В России призвали ужесточить наказание за избиение женщин
Потому что на женщин возложено решение одной из самых острых проблем в России – демографической
10 января 2024, 12:17, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал ужесточить ответственность за избиение женщин, сообщает его пресс-центр.
Миронов отметил, что в последнее время на женщин часто нападают мигранты и те, кто недавно стали гражданами России.
"В традициях народов России нет такого, чтобы можно было избить женщину только за то, что она посмела что-то возразить мужчине. Это самое натуральное варварство", – подчеркнул политик.
Он напомнил, что в УК РФ есть "отягчающие обстоятельства" за преступления в отношении женщин, но только беременных. По мнению Миронова, эту норму нужно распространить на всех женщин и усилить ответственность, чтобы максимальное наказание по статье "Побои" превышало "до двух лет лишения свободы".
Миронов указал, что предлагаемые им меры обоснованы "с учетом роли женщин в решении одной из самых острых проблем в современной России – демографической".
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут закон об оскорблении чувств женщин.
12:20:29 10-01-2024
а мужчин?
12:29:27 10-01-2024
гость (12:20:29 10-01-2024) а мужчин?... С языка сняли. Какая разница кого
12:30:12 10-01-2024
А не проще алькаиду всю вместе с выводком депортировать ? А поговорку бьёт значит любит, отменить.
13:09:48 10-01-2024
Вообще если баба на мужика сама с кулаками лезет, должна выхватывать, это нормально. Тут надо различать. Один короткий и точный отрезвляющий удар чаще всего является благом для всех.
14:06:26 10-01-2024
Гость (13:09:48 10-01-2024) Вообще если баба на мужика сама с кулаками лезет, должна вых... Запомни свои слова и когда твоя пятилетняя любимая дочка-баба, со всей злостью кинется на тебя-мужика с кулаками - нанеси ей точный отрезвляющий удар - это благо для всех. Мужчина по сути защитник, воин и должен, в первую очередь, владеть приёмами самообороны. Если от женщины пропустил оплеуху или сковородку, то "ищи по Сеньке шапку" и не смей ломать чужую сильную женщину.
14:20:26 10-01-2024
Гость (14:06:26 10-01-2024) Запомни свои слова и когда твоя пятилетняя любимая дочка-баб... Много высокопарных слов. Чем много законов, тем скорей дите без глазу останется.
18:36:14 10-01-2024
Гость (13:09:48 10-01-2024) Вообще если баба на мужика сама с кулаками лезет, должна вых... вопрос в другом-а успеешь ли ты нанести один короткий ,точный удар если тебя отоварят например сковородкой
14:17:52 10-01-2024
Полицейские спрашивают мужа: "Почему ты избил свою жену?" Он отвечает: "За то что не постирала мне штаны." Ему задают вопрос: "Почему жена тебя не избивает когда ты ей одежду не стираешь?" Он с насмешкой отвечает: "Я ей? Она меня!? Да я её тогда так уделаю, что мама родная не узнает!" Его снова спрашивают: "Почему ты избил свою жену?" Он снова отвечает: "За то что не постирала мне штаны." Ему говорят: "Поживёшь года 3 в тюремной камере с двухметровым амбалом и теперь будешь его бить, за то что он тебе штаны не постирает".
15:23:45 10-01-2024
Гость (14:17:52 10-01-2024) Полицейские спрашивают мужа: "Почему ты избил свою жену?" Он... Поживёшь года 3 в тюремной камере с двухметровым амбалом ---- логично
20:18:55 10-01-2024
Более актуально за избиение детей.