В России призвали ужесточить наказание за избиение женщин

Потому что на женщин возложено решение одной из самых острых проблем в России – демографической

10 января 2024, 12:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал ужесточить ответственность за избиение женщин, сообщает его пресс-центр.

Миронов отметил, что в последнее время на женщин часто нападают мигранты и те, кто недавно стали гражданами России.

"В традициях народов России нет такого, чтобы можно было избить женщину только за то, что она посмела что-то возразить мужчине. Это самое натуральное варварство", – подчеркнул политик.

Он напомнил, что в УК РФ есть "отягчающие обстоятельства" за преступления в отношении женщин, но только беременных. По мнению Миронова, эту норму нужно распространить на всех женщин и усилить ответственность, чтобы максимальное наказание по статье "Побои" превышало "до двух лет лишения свободы".

Миронов указал, что предлагаемые им меры обоснованы "с учетом роли женщин в решении одной из самых острых проблем в современной России – демографической".

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут закон об оскорблении чувств женщин.