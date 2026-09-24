В России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID‑19
Роспотребнадзор следит за риском новой пандемии из‑за новых вариантов вируса
24 сентября 2026, 10:25, ИА Амител
В стране фиксируется увеличение числа случаев ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Известно, что на 38‑й неделе 2026 года зафиксировано 734 тысячи заболевших — это на 33,8% больше, чем неделей ранее. Информацию об этом журналистам предоставили в пресс‑службе ведомства.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что появление нового геноварианта коронавируса может привести к новой пандемии. В ведомстве подчеркивают, что держат ситуацию на контроле и готовы действовать при любом развитии событий. Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла в два раза за неделю.
10:30:28 24-09-2026
covid-26
10:30:49 24-09-2026
общий уровень иммунитета у широких народных масс падает. это виднО.
умеренное употребление с2н5он могло бы помочь... но кб позакрывали, ценник взрос...
11:33:16 24-09-2026
Мусик (10:30:49 24-09-2026) общий уровень иммунитета у широких народных масс падает. это... КНВ-коньяк ночного выгона...спасемся...
11:45:26 24-09-2026
Мусик (10:30:49 24-09-2026) общий уровень иммунитета у широких народных масс падает. это...
100%. Регулярная, но умеренная и контролируемая, дезинфекция изнутри положительно сказывается на профилактике многих возможных заболеваний и она гораздо эффективнее пропагандируемой вакцинации от постоянно мутирующих вирусов гриппа, ковида...
11:28:00 24-09-2026
Где сейчас можно от ковида прививку поставить? Куда не звоню нет нигде.
14:51:29 24-09-2026
Гость (11:28:00 24-09-2026) Где сейчас можно от ковида прививку поставить? Куда не звоню... Ресо-мед?