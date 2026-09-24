В России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID‑19

Роспотребнадзор следит за риском новой пандемии из‑за новых вариантов вируса

24 сентября 2026, 10:25, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В стране фиксируется увеличение числа случаев ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Известно, что на 38‑й неделе 2026 года зафиксировано 734 тысячи заболевших — это на 33,8% больше, чем неделей ранее. Информацию об этом журналистам предоставили в пресс‑службе ведомства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что появление нового геноварианта коронавируса может привести к новой пандемии. В ведомстве подчеркивают, что держат ситуацию на контроле и готовы действовать при любом развитии событий. Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла в два раза за неделю.