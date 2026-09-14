Аденовирусы и парагрипп. Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла в два раза за неделю

При этом заболевших меньше, чем было в это же время год назад

14 сентября 2026, 14:00, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

За вторую неделю сентября (с 7-го по 13-е число) в Алтайском крае зарегистрировали 16 тысяч случаев ОРВИ. Об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Ольга Егорова. Специалист подчеркнула, что количество выявленных заболевших выросло более чем вдвое по сравнению с первой неделей месяца.

Неделей ранее, с 31 августа по 6 сентября, в регионе зарегистрировали всего 7,1 тысячи случаев. Специалист отметила, что в подъеме заболеваемости нет ничего удивительного — это традиционное явление для начала осени. Ожидается, что в ближайшие недели распространение острых респираторных вирусных инфекций будет лишь расти.

При этом год назад вторая неделя сентября была еще более "богатой" на заболевших ОРВИ, сообщила Егорова: в 2025-м в этот период выявили на треть больше — 24 тысячи случаев.

"Пока идет циркуляция вирусов негриппозной этиологии — аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, есть случаи коронавируса. Случаев гриппа пока не зарегистрировано", — сказала представитель Роспотребнадзора.Ранее главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова рассказывала, что нужно делать при самых первых признаках ОРВИ. По ее словам, самое главное — остаться дома, а не распространять инфекцию среди коллег.