Аденовирусы и парагрипп. Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла в два раза за неделю
При этом заболевших меньше, чем было в это же время год назад
14 сентября 2026, 14:00, ИА Амител
За вторую неделю сентября (с 7-го по 13-е число) в Алтайском крае зарегистрировали 16 тысяч случаев ОРВИ. Об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Ольга Егорова. Специалист подчеркнула, что количество выявленных заболевших выросло более чем вдвое по сравнению с первой неделей месяца.
Неделей ранее, с 31 августа по 6 сентября, в регионе зарегистрировали всего 7,1 тысячи случаев. Специалист отметила, что в подъеме заболеваемости нет ничего удивительного — это традиционное явление для начала осени. Ожидается, что в ближайшие недели распространение острых респираторных вирусных инфекций будет лишь расти.
При этом год назад вторая неделя сентября была еще более "богатой" на заболевших ОРВИ, сообщила Егорова: в 2025-м в этот период выявили на треть больше — 24 тысячи случаев.
"Пока идет циркуляция вирусов негриппозной этиологии — аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, есть случаи коронавируса. Случаев гриппа пока не зарегистрировано", — сказала представитель Роспотребнадзора.Ранее главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова рассказывала, что нужно делать при самых первых признаках ОРВИ. По ее словам, самое главное — остаться дома, а не распространять инфекцию среди коллег.
14:57:32 14-09-2026
нуда , зарегистрировали они, ага, а сколько человек никуда не обращались? у самого насморк уже неделю и семья все болеет вот как минимум 4 человека без статистики и сколько еще таких.
и что-то у них несрастутха то погода плохая раньше говорили что поднимается уровень, а тут тепло и сухо, а все с соплями, опять фармацевты очередной вирус запускают чтобы побольше таблеток продать
17:42:33 14-09-2026
мимопроходил (14:57:32 14-09-2026) нуда , зарегистрировали они, ага, а сколько человек никуда... Эта все та жа корона вот и все...Мутирует и постоянно циркулирует. В независимости от сезона. Люди болеют по разному в зависимости от иммунитета и сопутствующих заболеваний. Тесты никто не делает. Сверзу не приказали.Поэтому сейчас это все ОРВИ называется.