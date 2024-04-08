В России шоколадному бизнесу предрекли "колоссальные проблемы"

В итоге сильно подорожает продукция

08 апреля 2024, 14:40, ИА Амител

Темный шоколад / Фото: unsplash.com

В России в ближайшие месяцы может резко подорожать шоколад из-за африканских какао-бобов, которые за полгода выросли в цене в два раза и продолжают набирать в стоимости, пишет "Парламентская газета".

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный отметил, что общался с достаточным количеством шоколадных фабрик, и все они подтверждают: "Проблемы грядут колоссальные".

"Кто-то говорит, что запасов какао-бобов на складах осталось на три месяца, кто-то – на шесть. Кроме того, сейчас крупные международные концерны на фоне взлета цен занялись тем, что скупают буквально все, включая мусор, оставшийся от переработки сырья, лишь бы он хоть немного пах шоколадом", – рассказал Чарный.

Он предположил, что рост цен на шоколад не ограничится прогнозируемыми 20-30%. В итоге продукция, которая отличалась высоким содержанием натурального какао, подорожает "в разы".