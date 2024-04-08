В России шоколадному бизнесу предрекли "колоссальные проблемы"
В итоге сильно подорожает продукция
08 апреля 2024, 14:40, ИА Амител
В России в ближайшие месяцы может резко подорожать шоколад из-за африканских какао-бобов, которые за полгода выросли в цене в два раза и продолжают набирать в стоимости, пишет "Парламентская газета".
Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный отметил, что общался с достаточным количеством шоколадных фабрик, и все они подтверждают: "Проблемы грядут колоссальные".
"Кто-то говорит, что запасов какао-бобов на складах осталось на три месяца, кто-то – на шесть. Кроме того, сейчас крупные международные концерны на фоне взлета цен занялись тем, что скупают буквально все, включая мусор, оставшийся от переработки сырья, лишь бы он хоть немного пах шоколадом", – рассказал Чарный.
Он предположил, что рост цен на шоколад не ограничится прогнозируемыми 20-30%. В итоге продукция, которая отличалась высоким содержанием натурального какао, подорожает "в разы".
14:59:37 08-04-2024
Наши производители уже умеют колбасу без мяса и сыр без молока делать. Научатся и шоколадки без какао стяпать.
16:07:36 08-04-2024
Гость (14:59:37 08-04-2024) Наши производители уже умеют колбасу без мяса и сыр без моло... обжаренный кэроб уже давно изобрели
17:41:52 08-04-2024
Гость (14:59:37 08-04-2024) Наши производители уже умеют колбасу без мяса и сыр без моло... Да они уже давно такое и ляпают, то что они производят есть невозможно.
17:46:33 08-04-2024
Золото тоже во всем мире сильно дорожает. Те кто вложился в него - тот сохранил и приумножил накопления.
20:25:52 08-04-2024
Гость (17:46:33 08-04-2024) Золото тоже во всем мире сильно дорожает. Те кто вложился в ... За последние полгода 15%. Откуда здесь приумножил? Если американцы захотят, то цена вновь упадет. Так как рынок денег они пока контролируют весьма и весьма плотно.