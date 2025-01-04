В России снимут полнометражный фильм-сказку по "Щелкунчику"

Поставит ленту молодой режиссер Феликс Умаров

04 января 2025, 20:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Щелкунчик и Крысиный король" / Фото: film.ru

В России снимут масштабный фильм-сказку "Щелкунчик" по произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Ленту поставит молодой режиссер Феликс Умаров, снявший еще не вышедшую ленту "Пророк. История Александра Пушкина". Об этом сообщила компания "Централ Партнершип" в своей группе во "ВКонтакте".

"Централ Партнершип" совместно с компанией "Кинослово" и режиссером Феликсом Умаровым ("Пророк. История Александра Пушкина") приступили к подготовке масштабной картины "Щелкунчик", – написали в группе.

Отметим, что в России уже выходило несколько экранизаций сказки Эрнста Теодора Гофмана "Щелкунчик". В Советском Союзе делали мультфильм "Щелкунчик", также затем выходило несколько российских мультфильмов, последний из которых, "Щелкунчик и волшебная флейта", выпустили на экраны в 2022 году. Также режиссер Андрей Кончаловский на Западе снял англоязычный фильм "Щелкунчик и Крысиный король", который вышел в 2010 году, оказался провалом и получил преимущественно негативные отзывы.

Сейчас в кинотеатрах идет фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", также от компаний "Кинослово" и "Централ партнершип". Этот фильм собрал в российском прокате за три дня 1,5 млрд рублей. Его главный конкурент, лента "Финист. Первый богатырь", собрала в прокате чуть больше миллиарда.