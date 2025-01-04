Две российские киносказки собрали по миллиарду рублей за три дня новогодних каникул

Пока в новогодней кинотеатральной битве лидирует новый "Волшебник Изумрудного города"

04 января 2025, 14:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" / Фото: film.ru

Две российские киносказки – "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и "Финист. Первый богатырь" – собрали по миллиарду рублей всего за три дня новогодних каникул. Такие данные приводит Единая автоматизированная информационная система Фонда кино.

По данным системы, лента "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" уже собрала более 1,5 млрд рублей в прокате. У приквела трилогии "Последний богатырь", фильма "Финист. Первый богатырь", показатели скромнее – чуть больше миллиарда рублей сборов. Другие новогодние премьеры отметки в миллиард не достигли.

"Бюллетень кинопрокатчика" пишет, что "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" установил абсолютный рекорд по сборам за первый день проката, заработав 879 млн рублей, прошлогодний результат улучшился на 14%. Вообще российский прокат за первый день 2025 года заработал более миллиарда рублей.

Какие фильмы можно посмотреть на новогодних праздниках в кинотеатрах, можно прочитать здесь. Со всеми январскими премьерами можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что в последние годы российские фильмы на новогодних каникулах бьют рекорды по сборам. Так, вышедший 1 января 2023 года "Чебурашка" поставил абсолютный рекорд, собрав почти 6,8 млрд рублей. А вот "Холоп 2" в начале 2024 года такого успеха не добился, но занял второе место по сборам за всю историю: 3,8 млрд рублей. Его конкурент – "Бременские музыканты" – также собрал более трех миллиардов рублей и расположился на пятом месте в списке самых кассовых лент российского проката.