В кино на новогодних праздниках будут показывать несколько сказок, одиннадцатые "Елки" и новый фильм о постапокалипсисе

04 января 2025, 15:45, ИА Амител

Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" / Фото: film.ru

На новогодние праздники многим надоедает сидеть дома и есть салаты, люди ищут, куда бы выбраться. Один из самых популярных вариантов – кинотеатры, где к Новому году выходят ленты для всей семьи и не только. В этом году в кино будут показывать сказки, новые "Елки" и даже постапокалиптический экшен. Amic.ru собрал пять фильмов, которые можно будет посмотреть в кино на новогодних каникулах.

"Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (в кино с 1 января)

Одной из главных семейных премьер новогодних праздников станет киноадаптация сказки Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города" (сказка основана на книге Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз"). Снял ее режиссер Игорь Волошин ("Повелитель Ветра", "Скорый "Москва – Россия"). Полное название этого фильма – "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича".

Картина расскажет о девочке Элли, которая живет в далеком городе. Однако ее жизнь резко меняется, когда колдунья Гингема насылает ураган и он уносит Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Там Элли находит новых друзей – Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. С ними она идет по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город, планируя там отыскать Волшебника, который способен исполнять желания.

В фильме можно увидеть Юрия Колокольникова ("Мастер и Маргарита", "Игра престолов"), Светлану Ходченкову ("Любовь в большом городе", "Росомаха: Бессмертный") и других актеров. Элли сыграла десятилетняя актриса Екатерина Червова.

В кино пустят детей с 6 лет, оценки у ленты на агрегаторах пока нет.

"Финист. Первый богатырь" (в кино с 1 января)

Второй новогодней премьерой для всей семьи будет приквел трилогии "Последний богатырь" под названием "Финист. Первый богатырь". Фильм расскажет историю богатыря Финиста Ясного Сокола, который уже не раз появлялся и в трилогии, и в сериале "Последний богатырь. Наследие".

В картине Финист желает оставаться лучшим и восхищать людей. Чтобы добиться уважения, богатырь отправляется в путешествие и попадает в восточные земли. Там он должен понять, что один в поле не воин.

Как и в других произведениях по франшизе, Финиста сыграл Кирилл Зайцев ("Серебряные коньки", "Движение вверх"). Вместе с ним в фильме снялись Юлия Пересильд ("Вызов", "Битва за Севастополь"), Федор Добронравов ("Чебурашка", "Сваты") и другие актеры. Срежиссировал фильм Дмитрий Дьяченко, который работал над трилогией "Последний богатырь".

Возрастной рейтинг 6+. На агрегаторах ленту пока не оценили.

"Елки 11" (с 19 декабря)

С 19 декабря в российских кинотеатрах в очередной раз появилась новая часть бесконечной франшизы "Елки", на этот раз – уже одиннадцатая. Лента является продолжением "Елок 10" и рассказывает о том, как переплетаются судьбы россиян в Новый год. Одним из героев будет дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева ("Кухня", "Чикатило"), который ухаживает за минипигом Костей.

Также в фильме есть героиня, которая мечтает встретить мужчину своей мечты – турецкого актера Бурака Озчивита, события этой линии отсылают к сказке о Золушке. Основное действие фильма разворачиваются в городе Альметьевске перед Новым годом.

Кроме Нагиева, в ленте сыграли Рузиль Минекаев ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Сычок"), Виктор Хориняк ("Последний богатырь", "Поехавшая") и другие актеры.

Оценка ленты неплохая: на "Кинопоиске" она набрала 6,6 балла из 10. Это третий показатель в серии после первых и вторых "Елок". Предыдущие, десятые "Елки", вовсе имели 4,6 балла из 10. Да и критики пишут, что новые "Елки" оказались лучше последних частей.

Возрастной рейтинг 6+.

"Иван Царевич и Серый Волк 6" (в кино с 26 декабря)

Кроме "Елок", ежегодным спутником Нового года являются сказочные мультфильмы студии "Мельница". Но на этот раз вышли не новые "Три богатыря", а шестая часть серии "Иван Царевич и Серый Волк".

Мультик расскажет о том, как Иван с друзьями отправляется на волшебную выставку чудес, собранных со всего сказочного мира. Там они должны по достоинству представить Тридевятое царство. Но неожиданно исчезает Щука, которая исполняет желания. Ивану Царевичу, Серому Волку и Василисе предстоит спасти ее. В пути они встретят Колобка, отыщут "рыбу мечты" и посоревнуются в смекалке с волшебником.

Ивана Царевича и Серого Волка озвучили уже привычные Никита Ефремов ("Здоровый человек", "Лето") и Александр Боярский (франшиза "Три богатыря", "Лунтик").

Возрастной рейтинг мультфильма 6+.

"Последний ронин" (в кино с 26 декабря)

А если семейное или детское кино вам не по нраву и хочется чего-то сурового, пафосного и серьезного, то можно сходить на ленту "Последний ронин". Это постапокалиптическая фантастика, действие фильма происходит в будущем.

По сюжету в этом мире случилась ядерная война, цивилизация практически пала. Люди разбились на кланы и валютой служат два патрона – 9 и 7,62 мм от АК-47.

Одинокий ронин бродит по пустоши в поисках убийцы своего отца, попутно создает карту континента, сражается с охотниками за головами и бандитами. Неожиданно он встречает девочку-подростка Марию, которая обещает заплатить ронину, если он доведет ее до родного дома.

Роли в фильме сыграли Юрий Колокольников ("Мастер и Маргарита", "Игра престолов"), Дарья Енакаева ("Батя", "Внутри убийцы"), Данил Воробьев ("Гром: Трудное детство"), "Повелитель ветра") и другие актеры.

Рейтинг у фильма средний – 6,1 балла из 10. Возрастной ценз – 18+.

Подробнее о том, какие фильмы выходили в российских кинотеатрах в декабре 2024 года, можно прочитать здесь.