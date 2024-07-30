В России создали "Кодекс мигранта"

Он состоит из десяти правил

30 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com

ЛДПР разработала "Кодекс мигранта" из десяти правил поведения иностранцев в России и предлагает закрепить его в правовом пространстве. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, передает "Парламентская газета".

Согласно документу, трудовой мигрант обязан знать русский язык, обучить ему свою семью, если она тоже живет в РФ, а также уважать российские культуру и традиции, соблюдать правила поведения в общественных местах, работать официально и платить налоги.

Помимо этого, иностранец обязать честно получить разрешение на работу, обзавестись водительскими правами, прежде чем сесть за руль, иметь страхование риска от депортации или выдворения.

Наконец, он должен пройти дактилоскопическую и геномную регистрации, а также – психическое тестирование.

Партия готова обсудить содержание "Кодекса мигранта" с диаспорами, бизнесом, заинтересованным в трудовых мигрантах, а также с органами правопорядка и власти, добавил Слуцкий.

Ранее сообщили, что мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию.