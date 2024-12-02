В России специалисты хотели расчистить водоем и обнаружили в нем танк
Они также нашли снаряд времен Второй мировой войны
02 декабря 2024, 20:50, ИА Амител
В одном из регионов России во время расчистки водоема в рамках национального проекта "Экология" специалисты нашли танк. Об этом РИА Новости рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
"Что мы только там не достаем со дна водных объектов, помимо бытового мусора, покрышек, холодильников и так далее. Танк недавно откопали, потом снаряд времен Второй мировой войны", – рассказал Кириллов.
При этом он не уточнил, в каком именно регионе обнаружили военную технику.
Ранее сообщалось, что в России может появиться ответственность за несанкционированные свалки. По мнению депутатов, это повысит ответственность за нарушение экологических норм.
07:48:33 03-12-2024
обнаружили в нем танк --- хуситы так в пустыне гиперзвук находят
08:40:44 03-12-2024
лет 15 назад, в одном из пунктов приема металлолома в Брн, стоял БТР
08:55:13 03-12-2024
Элен без ребят (08:40:44 03-12-2024) лет 15 назад, в одном из пунктов приема металлолома в Брн, с... В 90-х на Военной кафедре политеха учебные снаряды для пушки Т-55 лежали во двое, как дрова, а сами танки Т-55 при переоснащении кафедры танками Т-72, разрезали газовыми резаками... по неделе на 1 танк уходило.
11:05:04 03-12-2024
Гость (08:55:13 03-12-2024) В 90-х на Военной кафедре политеха учебные снаряды для пушки... Ооо лапшогон)))
11:47:07 03-12-2024
Правдоруб (11:05:04 03-12-2024) Ооо лапшогон)))... Поспорим на твою зарплату, что так и было? Более того, 2 снаряда я у полковника Азарова выпросил, мне нужны были от них гильзы, сделать колокола... и мы с другом эти снаряды тащили от от Военки до Студклуба АГУ... народ, почему-то не шарахался и милицию никто не вызвал.