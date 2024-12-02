В России специалисты хотели расчистить водоем и обнаружили в нем танк

Они также нашли снаряд времен Второй мировой войны

02 декабря 2024, 20:50, ИА Амител

Танк / Фото: pxhere.com/ru/photo/1414152

В одном из регионов России во время расчистки водоема в рамках национального проекта "Экология" специалисты нашли танк. Об этом РИА Новости рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"Что мы только там не достаем со дна водных объектов, помимо бытового мусора, покрышек, холодильников и так далее. Танк недавно откопали, потом снаряд времен Второй мировой войны", – рассказал Кириллов.

При этом он не уточнил, в каком именно регионе обнаружили военную технику.

Ранее сообщалось, что в России может появиться ответственность за несанкционированные свалки. По мнению депутатов, это повысит ответственность за нарушение экологических норм.