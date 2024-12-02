НОВОСТИЭкология

В России специалисты хотели расчистить водоем и обнаружили в нем танк

Они также нашли снаряд времен Второй мировой войны

02 декабря 2024, 20:50, ИА Амител

Танк / Фото: pxhere.com/ru/photo/1414152
Танк / Фото: pxhere.com/ru/photo/1414152

В одном из регионов России во время расчистки водоема в рамках национального проекта "Экология" специалисты нашли танк. Об этом РИА Новости рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"Что мы только там не достаем со дна водных объектов, помимо бытового мусора, покрышек, холодильников и так далее. Танк недавно откопали, потом снаряд времен Второй мировой войны", – рассказал Кириллов.

При этом он не уточнил, в каком именно регионе обнаружили военную технику.

Ранее сообщалось, что в России может появиться ответственность за несанкционированные свалки. По мнению депутатов, это повысит ответственность за нарушение экологических норм.

Море / Фото: pxhere.com/ru/photo/262

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НОВОСТИЭкология
Экология Россия

Комментарии 5

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Гость

07:48:33 03-12-2024

обнаружили в нем танк --- хуситы так в пустыне гиперзвук находят

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Элен без ребят

08:40:44 03-12-2024

лет 15 назад, в одном из пунктов приема металлолома в Брн, стоял БТР

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Гость

08:55:13 03-12-2024

Элен без ребят (08:40:44 03-12-2024) лет 15 назад, в одном из пунктов приема металлолома в Брн, с... В 90-х на Военной кафедре политеха учебные снаряды для пушки Т-55 лежали во двое, как дрова, а сами танки Т-55 при переоснащении кафедры танками Т-72, разрезали газовыми резаками... по неделе на 1 танк уходило.

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Правдоруб

11:05:04 03-12-2024

Гость (08:55:13 03-12-2024) В 90-х на Военной кафедре политеха учебные снаряды для пушки... Ооо лапшогон)))

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Гость

11:47:07 03-12-2024

Правдоруб (11:05:04 03-12-2024) Ооо лапшогон)))... Поспорим на твою зарплату, что так и было? Более того, 2 снаряда я у полковника Азарова выпросил, мне нужны были от них гильзы, сделать колокола... и мы с другом эти снаряды тащили от от Военки до Студклуба АГУ... народ, почему-то не шарахался и милицию никто не вызвал.

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