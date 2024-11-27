Ученые заявили, что Каспийское море обмелело
К прежнему уровню оно может не вернуться
27 ноября 2024, 16:17, ИА Амител
По информации, предоставленной исследователями, которые были опрошены изданием "Известия", уровень воды в Каспийском море достиг своего минимального значения и, возможно, не вернется к прежним показателям.
Петр Завьялов, занимающий должность заместителя директора Института океанологии имени П. П. Ширшова, сообщил, что снижение уровня Каспийского моря наблюдается с 1990-х годов. В настоящее время уровень воды составляет 28,7 метра, что является одним из самых низких значений за всю историю наблюдений. Аналогичная ситуация была в 1977 году, но после этого уровень воды в море повысился. В настоящее время ученые не могут точно предсказать, восстановится ли уровень воды в Каспийском море.
"Прогнозировать процессы в Каспийском море крайне сложно. Существует множество факторов, которые учитывают действующие модели. Кроме того, море разделено между пятью прибрежными странами на секторы, и существует проблема получения однородных данных, полученных по единообразным методикам", – пояснил Петр Завьялов.
В случае дальнейшего падения уровня воды в Каспийском море, дельты рек, впадающих в него, в том числе Волги и Урала, могут подвергнуться сокращению. По оценкам специалистов, это может привести к уменьшению площади экосистем вокруг этих рек на 10%. Более того, это может создать риски для некоторых видов экономической деятельности в стране.
17:39:10 27-11-2024
Это не море, это озеро.
17:44:58 27-11-2024
Каспийское море и ранее неоднократно мелело, и гораздо сильнее нынешнего. По мере нынешнего падения ровня воды появляются затопленные руины древних городов. Ученые доказали, что около 250 тысяч лет назад уровень Каспия был примерно на 50 метров ниже чем сейчас. А вообще интересно бы посчитать, сколько кубических километров воды изъял человек из Волги на орошение и прочие нужды за последние пару сотен лет, сколько недотекло до Каспия....