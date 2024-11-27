Ученые заявили, что Каспийское море обмелело

К прежнему уровню оно может не вернуться

27 ноября 2024, 16:17, ИА Амител

Море / Фото: pxhere.com/ru/photo/262

По информации, предоставленной исследователями, которые были опрошены изданием "Известия", уровень воды в Каспийском море достиг своего минимального значения и, возможно, не вернется к прежним показателям.

Петр Завьялов, занимающий должность заместителя директора Института океанологии имени П. П. Ширшова, сообщил, что снижение уровня Каспийского моря наблюдается с 1990-х годов. В настоящее время уровень воды составляет 28,7 метра, что является одним из самых низких значений за всю историю наблюдений. Аналогичная ситуация была в 1977 году, но после этого уровень воды в море повысился. В настоящее время ученые не могут точно предсказать, восстановится ли уровень воды в Каспийском море.

"Прогнозировать процессы в Каспийском море крайне сложно. Существует множество факторов, которые учитывают действующие модели. Кроме того, море разделено между пятью прибрежными странами на секторы, и существует проблема получения однородных данных, полученных по единообразным методикам", – пояснил Петр Завьялов.

В случае дальнейшего падения уровня воды в Каспийском море, дельты рек, впадающих в него, в том числе Волги и Урала, могут подвергнуться сокращению. По оценкам специалистов, это может привести к уменьшению площади экосистем вокруг этих рек на 10%. Более того, это может создать риски для некоторых видов экономической деятельности в стране.

