В России стали дольше продавать квартиры на вторичном рынке

Собственники начинают снижать цены, но пока незначительно

13 ноября 2024, 16:50, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

С января по октябрь 2024 года срок продажи квартир на вторичном рынке в среднем достиг 74 дней. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

На этом фоне собственники снижают цены, но не так значительно. В городах-миллионниках средний размер дисконта варьируется от 3 до 5%. Большие скидки предлагать не готовы: 72% продавцов квартир за последнюю неделю снизили цены не более чем на 3%, а 14% собственников – на 4-9%.

Увеличение срока продажи "вторички" связано со снижением спроса на этот вид недвижимости. По данным Росреестра, за январь – сентябрь 2024 года только в Москве объем сделок по вторичному жилью снизился на 20,3% – до 101,7 тыс.