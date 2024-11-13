В России стали дольше продавать квартиры на вторичном рынке
Собственники начинают снижать цены, но пока незначительно
13 ноября 2024, 16:50, ИА Амител
С января по октябрь 2024 года срок продажи квартир на вторичном рынке в среднем достиг 74 дней. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
На этом фоне собственники снижают цены, но не так значительно. В городах-миллионниках средний размер дисконта варьируется от 3 до 5%. Большие скидки предлагать не готовы: 72% продавцов квартир за последнюю неделю снизили цены не более чем на 3%, а 14% собственников – на 4-9%.
Увеличение срока продажи "вторички" связано со снижением спроса на этот вид недвижимости. По данным Росреестра, за январь – сентябрь 2024 года только в Москве объем сделок по вторичному жилью снизился на 20,3% – до 101,7 тыс.
"В условиях повышенной ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 21%, потенциальные покупатели принимают решения о покупке недвижимости более обдуманно, а это занимает больше времени. Граждане тщательнее изучают инфраструктуру района, состояние жилья, его площадь и уровень скидки, на которую готов пойти собственник", – отметил коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.
17:00:20 13-11-2024
Квартир значительно меньше, чем полгода назад. Цены те же.
Снижают те, кому надо срочно продать . Они и раньше снижали на 100-200 тыс. Остальные выставили на продажу на "авось" Не купят- будут сдавать.
18:07:39 13-11-2024
Гость (17:00:20 13-11-2024) Квартир значительно меньше, чем полгода назад. Цены те же.
06:32:24 14-11-2024
Рынок недвижимости "заглох".
Как бы не говорили некиее агенты.