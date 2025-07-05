В России упростят продажу ипотечного жилья с маткапиталом

Такой закон уже одобрили в Совфеде

05 июля 2025, 16:42, ИА Амител

Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

В России будет проще продать ипотечное жилье с маткапиталом, заявила ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, 2 июля Совфед одобрил закон, позволяющий без согласия банка оформлять такое жилье в общую собственность семьи еще до погашения ипотеки.

Теперь чтобы закон приняли, его должен подписать президент.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку на приобретение и строительство жилья только на территории того региона, в котором зарегистрирован заемщик.

В конце июня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку.