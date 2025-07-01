Матвиенко предложила ограничить семейную ипотеку по принципу региона регистрации
По ее мнению, это будет препятствовать "обезлюживанию"
01 июля 2025, 09:00, ИА Амител
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку на приобретение и строительство жилья только на территории того региона, в котором зарегистрирован заемщик. Об этом сообщает "Ъ".
Матвиенко отметила, что 50% кредитов по этой программе пришлось на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. 40% из них оформлены гражданами из других регионов.
"Льготная семейная ипотека все таки предназначена для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания",— подчеркнула председатель Совфеда.
Она добавила, что подобная мера будет способствовать развитию регионов и позволит предотвратить их "дальнейшее обезлюживание".
09:03:13 01-07-2025
Родилась: 7 апреля 1949 года (76 лет), Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР.
09:09:02 01-07-2025
Лучше по месту рождения
09:32:17 01-07-2025
Её саму надо ограничить
11:15:26 01-07-2025
Гость (09:32:17 01-07-2025) Её саму надо ограничить... Ограничить от занимаемой должности, пенсионерку - на пенсию.
09:44:05 01-07-2025
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
Получается, для законодательной власти у нас Конституция...
10:19:19 01-07-2025
Гость (09:44:05 01-07-2025) Статья 271. Каждый, кто законно находится на террито...
передвигайтесь, вам не запрещают. но льгота на то и льгота, чтобы поддержать какую-то полезную инициативу. а хитросделанные всегда найдут где поживиться
10:55:17 01-07-2025
Гость (10:19:19 01-07-2025) передвигайтесь, вам не запрещают. но льгота на то и льго... А давайте зп платить по тому же принципу? Хочешь - переезжай, никто не держит. Но зп будешь получать только если работаешь по месту предыдущего жительства. Ну а что, с какой радости ты хитришь и переезжаешь, да еще и денег при этом хочешь?
09:47:20 01-07-2025
а в чем она не права? жаль только, что осознание этого пришло поздно, раньше-то не догадались о таких умниках?
10:23:12 01-07-2025
Для Москвы и Питера вообще можно отменить все льготные ипотеки. И так с жиру бесятся.
11:02:56 01-07-2025
"Матвиенко предложила ограничить семейную ипотеку.. " - причину этой ситуации изменить не предлагает? Много льгот требуется, что бы поправить ситуацию с профессиями, доходами, ценами, пенсиями и зарплатами, медициной, .. и т.д.
12:10:49 01-07-2025
Чё уж, сразу паспорта забрать и баринов выдать на каждую тыщу душ
15:22:08 01-07-2025
То "будьте мобильными", то "не смейте уезжать". Может лучше сделать привлекательным регион, а не переводить жителей в крепостных?
18:18:06 01-07-2025
крепостное право дваноль)))