Матвиенко предложила ограничить семейную ипотеку по принципу региона регистрации

По ее мнению, это будет препятствовать "обезлюживанию"

01 июля 2025, 09:00, ИА Амител

Брелоки для ключей от квартир / Фото: amic.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку на приобретение и строительство жилья только на территории того региона, в котором зарегистрирован заемщик. Об этом сообщает "Ъ".

Матвиенко отметила, что 50% кредитов по этой программе пришлось на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. 40% из них оформлены гражданами из других регионов.

"Льготная семейная ипотека все таки предназначена для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания",— подчеркнула председатель Совфеда.

Она добавила, что подобная мера будет способствовать развитию регионов и позволит предотвратить их "дальнейшее обезлюживание".