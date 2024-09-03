Применение стандарта добровольно

03 сентября 2024, 12:10, ИА Амител

День знаний в школе / Фото: amic.ru

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который официально вступит в силу с 1 июля 2025 года, сообщает РИА Новости.

ГОСТ разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Стандарт распространяется на одежду обучающихся, а не на обувь и спортивную одежду.

"Исполнять требования нового ГОСТа будут обязаны только те производители, которые будут наносить на этикетку одежды соответствующую маркировку", – пояснили в Роскачестве.

Стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет и не устанавливает требования к материалам. Форма должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества – гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости.

Кроме того, форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений или пропагандирующую противоправное поведение.

"Утвержденный стандарт нацелен на облегчение выбора школьной формы родителями учащихся. Школьники проводят в такой одежде по шесть-восемь часов в сутки, пять дней в неделю", – отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал разработать для российских детей школьную форму в стиле императорской России и СССР.