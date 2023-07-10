В России вдвое повысят МРОТ
Произойти это должно в 2030 году
10 июля 2023, 10:15, ИА Амител
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируется увеличить вдвое к 2030 году. Как пишут "Известия", это связано с поручением Владимира Путина.
"Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом", – сообщило издание.
Ранее рассказали, как сильно может увеличиться МРОТ с 1 января 2024 года и продолжит ли он расти.
Напомним, что еще в мае вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что МРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами. При этом такой подход потребует смены идеологии в бюджетной сфере по вопросу заработной платы.
10:16:53 10-07-2023
Статья -прямо издёвка!!!!!!!!!!!!!! Какой 2030????????? люди сейчас нищенствуют! А ВЫ сладкой косточкой маячите 2030???????????
10:27:24 10-07-2023
Гость (10:16:53 10-07-2023) Статья -прямо издёвка!!!!!!!!!!!!!! Какой 2030????????? люди... А это у них любимая манера -бесконечные обещания.
10:30:53 10-07-2023
Афиноген (10:27:24 10-07-2023) А это у них любимая манера -бесконечные обещания.... Абсолютная правда! ЗАВТРАКАМИ кормить!
10:28:00 10-07-2023
Ну повысят МРОТ, работников переведут на 0,75 ставки. И что?
10:35:54 10-07-2023
Людям жить сейчас нужно. А это всё сказки про белого бычка. 8
10:52:33 10-07-2023
Ну повысят санитаркам, а у врачей оклады по 8 тр. останутся.
10:54:34 10-07-2023
скорее всего осел первым умрет
11:15:06 10-07-2023
Спасибо партии родной, за заботу, ласку, в МРОТ и ...
11:21:15 10-07-2023
МРОТ повысят, чтобы налогов больше собирать, при чем здесь ваши зарплаты, это же не зарплаты повысят, разницу не видите.
11:43:13 10-07-2023
Это говорит о том какая к 2030 году будет инфляция и от ценников в магазинах, и от тарифов в квитанциях - обалдеем просто. Оклады как были так и останутся - вон как в соцзащите оклады подняли до 7 тысяч - ну и толку, оплата как была самой низкой так и есть - развели дармоедов. И не нужны подачки -когда на все нужды хватать будет средств.
12:01:59 10-07-2023
Гость (10:16:53 10-07-2023) Статья -прямо издёвка!!!!!!!!!!!!!! Какой 2030????????? люди... вот-вот! сейчас-то что?
13:37:02 10-07-2023
Что-то рано. Спешат. Наверное это и есть устойчивое развитие
22:25:16 10-07-2023
а бензин к 30 году сколько стоить будет? наверно минимум 150р