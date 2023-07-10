В России вдвое повысят МРОТ

Произойти это должно в 2030 году

10 июля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируется увеличить вдвое к 2030 году. Как пишут "Известия", это связано с поручением Владимира Путина.

"Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом", – сообщило издание.

Ранее рассказали, как сильно может увеличиться МРОТ с 1 января 2024 года и продолжит ли он расти.

Напомним, что еще в мае вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что МРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами. При этом такой подход потребует смены идеологии в бюджетной сфере по вопросу заработной платы.