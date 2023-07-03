Как сильно может увеличиться МРОТ с 1 января 2024 года и продолжит ли он расти
На повышение МРОТ власти намерены направить почти 76 млрд рублей
03 июля 2023, 18:39, ИА Амител
Министерство труда России вынесло на обсуждение депутатов Госдумы законопроект, который предполагает увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года. Он поднимается на 18,5%, следует из документа размещённого на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Как может вырасти МРОТ?
В законопроекте говорится, что МРОТ должен вырасти с 1 января 2024 года на 18,5% — до 19 242 рублей. При этом данная цифра уже упоминалась. А именно о повышении МРОТ на 18,5% говорил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в июне.
К чему приведёт рост МРОТ?
Рост МРОТ должен привести к увеличению зарплат для 4,8 млн россиян. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 75, 9 млрд рублей, в том числе 47,4 мрлд рублей на внебюджетный сектор, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Также в ведомстве отметили, что МРОТ служит минимальной базой для расчёта выплат по больничному.
А дальше МРОТ будет расти?
Да, повышать МРОТ планируют и дальше. Уже создан законопроект, который предполагает увеличение соотношения МРОТ к медианной зарплате на уровне не ниже 48% с 1 января 2025 года.
Владимир Путин на ПМЭФ-2023 также говорил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое. А глава Минтруда Антон Котяков обещал, что к 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30%.
Как растёт МРОТ в последние годы?
На 1 января 2021 года МРОТ составил 12 792 рубля, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — 16 242 рубля.
Что такое МРОТ и медианная зарплата?
Минимальный размер оплаты труда — это законодательно установленный минимум, который регулирует оплату труда за час, день, неделю и месяц работы. Также он определяет размер пособий во временной нетрудоспособности и иные цели обязательного социального страхования. А ещё он используется для определения штрафов, налогов и сборов.
До конца 2020 года МРОТ рассчитывался на основе прожиточного минимума РФ. Однако с 2021 года МРОТ устанавливается на уровне 42% от медианной зарплаты по РФ за прошлый год (в 2021 году медианная зарплата в России составляла 35 370 тысяч рублей, а в 2022 году — 40 368 рублей) с учетом коэффициента дифференциации по каждому региону.
Медианная зарплата — это зарплата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Её рассчитывает Росстат. Медианная зарплата отличается от средней и рассчитывается по-другому. Ведь второе — это сумма всех затрат, поделенная на количество людей.
11:14:05 04-07-2023
А когда адекватного повышения пенсий ждать? На 4,8 и это номально для этого года?Нас на вымирание что ли,13000?