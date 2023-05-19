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Голикова: МРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами

Такой подход потребует смены идеологии в бюджетной сфере по вопросу заработной платы

19 мая 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Минимальный размер оплаты труда в России всегда будет расти с опережением. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, во все последующие годы МРОТ будет расти опережающими темпами. Это решение поддержал как президент России Владимир Путин, так и правительство. Вместе с тем такой подход потребует смены идеологии в бюджетной сфере по вопросу заработной платы.

Ранее Голикова уже заявляла, что в 2023 году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум трудоспособного гражданина на 3,7%. В начале 2024 года показатель проиндексируют на 18,5%, до 19 242 рублей, что выше уровня инфляции.

Экономика

Комментарии 2

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Гость

21:40:57 19-05-2023

У нас уже врачам до МРОТа доплачивать. Других путей нет?

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Гость

21:54:21 19-05-2023

+15

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