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Стало известно о новом порядке поступления в вузы в 2026 году

На педагогические направления введут обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности

17 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Экзамен / Фото: pxhere.com/ru/photo/917715
Экзамен / Фото: pxhere.com/ru/photo/917715

В России на 2026 год уже запланирован ряд изменений в порядок поступления в вузы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

В частности, для абитуриентов педвузов обязательной станет сдача ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя, рассказал министр.

В конце сентября Минобрнауки опубликовало новый перечень ЕГЭ, которые нужно сдать для поступления в вуз. В документе был заявлен обязательный экзамен по специальности для будущих учителей-предметников – например, для поступления на преподавателя географии сдача этого предмета станет обязательной. А для поступления на менеджмент и экономику из перечня ЕГЭ убрали иностранный язык.

Планировалось, что изменения вступят в силу летом 2025 года. Однако это вызвало беспокойство у родителей выпускников, из-за того что их дети могут не успеть подготовиться к новым испытаниям.

После этого в ведомстве решили внедрять нововведения постепенно. Иностранный язык менеджерам и экономистам оставили, а также решили проработать вопрос зачета по русскому языку для инженерно-технических специальностей.

образование егэ Учителя

Комментарии 4

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Гость

15:04:32 17-10-2024

В частности, для абитуриентов педвузов обязательной станет сдача ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя, рассказал министр.
Они чего там поели? Вот у меня дочь в прошлом году поступила в вуз. На выходе будет учитель китайского и английского языка. Ну по английскому вопросов нет. А что они скажут про китайский который в школах Алтайского края не изучается? Как абитуриенты будут сдавать экзамен по китайскому при поступлении если они в школе не изучали его? Почему они не проработали этот вопрос? Так же у них учат и преподавателей корейского языка. А если кто поступает в МГУ и будет преподавать язык который вообще ни в одной школе в РФ не изучается?

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Гость

16:29:55 17-10-2024

Гость (15:04:32 17-10-2024) В частности, для абитуриентов педвузов обязательной станет с... Не умничай

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Гость

20:12:30 17-10-2024

Гость (15:04:32 17-10-2024) В частности, для абитуриентов педвузов обязательной станет с...
На выходе она будет непоймичто! Попомни мои слова. Даже с инглишем будет напряженка!

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Гость

16:14:19 17-10-2024

просто себе для информации, то есть сейчас для поступления на учителя географии не надо сдавать географию?

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