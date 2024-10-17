Стало известно о новом порядке поступления в вузы в 2026 году
На педагогические направления введут обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности
17 октября 2024, 13:00, ИА Амител
В России на 2026 год уже запланирован ряд изменений в порядок поступления в вузы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.
В частности, для абитуриентов педвузов обязательной станет сдача ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя, рассказал министр.
В конце сентября Минобрнауки опубликовало новый перечень ЕГЭ, которые нужно сдать для поступления в вуз. В документе был заявлен обязательный экзамен по специальности для будущих учителей-предметников – например, для поступления на преподавателя географии сдача этого предмета станет обязательной. А для поступления на менеджмент и экономику из перечня ЕГЭ убрали иностранный язык.
Планировалось, что изменения вступят в силу летом 2025 года. Однако это вызвало беспокойство у родителей выпускников, из-за того что их дети могут не успеть подготовиться к новым испытаниям.
После этого в ведомстве решили внедрять нововведения постепенно. Иностранный язык менеджерам и экономистам оставили, а также решили проработать вопрос зачета по русскому языку для инженерно-технических специальностей.
15:04:32 17-10-2024
В частности, для абитуриентов педвузов обязательной станет сдача ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя, рассказал министр.
Они чего там поели? Вот у меня дочь в прошлом году поступила в вуз. На выходе будет учитель китайского и английского языка. Ну по английскому вопросов нет. А что они скажут про китайский который в школах Алтайского края не изучается? Как абитуриенты будут сдавать экзамен по китайскому при поступлении если они в школе не изучали его? Почему они не проработали этот вопрос? Так же у них учат и преподавателей корейского языка. А если кто поступает в МГУ и будет преподавать язык который вообще ни в одной школе в РФ не изучается?
16:29:55 17-10-2024
Гость (15:04:32 17-10-2024) В частности, для абитуриентов педвузов обязательной станет с... Не умничай
20:12:30 17-10-2024
Гость (15:04:32 17-10-2024) В частности, для абитуриентов педвузов обязательной станет с...
На выходе она будет непоймичто! Попомни мои слова. Даже с инглишем будет напряженка!
16:14:19 17-10-2024
просто себе для информации, то есть сейчас для поступления на учителя географии не надо сдавать географию?