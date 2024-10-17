Стало известно о новом порядке поступления в вузы в 2026 году

На педагогические направления введут обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности

17 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Экзамен / Фото: pxhere.com/ru/photo/917715

В России на 2026 год уже запланирован ряд изменений в порядок поступления в вузы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

В частности, для абитуриентов педвузов обязательной станет сдача ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя, рассказал министр.

В конце сентября Минобрнауки опубликовало новый перечень ЕГЭ, которые нужно сдать для поступления в вуз. В документе был заявлен обязательный экзамен по специальности для будущих учителей-предметников – например, для поступления на преподавателя географии сдача этого предмета станет обязательной. А для поступления на менеджмент и экономику из перечня ЕГЭ убрали иностранный язык.

Планировалось, что изменения вступят в силу летом 2025 года. Однако это вызвало беспокойство у родителей выпускников, из-за того что их дети могут не успеть подготовиться к новым испытаниям.

После этого в ведомстве решили внедрять нововведения постепенно. Иностранный язык менеджерам и экономистам оставили, а также решили проработать вопрос зачета по русскому языку для инженерно-технических специальностей.