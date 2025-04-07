НОВОСТИТранспорт

В России время ожидания общественного транспорта достигло рекордных значений

При этом россияне стали реже им пользоваться

07 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России время ожидания общественного транспорта в 2024 году достигло максимума за последние девять лет – более 15 минут в обе стороны. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

"Средняя продолжительность ожидания общественного транспорта во время поездки туда и обратно составила 15 минут и 48 секунд в 2024 году. Двумя годами ранее показатель составлял около 12 минут", – пишет агентство.

Прошлогодние показатели стали рекордными как минимум с 2016 года – более ранних исследований Росстат не публиковал.

При этом россияне стали реже ездить на общественном транспорте, хотя продолжительность времени в пути выросла. За последние два года доля пассажиров общественного транспорта снизилась на 3%. Чаще всего им пользуются россияне в возрасте 15–24 лет и старшее поколение от 70 лет.

Напомним, проезд в барнаульских автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 мая подорожает до 40 рублей.

Остановка общественного транспорта в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

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Комментарии 5

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Гость

09:11:53 07-04-2025

Как же это далеко от действительности😳

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Гость

09:24:40 07-04-2025

Это время так же считают, как и среднюю зарплату, видимо)))))!?

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Гость

10:29:42 07-04-2025

Гость (09:24:40 07-04-2025) Это время так же считают, как и среднюю зарплату, видимо))))... Именно так, потому оно и среднее время в РФ
У нас в городе от 20 до 50 минут, а в Москве и Питере от 2 до 4 минут, вот в среднем 15 набежало

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Гость

09:44:24 07-04-2025

Пересадить всех на отечественный автопром.

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Гость

11:37:18 07-04-2025

"доля пассажиров общественного транспорта снизилась на 3%" - а может просто чаще стали вымогать платить наличными?

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