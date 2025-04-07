В России время ожидания общественного транспорта достигло рекордных значений

При этом россияне стали реже им пользоваться

07 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России время ожидания общественного транспорта в 2024 году достигло максимума за последние девять лет – более 15 минут в обе стороны. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

"Средняя продолжительность ожидания общественного транспорта во время поездки туда и обратно составила 15 минут и 48 секунд в 2024 году. Двумя годами ранее показатель составлял около 12 минут", – пишет агентство.

Прошлогодние показатели стали рекордными как минимум с 2016 года – более ранних исследований Росстат не публиковал.

При этом россияне стали реже ездить на общественном транспорте, хотя продолжительность времени в пути выросла. За последние два года доля пассажиров общественного транспорта снизилась на 3%. Чаще всего им пользуются россияне в возрасте 15–24 лет и старшее поколение от 70 лет.

Напомним, проезд в барнаульских автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 мая подорожает до 40 рублей.