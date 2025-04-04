С 1 мая проезд в Барнауле за наличные и по банковским картам будет стоить 40 рублей, но можно сэкономить на проезде

04 апреля 2025, 16:25, ИА Амител

Остановка общественного транспорта в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

С 1 мая 2025 года в барнаульских автобусах, трамваях и троллейбусах стоимость проезда вырастет до 40 рублей. Многих эта новость, конечно, расстроила. Однако на проезде все же можно очень выгодно сэкономить. Ведь для всех жителей Барнаула работают и разные виды проездных, и электронный кошелек. А для школьников, студентов и пенсионеров существуют льготные тарифы, которые остаются довольно низкими. Подробнее о способах не переплачивать за проезд в общественном транспорте – в материале amic.ru.

Как жители Барнаула могут сэкономить на поездках?

В Барнауле существует три вида проездных билетов, по которым поездки в общественном будут значительно дешевле. Приобрести их могут все граждане. В городе действуют следующие проездные:

проездной "Для граждан" – действует только в электротранспорте (в трамваях и троллейбусах), по нему одна поездка обходится в 31 рубль, проездной на месяц стоит 1860 рублей без ограничения поездок;

"Единый проездной" – по нему поездка стоит также 31 рубль. Можно купить проездной на 50 поездок (1550 рублей), на 42 поездки (1300 рублей) и на 20 поездок (620 рублей). Лимит нужно использовать за 60 календарных дней. Действует такой проездной в автобусе, трамвае и в троллейбусе. По нему можно оплатить билет только для одного пассажира;

"Курьерский проездной" – за один билет по нему списывается 34 рубля, стоит такой проездной на месяц 3400 рублей без ограничения поездок. Работает "курьерский проездной" в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Также на транспортную карту можно записать так называемый "Электронный кошелек", по которому поездка будет стоить 33 рубля. "Электронный кошелек" можно пополнять в любое время, на любую сумму, а временного лимита, за который нужно потратить сумму, здесь нет.

Любой из перечисленных тарифов можно записать на брелок или браслет. В таком случае нужно просто поднести устройство к терминалу. На один носитель можно поставить один тарифный план.

Отметим, что до повышения цен по общегражданским проездным стоимость поездки варьировалась от 27 до 30 рублей.

Новые тарифы в общественном транспорте в Барнауле / Фото: barnaul.org

Кому положены льготные проездные?

К категории льготников относятся школьники, студенты и пенсионеры. Все они могут пользоваться льготными проездными, но только для своих поездок – обеспечивать проезд других пассажиров или оплачивать багаж по ним нельзя.

У пенсионеров есть три вида проездных на месяц – безлимитный и два лимитированных. По каждому из них поездка стоит 19 рублей. Цена безлимитного – 1050 рублей, лимитированный на 40 поездок обойдется в 760 рублей, а на 20 поездок – 380 рублей.

По "Студенческому" проездному за каждую поездку будет списываться всего по 17 рублей. Такой проездной (на месяц) стоит 850 рублей. Ездить по нему можно безлимитно.

Ограничений на количество поездок нет и по "Школьному" проездному – со школьника за одну поездку возьмут 15 рублей, месячный проездной обойдется в 750 рублей.

Дешевле всего проезд стоит для школьников из малообеспеченных семей. Для них одна поездка стоит 12 рублей, а месячный проездной – 600 рублей.

Ездить по всем льготным проездным можно на автобусе, трамвае или троллейбусе.

При этом по данным социальным проездным тариф повысился всего на 1 рубль.

Автобусы / Фото: amic.ru

Какие карты самые востребованные?

Сейчас в Барнауле среди горожан востребованы персональные транспортные карты: "Льготная", "Пенсионная", "Студенческая", "Школьная" и транспортные карты с тарифом "Электронный кошелек", рассказала председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова.

Можно ли пользоваться проездными в маршрутках?

Нет, главный минус проездных и "Электронного кошелька" в том, что их нельзя использовать в маршрутках – то есть в автобусах, которые работают по нерегулируемому тарифу (всего из 79 маршрутов общественного транспорта в Барнауле 15 – нерегулируемые). В некоторых маршрутках, где работает терминал, можно воспользоваться "Электронным кошельком", но тогда со счета спишется полная стоимость, как при оплате наличными.

Где можно купить проездной?

Проездной и транспортную карту можно приобрести в киосках "Лига Пресс", "Роспечать-Алтай" и "Союзпечать-Алтай". Малоимущим семьям надо сначала обратиться в МУП "Центртранс" с письменным заявлением. Школьники и студенты для получения карты должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и подтверждение факта обучения в образовательной организации (либо продленный студенческий билет, либо справку из школы), а у пенсионеров должно быть пенсионное удостоверение.

Как пополнить проездной?

Пополнить проездной можно в этих же киосках, в отделениях почтовой связи, а также самостоятельно через Сбербанк, через сайт (а именно через сервис "Отложенное пополнение") и мобильное приложение для транспортных карт МУП "Центртранс" Барнаула (проспект Ленина, 6, кабинет 1).

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Почему повышается проезд?

Координационный совет по ценообразованию Барнаула 4 апреля 2025 года установил новый тариф в 40 рублей для всего городского транспорта. Цена проезда выросла на 5 рублей "с учетом сложившейся величины эксплуатационных затрат на перевозку одного пассажира", объяснили в мэрии.

Директор МУП "Горэлектротранс" Сергей Радченко на совещании в мэрии рассказал, что изменение тарифа позволит направить дополнительные деньги на капитально-восстановительный ремонт подвижного состава. А гендиректор ООО "Евробус-плюс" Роман Арапов отметил, что за последнее время серьезно выросла процентная ставка по лизинговым договорам, не хватает водителей и кондукторов, выросли цены на топливо и смазочные материалы.

При этом стоимость проезда на маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу, начали поднимать еще с начала марта 2025 года. Так, с начала марта цены выросли на маршрутах № 27, 41, 50, 58, 78 и других.