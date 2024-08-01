В России выросла посещаемость YouTube на фоне сообщений о его замедлении

Среднесуточные охваты также немного подросли

01 августа 2024, 10:00, ИА Амител

Иконка приложения YouTube / Фото: unsplash.com

Посещаемость YouTube в России выросла, несмотря на сообщения о замедлении работы сервиса, пишет РБК со ссылкой на статистику Mediascope.

На прошлой неделе видеохостингом воспользовались 82,5 млн пользователей, что выше показателя 82,1 млн неделей ранее.

Среднесуточный охват также увеличился – с 55,4 до 55,7 млн юзеров.

Ранее глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что к 4 августа скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть до 70%. По его словам, этот вынужденный шаг направлен не против россиян, а против администрации YouTube.

В конце июля мобильные операторы связи стали предупреждать абонентов о возможных сбоях в работе сервиса.