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В России выросла посещаемость YouTube на фоне сообщений о его замедлении

Среднесуточные охваты также немного подросли

01 августа 2024, 10:00, ИА Амител

Иконка приложения YouTube / Фото: unsplash.com
Иконка приложения YouTube / Фото: unsplash.com

Посещаемость YouTube в России выросла, несмотря на сообщения о замедлении работы сервиса, пишет РБК со ссылкой на статистику Mediascope.

На прошлой неделе видеохостингом воспользовались 82,5 млн пользователей, что выше показателя 82,1 млн неделей ранее.

Среднесуточный охват также увеличился – с 55,4 до 55,7 млн юзеров.

Ранее глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что к 4 августа скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть до 70%. По его словам, этот вынужденный шаг направлен не против россиян, а против администрации YouTube. 

В конце июля мобильные операторы связи стали предупреждать абонентов о возможных сбоях в работе сервиса.

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Комментарии 11

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Гость

10:16:34 01-08-2024

Вчера на фоне шинштейновских потуг тоже пошарился. Столько узнал интересного про Хинштейна. Теперь всё понятно за его старания

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Гость

10:31:28 01-08-2024

Другими словами - ничего не изменилось!

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Гость

10:47:37 01-08-2024

выросла посещаемость --- ну так медленным то интересней пользоваться

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Гость

11:28:19 01-08-2024

Смотрел ютуб всегда на смарт-ТВ, сейчас смотреть невозможно, 360р при лучшем раскладе, иногда на короткое время можно и повыше качеством посмотреть, но редко. Провайдер Дом ру. При этом вещается что ограничения коснулись только ПК, так какого лешего тогда рубятся все устройства подключенные в сеть, а не только ПК. Или провайдер как обычно не разбираясь ограничил все, типо выполнил, отчитался, молодец, а то что люди, которые платят ему немалые деньги, получили проблему - ему наплевать.

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Гость

12:54:21 01-08-2024

Гость (11:28:19 01-08-2024) Смотрел ютуб всегда на смарт-ТВ, сейчас смотреть невозможно,... Режет не сам провайдер, а черные ящики которые ему поставили

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Гость

14:11:25 01-08-2024

Гость (12:54:21 01-08-2024) Режет не сам провайдер, а черные ящики которые ему поставили... Понятно, ну тогда провайдер должен пересчитать стоимость своих услуг в сторону уменьшения, услугу то он оказывает не в полном объеме.

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Гость

14:55:12 01-08-2024

Гость (14:11:25 01-08-2024) Понятно, ну тогда провайдер должен пересчитать стоимость сво... Да с фига ли? В стране тысячи заблокированных ресурсов. За каждый из них платить компенсацию? Кому надо — знают и обходные пути, и свой прокси поднять могут. Все провайдеры, так или иначе, нарушают сетевой нейтралитет налево и направо.

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Гость

11:43:54 01-08-2024

на смарт-ТВ --- О, а я до сих пор смотрю, без проблем. Тоже Дом ру. Я думал смарт не коснулось. Или может Дом ру не всем ограничил

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Гость

12:08:30 01-08-2024

Гость (11:43:54 01-08-2024) на смарт-ТВ --- О, а я до сих пор смотрю, без проблем. Тоже ... 360 p смотрите ? Да, в таком качестве идет

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Гость

12:48:01 01-08-2024

Гость (12:08:30 01-08-2024) 360 p смотрите ? Да, в таком качестве идет... Вроде бы даже 720

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гость

16:28:42 01-08-2024

Сегодня на СМАРТ-ТВ смотрела фильм, потом муж смотрел ролики.Все идет, ничего не тормозит, на ноутбуке тормозит. Думаю зависит от операционной системы.

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