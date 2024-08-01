В России выросла посещаемость YouTube на фоне сообщений о его замедлении
Среднесуточные охваты также немного подросли
01 августа 2024, 10:00, ИА Амител
Посещаемость YouTube в России выросла, несмотря на сообщения о замедлении работы сервиса, пишет РБК со ссылкой на статистику Mediascope.
На прошлой неделе видеохостингом воспользовались 82,5 млн пользователей, что выше показателя 82,1 млн неделей ранее.
Среднесуточный охват также увеличился – с 55,4 до 55,7 млн юзеров.
Ранее глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что к 4 августа скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть до 70%. По его словам, этот вынужденный шаг направлен не против россиян, а против администрации YouTube.
В конце июля мобильные операторы связи стали предупреждать абонентов о возможных сбоях в работе сервиса.
10:16:34 01-08-2024
Вчера на фоне шинштейновских потуг тоже пошарился. Столько узнал интересного про Хинштейна. Теперь всё понятно за его старания
10:31:28 01-08-2024
Другими словами - ничего не изменилось!
10:47:37 01-08-2024
выросла посещаемость --- ну так медленным то интересней пользоваться
11:28:19 01-08-2024
Смотрел ютуб всегда на смарт-ТВ, сейчас смотреть невозможно, 360р при лучшем раскладе, иногда на короткое время можно и повыше качеством посмотреть, но редко. Провайдер Дом ру. При этом вещается что ограничения коснулись только ПК, так какого лешего тогда рубятся все устройства подключенные в сеть, а не только ПК. Или провайдер как обычно не разбираясь ограничил все, типо выполнил, отчитался, молодец, а то что люди, которые платят ему немалые деньги, получили проблему - ему наплевать.
12:54:21 01-08-2024
Гость (11:28:19 01-08-2024) Смотрел ютуб всегда на смарт-ТВ, сейчас смотреть невозможно,... Режет не сам провайдер, а черные ящики которые ему поставили
14:11:25 01-08-2024
Гость (12:54:21 01-08-2024) Режет не сам провайдер, а черные ящики которые ему поставили... Понятно, ну тогда провайдер должен пересчитать стоимость своих услуг в сторону уменьшения, услугу то он оказывает не в полном объеме.
14:55:12 01-08-2024
Гость (14:11:25 01-08-2024) Понятно, ну тогда провайдер должен пересчитать стоимость сво... Да с фига ли? В стране тысячи заблокированных ресурсов. За каждый из них платить компенсацию? Кому надо — знают и обходные пути, и свой прокси поднять могут. Все провайдеры, так или иначе, нарушают сетевой нейтралитет налево и направо.
11:43:54 01-08-2024
на смарт-ТВ --- О, а я до сих пор смотрю, без проблем. Тоже Дом ру. Я думал смарт не коснулось. Или может Дом ру не всем ограничил
12:08:30 01-08-2024
Гость (11:43:54 01-08-2024) на смарт-ТВ --- О, а я до сих пор смотрю, без проблем. Тоже ... 360 p смотрите ? Да, в таком качестве идет
12:48:01 01-08-2024
Гость (12:08:30 01-08-2024) 360 p смотрите ? Да, в таком качестве идет... Вроде бы даже 720
16:28:42 01-08-2024
Сегодня на СМАРТ-ТВ смотрела фильм, потом муж смотрел ролики.Все идет, ничего не тормозит, на ноутбуке тормозит. Думаю зависит от операционной системы.