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Операторы стали предупреждать россиян о сбоях в работе YouTube

В "Билайне" заявили, что YouTube работает со сбоями, поскольку "у них устарело оборудование"

31 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Логотип YouTube / Фото: unsplash.com
Логотип YouTube / Фото: unsplash.com

МТС и "Билайн" начали оповещать абонентов о возможных сбоях в работе YouTube. Это не зависит от операторов связи.

У МТС предупреждение оставляет робот при звонке на горячую линию. А "Билайн" докладывает о проблеме в чате поддержки.

"Сейчас во многих регионах именно YouTube плохо работает, так как у них устарело оборудование. Это не зависит от операторов", – говорят в "Билайне".

Ранее глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что к 4 августа скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть до 70%.

По его словам, "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против россиян, а против администрации YouTube. 

приложения Мобильная связь

Комментарии 3

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Гость

09:17:20 31-07-2024

" "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации YouTube. "
неужели? и как страдает та администрация? а вот пользователи страдают. может лучше хинштейна с его идеями замедлить на 199 процентов?

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Гость

09:34:29 31-07-2024

Самый известный политический трюк:⁠⁠
1) Власти отбирают ютуб
2) Народ истерит и хочет как раньше
3) Власти возвращают ютуб ( попутно принимают 100500 законов ограничения в интернете)
4) Народ получил то что хотел и доказал, что власть его слышит и исполняет его волю
5) все довольны....

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Гость

12:00:39 31-07-2024

Почему через впн ютуб идёт как раньше? Как это соотносится с устаревших оборудованием?

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