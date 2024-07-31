Операторы стали предупреждать россиян о сбоях в работе YouTube
В "Билайне" заявили, что YouTube работает со сбоями, поскольку "у них устарело оборудование"
31 июля 2024, 08:45, ИА Амител
МТС и "Билайн" начали оповещать абонентов о возможных сбоях в работе YouTube. Это не зависит от операторов связи.
У МТС предупреждение оставляет робот при звонке на горячую линию. А "Билайн" докладывает о проблеме в чате поддержки.
"Сейчас во многих регионах именно YouTube плохо работает, так как у них устарело оборудование. Это не зависит от операторов", – говорят в "Билайне".
Ранее глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что к 4 августа скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть до 70%.
По его словам, "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против россиян, а против администрации YouTube.
09:17:20 31-07-2024
" "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации YouTube. "
неужели? и как страдает та администрация? а вот пользователи страдают. может лучше хинштейна с его идеями замедлить на 199 процентов?
09:34:29 31-07-2024
Самый известный политический трюк:
1) Власти отбирают ютуб
2) Народ истерит и хочет как раньше
3) Власти возвращают ютуб ( попутно принимают 100500 законов ограничения в интернете)
4) Народ получил то что хотел и доказал, что власть его слышит и исполняет его волю
5) все довольны....
12:00:39 31-07-2024
Почему через впн ютуб идёт как раньше? Как это соотносится с устаревших оборудованием?