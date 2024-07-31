Операторы стали предупреждать россиян о сбоях в работе YouTube

В "Билайне" заявили, что YouTube работает со сбоями, поскольку "у них устарело оборудование"

31 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Логотип YouTube / Фото: unsplash.com

МТС и "Билайн" начали оповещать абонентов о возможных сбоях в работе YouTube. Это не зависит от операторов связи.

У МТС предупреждение оставляет робот при звонке на горячую линию. А "Билайн" докладывает о проблеме в чате поддержки.

"Сейчас во многих регионах именно YouTube плохо работает, так как у них устарело оборудование. Это не зависит от операторов", – говорят в "Билайне".

Ранее глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что к 4 августа скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть до 70%.

По его словам, "деградация" сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против россиян, а против администрации YouTube.