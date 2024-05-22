В России выявили новый вариант коронавируса FLiRT

Серьезной опасности он не представляет, отмечают в Роспотребнадзоре

22 мая 2024, 07:45, ИА Амител

Тест на коронавирус / Фото: unsplash.com

Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За весь период мониторинга выявлено 178 случаев варианта FLiRT, в том числе KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркивают, что FLiRT не представляет серьезной опасности, а доминирующим в мире остается штамм "омикрон". Симптомы у обоих вариантов схожие: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Рост заболеваемости ковидом случился после майских праздников, во время которых люди чаще общались между собой, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом может подскочить этим летом из-за штамма FLiRT.