В России выявили новый вариант коронавируса FLiRT
Серьезной опасности он не представляет, отмечают в Роспотребнадзоре
22 мая 2024, 07:45, ИА Амител
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"За весь период мониторинга выявлено 178 случаев варианта FLiRT, в том числе KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)", – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве подчеркивают, что FLiRT не представляет серьезной опасности, а доминирующим в мире остается штамм "омикрон". Симптомы у обоих вариантов схожие: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.
Рост заболеваемости ковидом случился после майских праздников, во время которых люди чаще общались между собой, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом может подскочить этим летом из-за штамма FLiRT.
07:56:12 22-05-2024
Привет китайцам, друзьям Володиным !
08:31:50 22-05-2024
Гость (07:56:12 22-05-2024) Привет китайцам, друзьям Володиным !... Привет пиндосам, друзьям хохлов!
09:41:22 22-05-2024
Гость (07:56:12 22-05-2024) Привет китайцам, друзьям Володиным !... дурак? китайцы тут причем? Вирус исскуственный. Выведен долбаными пендосами.
11:53:45 22-05-2024
Гость (09:41:22 22-05-2024) дурак? китайцы тут причем? Вирус исскуственный. Выведен долб...
Всем то хоть свою деградацию не показывай 🤦♂️🤷♂️😂
11:00:47 22-05-2024
Передаётся половым путём? Нет? Тогда какой он "Флирт"?!!