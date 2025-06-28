В России за ночь сбили 31 украинский БПЛА
Больше всего беспилотников отразили над территорией Крыма
28 июня 2025, 12:10, ИА Амител
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны РФ.
"С 23:30 мск 27 июня до 06:45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Где сбивали:
- Республика Крым — 9 БПЛА;
- Брянская область — 6;
- Смоленская область — 5;
- над Черным морем — 5;
- над Азовским морем — 2;
- по одному беспилотнику сбили над территориями Краснодарского края и Орловской, Белгородской и Калужская областей.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, главы делегаций согласовывают дату.
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