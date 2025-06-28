В России за ночь сбили 31 украинский БПЛА

Больше всего беспилотников отразили над территорией Крыма

28 июня 2025, 12:10, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

"С 23:30 мск 27 июня до 06:45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

Где сбивали:

Республика Крым — 9 БПЛА;

Брянская область — 6;

Смоленская область — 5;

над Черным морем — 5;

над Азовским морем — 2;

по одному беспилотнику сбили над территориями Краснодарского края и Орловской, Белгородской и Калужская областей.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, главы делегаций согласовывают дату.