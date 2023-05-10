В России за сутки выявили минимальное количество случаев ковида за три года

Смертность также опустилась до минимума

10 мая 2023, 19:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России за сутки выявили 2405 случаев ковида – это минимум с 12 апреля 2020 года, сообщает ТАСС.

Смертность от COVID-19 также опустилась до минимума с весны 2020-го: за сутки в стране умерли 24 заражённых. Выздоровели при всём этом 3278 человек.

В Алтайском крае зарегистрировали 60 случаев ковида, 6 пациентов госпитализированы, 85 – излечились. Новых летальных случаев нет.

Напомним, в начале мая ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19, которая была объявлена в марте 2020-го. За это время на планете официально погибло 7 млн человек.