В России за сутки выявили минимальное количество случаев ковида за три года
Смертность также опустилась до минимума
10 мая 2023, 19:18, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России за сутки выявили 2405 случаев ковида – это минимум с 12 апреля 2020 года, сообщает ТАСС.
Смертность от COVID-19 также опустилась до минимума с весны 2020-го: за сутки в стране умерли 24 заражённых. Выздоровели при всём этом 3278 человек.
В Алтайском крае зарегистрировали 60 случаев ковида, 6 пациентов госпитализированы, 85 – излечились. Новых летальных случаев нет.
Напомним, в начале мая ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19, которая была объявлена в марте 2020-го. За это время на планете официально погибло 7 млн человек.
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