В России захотели блокировать звонки через мессенджеры

Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер, заявил глава РКН

24 октября 2024, 09:55, ИА Амител

Женщина говорит по телефону / Фото: Dane Deaner / unsplash.com

В России могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для возможности блокировки звонков от мошенников, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Об этом пишет РБК.

В частности, запрет на звонки может действовать, если мессенджер не позволит пользователю ограничивать принятие звонков из-за границы или не из его записной книжки.

При этом сами мессенджеры в таком случае продолжат работать.

По словам Липова, блокировка звонков – "это жесткий вариант, который возможен как одна из мер".