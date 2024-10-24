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В России захотели блокировать звонки через мессенджеры

Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер, заявил глава РКН

24 октября 2024, 09:55, ИА Амител

Женщина говорит по телефону / Фото: Dane Deaner / unsplash.com
Женщина говорит по телефону / Фото: Dane Deaner / unsplash.com

В России могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для возможности блокировки звонков от мошенников, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Об этом пишет РБК.

В частности, запрет на звонки может действовать, если мессенджер не позволит пользователю ограничивать принятие звонков из-за границы или не из его записной книжки. 

При этом сами мессенджеры в таком случае продолжат работать.

По словам Липова, блокировка звонков – "это жесткий вариант, который возможен как одна из мер".

инициативы мессенджеры

Комментарии 8

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Гость

10:16:35 24-10-2024

Хорошая идея. Но ведь не получится, многие айтишники убежали

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Гость

10:41:48 24-10-2024

Да вообще все заблокировать. Как некоторые себе мозги.

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Гость

12:49:49 24-10-2024

Гость (10:41:48 24-10-2024) Да вообще все заблокировать. Как некоторые себе мозги. ... Мозги через эти мессенджеры и блокируют. Каждый день, кто-то мошенникам перечисляет

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Гость

21:18:41 24-10-2024

Гость (12:49:49 24-10-2024) Мозги через эти мессенджеры и блокируют. Каждый день, кто-то...
Так не перечисляйте! вы ж все добровольно делаете. И все вам кто-то виноват.

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Гость

12:46:34 24-10-2024

"если мессенджер не позволит пользователю ограничивать принятие звонков из-за границы" - Из-за какой еще границы, в мессенджерах нет границ. Человек с любым номером может звонить откуда угодно.

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Гость

13:40:22 24-10-2024

Вот у меня коллега сейчас в отпуске за границей. Как мне с ней коммуницировать по рабочим вопросам? Звонки страшно дороги.

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Гость

15:18:02 24-10-2024

Гость (13:40:22 24-10-2024) Вот у меня коллега сейчас в отпуске за границей. Как мне с н... Телега, они коды ни кому пока не дали кроме французов

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гость

20:52:45 24-10-2024

Старый анекдот. А дустом не пробовали?

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