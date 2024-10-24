В России захотели блокировать звонки через мессенджеры
Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер, заявил глава РКН
24 октября 2024, 09:55, ИА Амител
Женщина говорит по телефону / Фото: Dane Deaner / unsplash.com
В России могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для возможности блокировки звонков от мошенников, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Об этом пишет РБК.
В частности, запрет на звонки может действовать, если мессенджер не позволит пользователю ограничивать принятие звонков из-за границы или не из его записной книжки.
При этом сами мессенджеры в таком случае продолжат работать.
По словам Липова, блокировка звонков – "это жесткий вариант, который возможен как одна из мер".
10:16:35 24-10-2024
Хорошая идея. Но ведь не получится, многие айтишники убежали
10:41:48 24-10-2024
Да вообще все заблокировать. Как некоторые себе мозги.
12:49:49 24-10-2024
Гость (10:41:48 24-10-2024) Да вообще все заблокировать. Как некоторые себе мозги. ... Мозги через эти мессенджеры и блокируют. Каждый день, кто-то мошенникам перечисляет
21:18:41 24-10-2024
Гость (12:49:49 24-10-2024) Мозги через эти мессенджеры и блокируют. Каждый день, кто-то...
Так не перечисляйте! вы ж все добровольно делаете. И все вам кто-то виноват.
12:46:34 24-10-2024
"если мессенджер не позволит пользователю ограничивать принятие звонков из-за границы" - Из-за какой еще границы, в мессенджерах нет границ. Человек с любым номером может звонить откуда угодно.
13:40:22 24-10-2024
Вот у меня коллега сейчас в отпуске за границей. Как мне с ней коммуницировать по рабочим вопросам? Звонки страшно дороги.
15:18:02 24-10-2024
Гость (13:40:22 24-10-2024) Вот у меня коллега сейчас в отпуске за границей. Как мне с н... Телега, они коды ни кому пока не дали кроме французов
20:52:45 24-10-2024
Старый анекдот. А дустом не пробовали?