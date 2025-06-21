В России захотели поднять выплату на погашение ипотеки многодетным до 900 тысяч рублей
Тем самым ее размер может увеличиться в два раза
21 июня 2025, 11:20, ИА Амител
Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В России планируют поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям с 450 до 900 тысяч рублей. Об этом "Известиям" рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
По словам депутата, такой законопроект уже внесли в ГД и "пока все это предложение вроде бы поддерживают".
"Я думаю, при рассмотрении проекта бюджета следующего года уже новая цифра появится и выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до 900 тысяч", – подчеркнул парламентарий.
Ранее в России предложили выдавать бойцам СВО и их семьям ипотеку под 2% с минимальным взносом в размере 20%.
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Ничего не треснет?
07:41:13 22-06-2025
Как в прорву. Вали больше, все мало будет!
10:02:48 23-06-2025
Достали уже со своими многодетными!!!