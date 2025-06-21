В России захотели поднять выплату на погашение ипотеки многодетным до 900 тысяч рублей

Тем самым ее размер может увеличиться в два раза

21 июня 2025, 11:20, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России планируют поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям с 450 до 900 тысяч рублей. Об этом "Известиям" рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, такой законопроект уже внесли в ГД и "пока все это предложение вроде бы поддерживают".

"Я думаю, при рассмотрении проекта бюджета следующего года уже новая цифра появится и выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до 900 тысяч", – подчеркнул парламентарий.

Ранее в России предложили выдавать бойцам СВО и их семьям ипотеку под 2% с минимальным взносом в размере 20%.