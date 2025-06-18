Постхайп. Почему "исчезают" малоэтажные застройщики и как эскроу-счета защищают покупателя
Рынок очищается от недобросовестных и неблагонадежных компаний. Но страдают от этого семьи
18 июня 2025, 09:15, Алёна Жукова
Рынок частного домостроения, растущий последние годы из-за активной застройки, постепенно сдувается. Сокращение платежеспособных покупателей приводит к тому, что количество подрядных компаний стремительно уменьшается (и это общероссийская тенденция). И не всегда они уходят "тихо". Некоторые фирмы оставляют после себя проблемный след в виде недостроенных домов и семей, вынужденных платить ипотеку за "воздух". Сейчас такая тенденция шагнула по сибирским регионам и, возможно, доберется до Алтайского края, где пока известно лишь об одном проблемном застройщике. Можно ли заранее определить потенциально неблагонадежную компанию и способны ли эскроу-счета защитить покупателей – разбирался amic.ru.
Опыт соседей
Треть всех частных домов, которые возводят в России, могут превратиться в долгострои. Такой неутешительный прогноз дали "Известия" со ссылкой на компанию "Этажи". Эксперты отметили: на волне строительного бума (2020–2023 годы) появились сотни компаний-однодневок, у которых порой не было профильных специалистов и компетентных работников.
В Новосибирской области, которая в 2024 году попала в топ-10 регионов по объему строящихся частных домов, сейчас известно о нескольких "сложных" компаниях. В их числе – "Мегадом" (десятки пострадавших семей, общий ущерб составил свыше 150 миллионов рублей), "Биш-Хауз" (компания обещает достроить все объекты и не планирует уходить с рынка, но в отношении руководителя Евгения Бояркина возбуждено уголовное дело). Также о проблемах со сдачей домой говорят клиенты компаний "Яло" и "Спектр".
В Алтайском крае на слуху "Малоэтажная Сибирь". Среди клиентов компании были не только жители края, но и Республики Алтай и Новосибирской области. Люди брали ипотеку на строительство дома, миллионы рублей отдавали застройщикам, но домов так и не дождались. Директор "Малоэтажной Сибири" Иван Заикин с октября 2024-го по май 2025-го находился в СИЗО: его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 170 млн рублей.
Эксперты новосибирского рынка предполагают: в ближайшее время количество проблемных компаний только вырастет.
"Мне поступает информация, что многие строительные компании, которые занимались строительством частных домов, также прекратили стройку", – в разговоре c amic.ru заявил руководитель УК "Идиллия" (г. Новосибирск) Александр Матросов.
Финансовый бардак
Причин, почему компании не выполняют свои обязательства (или делают это с большими задержками), несколько. Во-первых, фактическая отмена сельской ипотеки. Программа под 3%, которая двигала рынок с 2020 года, с 2024-го практически стала недоступна: из-за высокой ключевой ставки Центробанка почти все лимиты уходили на поддержание ранее выданных ипотек. Но за эти три-четыре года на рынке появилось большое количество компаний, 90% клиентов которых были получателями трехпроцентных кредитов.
"Проблемы со стройкой начались в 2024 году с фактическим окончанием сельской ипотеки. На данный момент мы видим, что аналогичные проблемы есть у многих строительных компаний, работающих в ИЖС в Новосибирске, в Новосибирской области", – комментирует Александр Матросов.
Вторая причина вытекает из первой: компании рассчитывали, что рынок малоэтажки все время будет на подъеме, а потому особо не строили финансовые стратегии, не делали "подушек безопасности", не планировали работу на годы вперед.
"Фирмы хватали все новые и новые заказы, брали деньги у клиентов и закрывали ими предыдущие заказы. Более того, средства могли тратить не только на строительство домов для клиентов, но и приобретение автомобилей, квартир, отдых. Но когда поток заказов резко упал, образовались серьезные кассовые разрывы, ведь дома завершать нужно, а денег нет", – прокомментировал ситуацию для amic.ru руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.
Подобная проблема носит массовый характер и касается не только сибирских регионов, но и всей России, отмечает руководитель Центра недвижимости "Метрис" Диана Фомина. Застройщики, получив средства на возведение объекта, распределяли их неправильно и неконструктивно. Это их и погубило.
"Финансовый бардак внутри организации повлек за собой такие истории. У компаний нет средств, но сохраняются обязательства перед клиентами, перед партнерами, контрагентами. Правда, думаю, это кризисный момент, его надо просто прожить, и в это время станет понятно, кто останется на рынке, а кого волна смоет", – говорит Диана Фомина.
Главное – безопасность
Рынок частного домостроения Алтайского края несколько отличается от Новосибирской области: если в соседнем регионе большинство фирм строили дома на заказ, то у нас компании продавали уже готовые объекты. Отчасти поэтому в крае пока известно лишь об одном проблемном застройщике. В региональном Союзе строителей сообщили amic.ru, что пока ни одна фирма, работающая в частном домостроении, не ушла из СРО. При этом работать на рынке стало тяжело.
"В целом ситуация сложная: есть дома, которые построены для людей, пользовавшихся льготной сельской ипотекой. То есть это "полупродукт": нередко компании экономили на всем, чтобы только попасть в искомую цифру этой льготной ипотеки (до 2023 года максимальная сумма выдачи была 3 млн, после – 6 млн рублей. – Прим. ред.). Поэтому дома предлагали без отмостки, без ограждения, без благоустройства участка, без отделки: коробка с инженерными сетями. Сейчас на эти объекты покупателя найти невозможно", – отмечает Михаил Кочетов.
При этом покупка готового дома – одна из возможностей для семей избежать вероятных проблем. Опыт Новосибирской области (и "Малоэтажной Сибири") показал: ни аккредитация и рекомендации банков, ни сотни уже реализованных объектов, ни десятки положительных отзывов не дают гарантии, что компания завершит начатые дома.
"Когда человек покупает готовый продукт, есть риски в каких-то скрытых дефектах, но это уже другая история. Во всяком случае, семья въезжает в дом и может там жить", – говорит Михаил Кочетов.
Если же семья все-таки планирует построить жилье через компанию, то эксперты советуют выбирать те фирмы, которые работают по проектному финансированию, а все средства покупателей хранятся на счетах эскроу.
Справка
Эскроу-счет – специальный счет, который используется для безопасных сделок на рынке строящейся недвижимости. Покупатель вносит деньги на счет в банке. Застройщик получает деньги только после выполнения своих обязательств, предусмотренных договором (после завершения строительства объекта).
При этом эксперты подчеркивают: такая схема не гарантирует достройки объекта, но позволяет сохранить средства клиентов, в том числе и ипотечные.
"Деньги покупателя хранятся на эскроу-счетах, и доступ к ним застройщик получает только после подписания акта приема-передачи объекта. Но на какие деньги компания может возводить дом? Кредитные или собственные. И здесь могут возникнуть ситуации, когда компания начнет экономить при строительстве, ведь они заинтересованы в максимально быстрой сдаче объекта", – говорит Диана Фомина.
В целом эксперты отмечают: рынок малоэтажки возвращается к периоду 2018–2019 годов, когда не было ни эскроу-счетов, ни льготных кредитов, а загородный дом могли купить или построить лишь состоятельные горожане. Поэтому небольшие компании, ориентированные на "ипотечных" покупателей, либо переориентируются на другую категорию клиентов, либо уйдут с рынка.
"Пока рынок частного домостроения Барнаула и пригорода остыл, в год будет продаваться не более 100–150 участков. Больше и не нужно. Сегодня рынок для покупателей с деньгами, которые готовы вкладывать в дорогие продукты. И такие продукты должны и будут появляться", – резюмирует Михаил Кочетов.
09:27:57 18-06-2025
ну все как бы.
маржинальный задел от участков приватизированных за копейки и коробок, возводимых за 2 месяца, на участке в 7 соток без инфраструктуры - закончился.
в лучшем случае это круглогодичные дачи, не более.
скаки про сады и школы опрокидываются на раз, кто в ни там ходить и работать будет..
ижс - это история для людей с достатком выше среднего.
для остальных это вечная стройка, кредит и нервотрепка.
в частности вот этот лэнд-лорд, который на фоте к статье, на старлетке будет ездить пока она не сгниет, потому что все на эту одноэтажную коробку будет уходить и в банк.
11:01:45 18-06-2025
Гость (09:27:57 18-06-2025) ну все как бы.маржинальный задел от участков приватизиро...
Да, вы правы. То, что происходило на рынке недвижимости в последние годы, надувание пузыря или классическая финансовая пирамида, теперь открыто признают все, даже те, кто на этой пирамиде активно зарабатывал "Фирмы хватали все новые и новые заказы, брали деньги у клиентов и закрывали ими предыдущие заказы". Здесь ещё нужно обратить внимание на одну очевидную фразу из статьи "Сокращение платежеспособных покупателей", а точнее их отсутствие, ведь т.н. деньги клиентов - это были заёмные или кредитные деньги, которые должны отрабатываться в следующие десятилетия. Но есть подозрение, что подавляющее большинство лэнд-лордов могут в качестве расчёта отдавать кредиторам только ржу от своих старлеток. Да и какой смысл рассчитываться десятилетиями за коробки возведенные за два месяца, ведь они тоже сгниют через 5-7 лет. Поддерживать пирамиду, о чем требуют хуснуллины, государство не может и не собирается, эта пирамида отыграла. Кто успел выйти в кэш, тот мавроди, остальные лёни голубковы. Остаётся только наблюдать за развитием, которое ещё не перешло в резкий обвал пирамиды.
11:59:59 18-06-2025
Гость (11:01:45 18-06-2025) Да, вы правы. То, что происходило на рынке недвижимости ... несколько раз перечитала комменты первых двух "гостей". Ничего не понятно, адов поток сознания. Чего они так к старлеткам привязались? при чем здесь молоденькие девочки? Один ездить на ней собрался (это перверсия такая?) Второй "ржет от них" - это как? что значит "только ржу от своих старлеток"
Вчера кто-то тут написал красиво очень "Один умный человек однажды ничего не сказал..." Последуйте его примеру, педофилы, простигосподи
12:21:58 18-06-2025
Гость (11:59:59 18-06-2025) несколько раз перечитала комменты первых двух "гостей". Ниче... "А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…" вы напомнили Шарикова))
13:34:24 18-06-2025
Гость (12:21:58 18-06-2025) "А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет.... Шарикова напомнили первые двое : слова употребляют, но смысла не понимают. Зато, типа "букв много, звучит красиво", а по сути - дичь
13:46:52 18-06-2025
Гость (13:34:24 18-06-2025) Шарикова напомнили первые двое : слова употребляют, но смысл...
Вы торопитесь и свою глупость выставляете на всеобщее обозрение
13:44:58 18-06-2025
Гость (11:59:59 18-06-2025) несколько раз перечитала комменты первых двух "гостей". Ниче...
Если вы ничего не поняли, почему же не последовали совету одного умного человека, на которого сами ссылаетесь "Один умный человек однажды ничего не сказал..." У вас в голове такая каша и вся завязана на больном для вас - возрасте и сексуальных отношениях. Поймите Старлетка - это не старая и озабоченная дева, как вы подумали и приняли на свой счёт, а всего лишь тойота старлет, которая на первом фото в статье стоит перед домом. Ржа - это не истеричный смех, как вы думаете, а ржавчина, которая давно поразила 35-ти летнюю тойота старлет. Лэнд-лорд - это не английский дворянин, а наш "счастливый землевладелец ипотечник", обладатель кредитных дома и тойота старлет, стоящих в поле без необходимой инфраструктуры и перспективы, за которые лэнд-лорду нужно ежемесячно выплачивать больше, чем он зарабатывает. А теперь прочитайте посты заново и возможно всё встанет на свои места.
13:52:46 18-06-2025
Гость (11:59:59 18-06-2025) несколько раз перечитала комменты первых двух "гостей". Ниче... Старлетка - это тойота старлет
09:32:08 18-06-2025
Да уж.
Читаешь всё это и думаешь, кому сказать спасибо за нашу счастливую жизнь?
В общем, дальше только матерные слова. ...................................................
11:15:21 18-06-2025
Гость (09:32:08 18-06-2025) Да уж.Читаешь всё это и думаешь, кому сказать спасибо за... Купить/построить коттедж это вам не это. И как бы всегда так было. Но по незнанке многие повелись на красивые рекламы и сели в коробку из газика посреди поля. Ну чтож. Жизь продолжается...
11:13:57 18-06-2025
Выход простой (в ряде стран уже давно на каждого хастройщика есть банковская служба безопасности) которая строго смотрит за историей застройщика.
Почему у нас "наступают на одни и теже грабли".
Нельзя полагаться на "некую сознательность" застройщика.
Все что связано с обманом людей в плане застройщиков это плохая дисциплина контроля со стороны администраций и как не странно прокуратуры.
14:57:24 18-06-2025
гость (11:13:57 18-06-2025) Выход простой (в ряде стран уже давно на каждого хастройщик... У нас почему-то обычный гражданин должен каким-то образом сам собрать информацию о застройщике и только тогда заключать договор. Государство вообще в стороне.
19:57:19 18-06-2025
Да и правы все высказывавшиеся, и неправы. Все гораздо сложнее. А что, накупившие "студий" в "10" квадратов, в иной что ли ситуации? Без староеток и долгов? Ипотека всегда долг, о всегда не на пару лет. Да, есть другая сторона, действительно пузырь есть. И да, многие в мечте о газоне и бассейне на участке, против той самой студии, что дороже, ну совсем не думали, что в дом надо вкладывать ровно столько же, а то и больше, что уже затрачено. Но, опять таки, это мобилизует. Кто-то десятилетиями и в квартире ремонт не делает, а то и в съёмных живет, не насмелясь, и нежелая, наверно, лучшего.
22:42:42 19-06-2025
Эскроу счет, только добавляет к стоимости 5-10%, а то и больше. Банки в этом вопросе лишние. Опыт германии поможет РФ. Государственный надзор + уголовная ответственность проверяющих и много там чего ещё. Всё уже придумано давно, но на этом ворюги не заработают, поэтому схемы мутят разные. Жалко людей, кто хапнул стройхлам из газобетона. Думаю, что лет через 5, начнут отказываться платить ипотеку за эти дома, и будут лопаться не застройщики, а банки.