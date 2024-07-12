В России захотели разрешить врачам вести онлайн-прием пациентов из дома

По мнению авторов инициативы, это могло бы сделать профессию врача привлекательней, улучшить контроль качества медпомощи и снизить дефицит кадров

12 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Врач за ноутбуком / Фото: unsplash.com

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разрешить врачам вести онлайн-прием вне клиники, пишет "Ъ".

Сейчас законодательство разрешает врачам проводить удаленные консультации только для принятия решения о необходимости очного приема пациента, анализа его анамнеза, оценки эффективности лечения и корректировки уже назначенного. Ставить диагноз и назначать лечение можно только очно.

В ассоциации при этом считают доказанными эффективность и безопасность дистанционного консультирования.

Такой метод общения с пациентами мог бы сделать профессию врача привлекательней, улучшить контроль качества медпомощи и снизить дефицит кадров за счет врачей, находящихся в декрете или получивших инвалидность, не связанную с когнитивными функциями, считают авторы инициативы.

В Минздраве инициативу пока не прокомментировали.