В России захотели разрешить врачам вести онлайн-прием пациентов из дома
По мнению авторов инициативы, это могло бы сделать профессию врача привлекательней, улучшить контроль качества медпомощи и снизить дефицит кадров
12 июля 2024, 09:00, ИА Амител
Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разрешить врачам вести онлайн-прием вне клиники, пишет "Ъ".
Сейчас законодательство разрешает врачам проводить удаленные консультации только для принятия решения о необходимости очного приема пациента, анализа его анамнеза, оценки эффективности лечения и корректировки уже назначенного. Ставить диагноз и назначать лечение можно только очно.
В ассоциации при этом считают доказанными эффективность и безопасность дистанционного консультирования.
Такой метод общения с пациентами мог бы сделать профессию врача привлекательней, улучшить контроль качества медпомощи и снизить дефицит кадров за счет врачей, находящихся в декрете или получивших инвалидность, не связанную с когнитивными функциями, считают авторы инициативы.
В Минздраве инициативу пока не прокомментировали.
09:12:54 12-07-2024
Они и очно ни хрена не лечат. Только деньги деньги деньги...
12:48:11 12-07-2024
Григорий (09:12:54 12-07-2024) Они и очно ни хрена не лечат. Только деньги деньги деньги...... ТОЧНО! ПРАВЫ!
09:33:03 12-07-2024
Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения обратилась--
Управленцы в здравоохранении надеюсь с медицинским образованием, вот пусть начинают с себя и лечат народ на дому.
09:42:27 12-07-2024
кожаных мешков гнать из врачей.
инскинов натренируют - и адью.
10:14:49 12-07-2024
Я могу удаленно осмотреть. Присылайте фото. Строго до 25 лет.
10:24:34 12-07-2024
Маммолог-гинеколог (10:14:49 12-07-2024) Я могу удаленно осмотреть. Присылайте фото. Строго до 25 лет... с конфискацией.
10:19:37 12-07-2024
Ну кто ещё не понял, бесплатной скоромедицины не будет, уже сейчас можно сказать, что ее нет, пенсий тоже не будет.
11:05:21 12-07-2024
Гость (10:19:37 12-07-2024) Ну кто ещё не понял, бесплатной скоромедицины не будет, уже ... скажем так - забываем про социализм и халяву.
нормально детей выростил - есть шанс на старость достойную.
добился материального достатка - отстегни на собственное здоровье.
а лентяям - готовиться к земле.
11:14:08 12-07-2024
а задницу лечить они тоже будут удаленно?
наклонитесь в камру откройте попку и скажите громко О
12:17:38 12-07-2024
От секса по телефону, однако, толку и того больше..
13:06:04 12-07-2024
Ну давай, пальпацию через экран....
16:46:11 12-07-2024
как и кто контроль качества осуществлять будет?