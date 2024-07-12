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В России захотели разрешить врачам вести онлайн-прием пациентов из дома

По мнению авторов инициативы, это могло бы сделать профессию врача привлекательней, улучшить контроль качества медпомощи и снизить дефицит кадров

12 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Врач за ноутбуком / Фото: unsplash.com
Врач за ноутбуком / Фото: unsplash.com

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разрешить врачам вести онлайн-прием вне клиники, пишет "Ъ".

Сейчас законодательство разрешает врачам проводить удаленные консультации только для принятия решения о необходимости очного приема пациента, анализа его анамнеза, оценки эффективности лечения и корректировки уже назначенного. Ставить диагноз и назначать лечение можно только очно.

В ассоциации при этом считают доказанными эффективность и безопасность дистанционного консультирования.

Такой метод общения с пациентами мог бы сделать профессию врача привлекательней, улучшить контроль качества медпомощи и снизить дефицит кадров за счет врачей, находящихся в декрете или получивших инвалидность, не связанную с когнитивными функциями, считают авторы инициативы.

В Минздраве инициативу пока не прокомментировали.

медицина здравоохранение инициативы Минздрав

Комментарии 12

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Григорий

09:12:54 12-07-2024

Они и очно ни хрена не лечат. Только деньги деньги деньги...

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Гость

12:48:11 12-07-2024

Григорий (09:12:54 12-07-2024) Они и очно ни хрена не лечат. Только деньги деньги деньги...... ТОЧНО! ПРАВЫ!

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ВВП

09:33:03 12-07-2024

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения обратилась--
Управленцы в здравоохранении надеюсь с медицинским образованием, вот пусть начинают с себя и лечат народ на дому.

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Мусик

09:42:27 12-07-2024

кожаных мешков гнать из врачей.
инскинов натренируют - и адью.

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Маммолог-гинеколог

10:14:49 12-07-2024

Я могу удаленно осмотреть. Присылайте фото. Строго до 25 лет.

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Мусик

10:24:34 12-07-2024

Маммолог-гинеколог (10:14:49 12-07-2024) Я могу удаленно осмотреть. Присылайте фото. Строго до 25 лет... с конфискацией.

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Гость

10:19:37 12-07-2024

Ну кто ещё не понял, бесплатной скоромедицины не будет, уже сейчас можно сказать, что ее нет, пенсий тоже не будет.

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Мусик

11:05:21 12-07-2024

Гость (10:19:37 12-07-2024) Ну кто ещё не понял, бесплатной скоромедицины не будет, уже ... скажем так - забываем про социализм и халяву.
нормально детей выростил - есть шанс на старость достойную.
добился материального достатка - отстегни на собственное здоровье.
а лентяям - готовиться к земле.

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Гена

11:14:08 12-07-2024

а задницу лечить они тоже будут удаленно?
наклонитесь в камру откройте попку и скажите громко О

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ДМВ

12:17:38 12-07-2024

От секса по телефону, однако, толку и того больше..

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Данаец

13:06:04 12-07-2024

Ну давай, пальпацию через экран....

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гость

16:46:11 12-07-2024

как и кто контроль качества осуществлять будет?

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