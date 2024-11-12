Практическую часть могут ввести в ЕГЭ по нескольким предметам
Это может произойти в обозримом будущем
12 ноября 2024, 07:45, ИА Амител
Таблица Менделеева / Фото: Vedrana Filipović / unsplash.com
Практическую часть по физике, химии и биологии могут ввести в ЕГЭ в обозримом будущем, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По словам чиновника, Федеральный институт педагогических измерений уже взял этот вопрос в проработку.
"Возможно, будет пилот в нескольких субъектах в ближайшем будущем в апробационном режиме", – цитирует его РИА Новости.
При этом пока не все регионы могут организовать сдачу экзаменов в таком формате, хотя условия должны быть равными для всех школьников, отмечает Музаев.
Ведомство начало мониторить ситуацию по субъектам, насколько их материально-техническая база может организовать равные условия.
10:21:05 12-11-2024
Мде, все усложняют и усложняют. А сами то без этого всего сдавали экзамены