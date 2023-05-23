В России захотели снизить пенсионный возраст для многодетных родителей
По задумке авторов инициативы, чем больше детей, тем раньше можно будет выйти на пенсию
23 мая 2023, 09:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Установить досрочное назначение страховой пенсии по старости многодетным родителям предложили депутаты "Справедливой России – За правду" во главе с Сергеем Мироновым.
Соответствующий законопроект парламентарии внесли в Госдуму, пишет РИА Новости.
Согласно документу, мужчины, которые воспитывали минимум пятеро детей, смогут уходить на пенсию в 55 лет, а женщины – в 50. В семьях с четырьмя детьми отцы могут выйти на пенсию в 57 лет, а матери – в 52 года. А с тремя детьми – в 53 и 58 лет соответственно.
Ранее "Справедливая Россия" предложила приравнять зарплаты депутатов к средним по стране.
09:46:18 23-05-2023
дык мамочки и так как правило не работают...
10:28:50 23-05-2023
Гость (09:46:18 23-05-2023) дык мамочки и так как правило не работают...... Хех, вот Вы умник. Пробовали , хотя бы, троих воспитывать? Не работают они.
10:52:30 23-05-2023
Гость (10:28:50 23-05-2023) Хех, вот Вы умник. Пробовали , хотя бы, троих воспитывать? Н... Работают формально. На больничных сидят бесконечно, в командировку их не пошлёш, в выходные ни за что не выйдут - и всё по закону. Вот бездетные, как раз, и пашут
11:15:34 23-05-2023
Гость (10:52:30 23-05-2023) Работают формально. На больничных сидят бесконечно, в к... Бездетные - тупиковая ветвь государства. Потому и пашут.
12:23:53 23-05-2023
Гость (11:15:34 23-05-2023) Бездетные - тупиковая ветвь государства. Потому и пашут.... Цинично !! Но факт .
09:50:30 23-05-2023
сейчас все нарожавшие ради пособий и маткапитала алкаши от такой новости в запой уйдут на детские пособия...
09:56:19 23-05-2023
Все новое - хорошо забыто старое!
15:08:30 23-05-2023
Гость (09:56:19 23-05-2023) Все новое - хорошо забыто старое!... Да, в советское время я была многодетной мамой, и была такая льгота - раньше на пенсию на пять лет. Пока я дожила до пенсионного возраста, льготу отменили.
09:58:01 23-05-2023
Хотеть не вредно.
10:12:31 23-05-2023
что там по выборам,, скоро?
10:12:41 23-05-2023
Популизм. Многодетных должны дети прокормить, пусть просто увольняются, когда устанут работать.
10:30:57 23-05-2023
Гость (10:12:41 23-05-2023) Популизм. Многодетных должны дети прокормить, пусть просто у... Отличная идея. Нарожали в государство население - вот тебе вымпел от государства к пенсии. И пшел вон. Пусть дети кормят.
10:19:56 23-05-2023
Нужно сделать так - нарожала побольше - и сразу на пенсию! А если что то не то выросло - это школа и соцработники виноваты. И да, администрация еще не все дала)
10:26:33 23-05-2023
Многодетные - как красная тряпка. Когда говорить не о чем, или по пиариться надо, так достают эту тему и трясут перед народом. Сколько всего напринимали на эту тему, а толком не работает. В очереди на землю бесплатную , для ведения ЛПХ, по 10 стоят. Цирк , с конями.
10:57:59 23-05-2023
Многодетные - как красная тряпка---- красная тряпка - это бездомные животные. А многодетные это люди, которые должны сначала подумать, сколько детей они смогут накормить, одеть и главное - воспитать! Сами.
11:09:59 23-05-2023
Гость (10:57:59 23-05-2023) Многодетные - как красная тряпка---- красная тряпка - это бе... ...думать. рассуждать. с таким подходом докатились до "ЧАИЛ ФРИ". не страшно? институт семьи развалили до основания. Ник то! Ни кому! Ни чего! Не должен! родители на детей в суд подают, алименты взыскивают!!!!
12:40:38 23-05-2023
Гость (11:09:59 23-05-2023) ...думать. рассуждать. с таким подходом докатились до "ЧАИ... вам бы вместо того чтобы бездумно ноги раздвигать в школу походить. Обязательно нужно закончить хотя бы восьмилетку, а то с вами ,судя по вашим письменам, совсем беда ..Хотя о чем я ? вам некогда, вы "докатиться" боитесь, у вас очередные роды на носу?
14:22:36 23-05-2023
Гость (12:40:38 23-05-2023) вам бы вместо того чтобы бездумно ноги раздвигать в школу по... "ноги раздвигать" - это вы про себя писали? Я папа. Понарожал, как вы выражаетесь, и воспитываю, не боюсь. Не жду ни от кого, ни каких подачек. А то что пишу тут - сказано выше - Красная тряпка - эта тема. Все кому не лень отметились. Хоть к многодетным семьям и не относятся. Так. Только поголосить бы. Деятели.
11:08:06 23-05-2023
трое детей- это совсем не много, бывает что старшему лет 20, маленькому года 2-5. вот 5 - это многодетные, да если один за другим.
11:30:13 23-05-2023
Заработали социальные структуры.А раньше каким местом думали?Тем ,которые сейчас начинают подгорать?
11:36:28 23-05-2023
Многодетные семьи - сложная тема. Можете закидать меня тапками, но я считаю, что много детей может иметь только семья с доходом выше среднего. А плодить нищету не нужно. Знаю семью с 5-ю детьми, из которых трое уголовники, которым хотелось лучшей жизни. Зато мама мать-героиня с медалью, на пенсию раньше пошла. За что такие льготы? За то, что уголовников наплодила? Нормально воспитать не смогла?
12:57:20 23-05-2023
Мавруша (11:36:28 23-05-2023) Многодетные семьи - сложная тема. Можете закидать меня тапка... Вот именно , нарожать дело нехитрое. Их же и воспитать еще нужно. На каждого время необходимо , деньги, силы моральные. У всех должен быть свой угол. Иначе получится стая волчат. Нормальные люди много рожать не будут, потому что понимают, что дети требуют много сил и времени. А ведь человек и для себя еще должен жить, а не в обосраных пеленках. Как правильно Жириновский сказал как то : 12 детей - 24 года не спала женщина , и вся жизнь у неё в говне прошла...
11:36:58 23-05-2023
По правде сказать некоторые многодетные,они тем более если молодые,они немого наглые как приживутся в целом подъезде.Но ничего плохого я на данный момент сообщить не могу.
11:56:02 23-05-2023
В данный момент изменилась политика нашей власти.Они раньше либеральничали:беспризорного ребёнка в США,в Европу.Ну как в лучших странах Уганды и других стран Африки,до сих пор ещё не отдемоекраченных.Это связано с деньгами и сиюминутной прибылью.Но скоро дорогие европейцы,они вам навесят в каждое ухо по круглой серёжки в и в носовую перепонку тоже.Не верите?А вот посмотрим годов через пяток.
12:56:14 23-05-2023
обеспечьте медицину и образование! остальное решат родители, сколько детей, чем кормить и как одевать
13:40:48 23-05-2023
Бред. Т.е определенные нации без своей земли, которым не стыдно у не своих забирать все без спроса, за счёт нормальных думающих, горбатящихся, чтобы хотя бы пару детей достойными людьми воспитать, жить будут?
13:46:50 23-05-2023
Я вот не могу понять одного - к чему увеличивать рождаемость??? именно число людей? Чтоб еще сильней загадить все? нас и так уже 8 млрд. Куда еще то? Как мураши чтоб потом? Земля уже итак погрязла в катаклизмах из за жизнедеятельности человека. И за 50 лет мы в разы увеличили численность планеты. Ведь есть же предел разумного. Я против перенаселения. Всем охото чистую воду и воздух и природу. А с большим количеством людей - этого не будет, нам просто негде будет жить. Не вся суша пригодна для этого
13:50:21 23-05-2023
Знаю многодетную семью (восемь детей) родители принципиально отказывались от госпомощи, не справились и покончили жизнь самоубийством - четверо детей в детдоме воспитались. Детдомовские дети не пьющие/не курящие, моральноустойчивые, жизнеспособные, а старшие доморощенные - порочные и "в подмётки им не годятся". Поэтому, никаких льгот многодетным, не справились - в детдом.
14:26:23 23-05-2023
Противники увеличения населения России которые здесь в комментах конечно не так страшны как такие же но скрытые враги России в правительстве. И страшны они тем что под красивыми лозунгами проводят такие антинародные решения как повышение пенсионного возраста, используя сценарии подкидываемые глобальными элитами. Но отрадно видеть и конструктивные тенденции, когда например Путин таки продавливает материнский капитал не за второго, а за ПЕРВОГО ребенка! К сожалению чем выше вверх тем меньше патриотов.