В России захотели снизить пенсионный возраст для многодетных родителей

По задумке авторов инициативы, чем больше детей, тем раньше можно будет выйти на пенсию

23 мая 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Установить досрочное назначение страховой пенсии по старости многодетным родителям предложили депутаты "Справедливой России – За правду" во главе с Сергеем Мироновым.

Соответствующий законопроект парламентарии внесли в Госдуму, пишет РИА Новости.

Согласно документу, мужчины, которые воспитывали минимум пятеро детей, смогут уходить на пенсию в 55 лет, а женщины – в 50. В семьях с четырьмя детьми отцы могут выйти на пенсию в 57 лет, а матери – в 52 года. А с тремя детьми – в 53 и 58 лет соответственно.

Ранее "Справедливая Россия" предложила приравнять зарплаты депутатов к средним по стране.