В России захотели создать детсады при вузах, чтобы студентки рожали

По мнению Ярослава Нилова, многие девушки откладывают появление детей до получения диплома, "ссылаясь на сложности совмещения учебы и ухода за ребенком"

25 ноября 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат ЛДПР Ярослав Нилов предложил министру науки высшего образования Валерию Фалькову создать детсады при вузах, чтобы студентки рожали, пишет "Кровавая барыня".

По мнению парламентария, нынешние инструменты для стимулирования рождаемости в основном связаны с финансовой помощью, но не учитывают жизненные обстоятельства.

Так, многие девушки откладывают появление детей до получения диплома, "ссылаясь на сложности совмещения учебы и ухода за ребенком". И наличие при университете садиков как решит эту проблему, а также поможет тем студентам, у которых уже есть дети, полагает Нилов.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми.