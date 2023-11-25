В России захотели создать детсады при вузах, чтобы студентки рожали
По мнению Ярослава Нилова, многие девушки откладывают появление детей до получения диплома, "ссылаясь на сложности совмещения учебы и ухода за ребенком"
25 ноября 2023, 18:05, ИА Амител
Депутат ЛДПР Ярослав Нилов предложил министру науки высшего образования Валерию Фалькову создать детсады при вузах, чтобы студентки рожали, пишет "Кровавая барыня".
По мнению парламентария, нынешние инструменты для стимулирования рождаемости в основном связаны с финансовой помощью, но не учитывают жизненные обстоятельства.
Так, многие девушки откладывают появление детей до получения диплома, "ссылаясь на сложности совмещения учебы и ухода за ребенком". И наличие при университете садиков как решит эту проблему, а также поможет тем студентам, у которых уже есть дети, полагает Нилов.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми.
18:17:53 25-11-2023
Да на кой дети пока учатся
18:25:37 25-11-2023
Ага. Еще хорошая мера увеличить поголовье населения: родила- сразу диплом на руки!
18:33:42 25-11-2023
Вольфыч вернись!!! Без тебя твои клоуны начали что попало нести!!!
19:50:22 25-11-2023
Гость (18:33:42 25-11-2023) Вольфыч вернись!!! Без тебя твои клоуны начали что попало не... и сам Адольфович всю жизнь всякую бесь нёс. Его только ради прикола в думе и держали.
00:11:00 26-11-2023
Гость (18:33:42 25-11-2023) Вольфыч вернись!!! Без тебя твои клоуны начали что попало не... Он сам - главный КЛОУН. Языком трепал, как помелом.
00:11:38 26-11-2023
Гость (18:33:42 25-11-2023) Вольфыч вернись!!! Без тебя твои клоуны начали что попало не... Его только маргиналы и поддерживали. Он им своим хамством напоминал их самих.
18:49:59 25-11-2023
А заряжающие не нужны ?
20:20:48 25-11-2023
Как далеки они от народа. Нихрена не понимают до чего довели страну и людей!
22:15:39 25-11-2023
И учредить кафедру оплодотворителей
09:51:55 26-11-2023
Да, а кормить грудью можно на лекциях. В туалетах - пеленальные столики организовать. Потом за школы возьмутся. А почему ПТУ пропустили? Пардон, колледжи. Действительно, проще дипломы сразу в роддомах выдавать. В поддержку многодетных до 25 лет - диплом МГИМО.
14:06:30 26-11-2023
Гость (09:51:55 26-11-2023) Да, а кормить грудью можно на лекциях. В туалетах - пеленаль... только кто им деток делать то будет, если каждая тварина обвиняет либо в износе либо в педофилии да и не каждый мужик хочет детей
19:43:34 26-11-2023
Придурки, у нас просто детсадов не хватает, ещё какие то при университетах предлагают, не надоело придурошные и неисполнимый придумки придумывать. Вы ещё осеменительные аппараты рядом с банкоматами придумайте, болваны, дармоеды в это думе сидят.
12:11:31 27-11-2023
лучше сразу- при школах