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В России захотели создать детсады при вузах, чтобы студентки рожали

По мнению Ярослава Нилова, многие девушки откладывают появление детей до получения диплома, "ссылаясь на сложности совмещения учебы и ухода за ребенком"

25 ноября 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат ЛДПР Ярослав Нилов предложил министру науки высшего образования Валерию Фалькову создать детсады при вузах, чтобы студентки рожали, пишет "Кровавая барыня".

По мнению парламентария, нынешние инструменты для стимулирования рождаемости в основном связаны с финансовой помощью, но не учитывают жизненные обстоятельства.

Так, многие девушки откладывают появление детей до получения диплома, "ссылаясь на сложности совмещения учебы и ухода за ребенком". И наличие при университете садиков как решит эту проблему, а также поможет тем студентам, у которых уже есть дети, полагает Нилов.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми.

депутаты инициативы Демография

Комментарии 13

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18:17:53 25-11-2023

Да на кой дети пока учатся

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Гость

18:25:37 25-11-2023

Ага. Еще хорошая мера увеличить поголовье населения: родила- сразу диплом на руки!

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Гость

18:33:42 25-11-2023

Вольфыч вернись!!! Без тебя твои клоуны начали что попало нести!!!

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Да так-то

19:50:22 25-11-2023

Гость (18:33:42 25-11-2023) Вольфыч вернись!!! Без тебя твои клоуны начали что попало не... и сам Адольфович всю жизнь всякую бесь нёс. Его только ради прикола в думе и держали.

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Гость

00:11:00 26-11-2023

Гость (18:33:42 25-11-2023) Вольфыч вернись!!! Без тебя твои клоуны начали что попало не... Он сам - главный КЛОУН. Языком трепал, как помелом.

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Гость

00:11:38 26-11-2023

Гость (18:33:42 25-11-2023) Вольфыч вернись!!! Без тебя твои клоуны начали что попало не... Его только маргиналы и поддерживали. Он им своим хамством напоминал их самих.

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Гость

18:49:59 25-11-2023

А заряжающие не нужны ?

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Гость

20:20:48 25-11-2023

Как далеки они от народа. Нихрена не понимают до чего довели страну и людей!

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Гость

22:15:39 25-11-2023

И учредить кафедру оплодотворителей

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Гость

09:51:55 26-11-2023

Да, а кормить грудью можно на лекциях. В туалетах - пеленальные столики организовать. Потом за школы возьмутся. А почему ПТУ пропустили? Пардон, колледжи. Действительно, проще дипломы сразу в роддомах выдавать. В поддержку многодетных до 25 лет - диплом МГИМО.

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14:06:30 26-11-2023

Гость (09:51:55 26-11-2023) Да, а кормить грудью можно на лекциях. В туалетах - пеленаль... только кто им деток делать то будет, если каждая тварина обвиняет либо в износе либо в педофилии да и не каждый мужик хочет детей

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Гость

19:43:34 26-11-2023

Придурки, у нас просто детсадов не хватает, ещё какие то при университетах предлагают, не надоело придурошные и неисполнимый придумки придумывать. Вы ещё осеменительные аппараты рядом с банкоматами придумайте, болваны, дармоеды в это думе сидят.

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гость

12:11:31 27-11-2023

лучше сразу- при школах

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