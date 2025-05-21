Беременных россиянок захотели обеспечить бесплатным проездом на такси

Инициатива направлена на облегчение доступа беременных к регулярным медосмотрам и на снижение финансовой нагрузки

21 мая 2025, 08:45, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

Предоставлять беременным женщинам бесплатный или льготный проезд на такси предложила депутат Госдумы Яна Лантратова. Обращение она направила премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.

Инициатива направлена на облегчение доступа беременных к регулярным медосмотрам, а также на снижение финансовой нагрузки, связанной с беременностью и родами. Лантратова отметила, что в сравнении с общественным транспортом льготное такси обеспечит беременным россиянкам более безопасный и комфортный способ передвижения.

По задумке парламентария, формат льгот сможет устанавливать каждый регион самостоятельно. Это могут быть сниженные тарифы, социальное такси, компенсации расходов и так далее. Право на льготу предлагается подтверждать справкой о постановке на учет в ранние сроки беременности.