Беременных россиянок захотели обеспечить бесплатным проездом на такси
Инициатива направлена на облегчение доступа беременных к регулярным медосмотрам и на снижение финансовой нагрузки
21 мая 2025, 08:45, ИА Амител
Предоставлять беременным женщинам бесплатный или льготный проезд на такси предложила депутат Госдумы Яна Лантратова. Обращение она направила премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.
Инициатива направлена на облегчение доступа беременных к регулярным медосмотрам, а также на снижение финансовой нагрузки, связанной с беременностью и родами. Лантратова отметила, что в сравнении с общественным транспортом льготное такси обеспечит беременным россиянкам более безопасный и комфортный способ передвижения.
По задумке парламентария, формат льгот сможет устанавливать каждый регион самостоятельно. Это могут быть сниженные тарифы, социальное такси, компенсации расходов и так далее. Право на льготу предлагается подтверждать справкой о постановке на учет в ранние сроки беременности.
09:08:55 21-05-2025
В автобусе женщина говорит:Уступите место беременной... А какой у вас срок? Пол часа. Но я так устала.
09:14:35 21-05-2025
это как в пм авто было )) покупаете gle - дворники в подарок.
и каждый третий четверг нечетной недели високосного года скидка 10% на ТО ))
т.е. инициатива депутата - ни о чем.
людям нужна работа, жилье, садики и медобслуживание, а это сильно сложнее, чем такси, и дороже, а главное за счет гос-ва, а не за счет такси, которое и так для автоваза нагнули.
09:27:35 21-05-2025
Отдельное социальное такси. С проездным.
09:28:33 21-05-2025
Запись предварительная, собрал всех по маршруту, довез до консультации. А то вдруг на шопинг поехала.
09:38:17 21-05-2025
Для брошенок только .
Остальных пусть зачинатели возят
11:07:21 21-05-2025
Кто платить за это будет? Или всем пива за счет заведения
11:31:34 21-05-2025
Когда же эту думку переизберут или отменят!
11:39:43 21-05-2025
Гость (11:31:34 21-05-2025) Когда же эту думку переизберут или отменят!... Такой большой, а верите в сказки. Кто ж их переизберет, они патриоты.
11:36:36 21-05-2025
Наберут в Думу по объявлению, потом все маятся
18:29:47 21-05-2025
Гость (11:36:36 21-05-2025) Наберут в Думу по объявлению, потом все маятся ...
Не по объявлению, а родственников на тёплое место посадили
14:24:26 21-05-2025
и как таксист будет проверять факт беременности? подушку засунула и побежала затак кататься, или просто жирная с пузом, сейчас таких куча с ожирением
22:00:11 21-05-2025
многодетных отцов прокинули опять...
и не очень-то и хотелось.