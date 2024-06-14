НОВОСТИОбщество

Музей да любовь. В Барнауле прошла первая регистрация брака вне ЗАГСа

Молодожены сочетались браком в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая

14 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Первая в Барнауле регистрация брака вне ЗАГСа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

14 июня впервые в истории Барнаула и Алтайского края прошла официальная регистрация брака за пределами ЗАГСа. Друг другу "да" сказали Данил и Полина Огородниковы в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

В торжественной обстановке в главном зале музея жених и невеста поставили свои подписи в книге записей актов гражданского состояния и получили свидетельство о регистрации брака. Кроме этого, молодожены получили открытку с поздравлениями от губернатора Виктора Томенко.

Данил и Полина вместе уже два года, а о необычной регистрации узнали от друзей.
"Очень красивое место, красивый зал в Барнауле. Захотели именно здесь", – рассказали молодожены. Напомним, что с этого года, Года семьи, ГМИЛИКА стал новой площадкой для торжественной официальной регистрации брака. Подробную информацию о реализации такой возможности можно получить как в музее, так и в органах ЗАГС Барнаула.

Барнаул фоторепортажи

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

13:35:15 14-06-2024

В 2099-ом году сочетались в ДК-Город. К сожалению спустя 17 лет развелись.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:34:20 15-06-2024

Гость (13:35:15 14-06-2024) В 2099-ом году сочетались в ДК-Город. К сожалению спустя 17 ... Вы из будущего? 100 лет тому вперёд?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:37 14-06-2024

Еще несколько лет назад работник ЗАГСа мог получить отличный нагоняй, если провел регистрацию вне ЗАГСа. А теперь - норм. Молодожены сказали, что красиво. Где красиво? Зал - то ли спортзал, то ли красный уголок воинской части. Наличие атмосферы ЗАГСа важно для момента бракосочетания. А потом они еще и вышли на старое крыльцо на фоне ободранной и затекшей дождями стены. Если так норм, то давайте закроем ЗАГСы, регистрацию распихаем по музеям и библиотекам (можно в школьные спортзалы, нечего летом простаивать). Это же сколько денег, затрачиваемых на содержание помещений ЗАГСов, сэкономим! Люди, вы чего, женитесь в ЗАГСах!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:36:10 15-06-2024

Гость (13:38:37 14-06-2024) Еще несколько лет назад работник ЗАГСа мог получить отличный... 40 лет назад ходили на свадьбу , регистрация была выездная на дому, жених ногу сломал, в гипсе был.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:44 14-06-2024

Пластилиновая

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:10:25 14-06-2024

а на октября когда свадьбы будут играть?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:38 14-06-2024

то есть все те выездные регистрации, что проводились в городе лет так 10+ можно считать недействительными?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:23 14-06-2024

Гость (14:53:38 14-06-2024) то есть все те выездные регистрации, что проводились в город...
Выездная регистрация - это просто спектакль. Регистрация все равно проходила в отделении ЗГСА. А потом перед гостями разыгрывалась эта туфта.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:59 14-06-2024

Музей,любовь,история литературы и искусства.Плюс деньги и знакомство с губернатором.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:06:00 14-06-2024

Куда парень голову засунул...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:17:44 14-06-2024

Шмотки. фотки. селфи, бесконечные фотосессии

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров