Музей да любовь. В Барнауле прошла первая регистрация брака вне ЗАГСа
Молодожены сочетались браком в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая
14 июня 2024, 12:45, ИА Амител
14 июня впервые в истории Барнаула и Алтайского края прошла официальная регистрация брака за пределами ЗАГСа. Друг другу "да" сказали Данил и Полина Огородниковы в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.
В торжественной обстановке в главном зале музея жених и невеста поставили свои подписи в книге записей актов гражданского состояния и получили свидетельство о регистрации брака. Кроме этого, молодожены получили открытку с поздравлениями от губернатора Виктора Томенко.
Данил и Полина вместе уже два года, а о необычной регистрации узнали от друзей.
"Очень красивое место, красивый зал в Барнауле. Захотели именно здесь", – рассказали молодожены. Напомним, что с этого года, Года семьи, ГМИЛИКА стал новой площадкой для торжественной официальной регистрации брака. Подробную информацию о реализации такой возможности можно получить как в музее, так и в органах ЗАГС Барнаула.
13:35:15 14-06-2024
В 2099-ом году сочетались в ДК-Город. К сожалению спустя 17 лет развелись.
07:34:20 15-06-2024
Гость (13:35:15 14-06-2024) В 2099-ом году сочетались в ДК-Город. К сожалению спустя 17 ... Вы из будущего? 100 лет тому вперёд?
13:38:37 14-06-2024
Еще несколько лет назад работник ЗАГСа мог получить отличный нагоняй, если провел регистрацию вне ЗАГСа. А теперь - норм. Молодожены сказали, что красиво. Где красиво? Зал - то ли спортзал, то ли красный уголок воинской части. Наличие атмосферы ЗАГСа важно для момента бракосочетания. А потом они еще и вышли на старое крыльцо на фоне ободранной и затекшей дождями стены. Если так норм, то давайте закроем ЗАГСы, регистрацию распихаем по музеям и библиотекам (можно в школьные спортзалы, нечего летом простаивать). Это же сколько денег, затрачиваемых на содержание помещений ЗАГСов, сэкономим! Люди, вы чего, женитесь в ЗАГСах!
07:36:10 15-06-2024
Гость (13:38:37 14-06-2024) Еще несколько лет назад работник ЗАГСа мог получить отличный... 40 лет назад ходили на свадьбу , регистрация была выездная на дому, жених ногу сломал, в гипсе был.
13:56:44 14-06-2024
Пластилиновая
14:10:25 14-06-2024
а на октября когда свадьбы будут играть?
14:53:38 14-06-2024
то есть все те выездные регистрации, что проводились в городе лет так 10+ можно считать недействительными?
18:55:23 14-06-2024
Гость (14:53:38 14-06-2024) то есть все те выездные регистрации, что проводились в город...
Выездная регистрация - это просто спектакль. Регистрация все равно проходила в отделении ЗГСА. А потом перед гостями разыгрывалась эта туфта.
16:06:59 14-06-2024
Музей,любовь,история литературы и искусства.Плюс деньги и знакомство с губернатором.
18:06:00 14-06-2024
Куда парень голову засунул...
18:17:44 14-06-2024
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