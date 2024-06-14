Музей да любовь. В Барнауле прошла первая регистрация брака вне ЗАГСа

Молодожены сочетались браком в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая

14 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Первая в Барнауле регистрация брака вне ЗАГСа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

14 июня впервые в истории Барнаула и Алтайского края прошла официальная регистрация брака за пределами ЗАГСа. Друг другу "да" сказали Данил и Полина Огородниковы в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

В торжественной обстановке в главном зале музея жених и невеста поставили свои подписи в книге записей актов гражданского состояния и получили свидетельство о регистрации брака. Кроме этого, молодожены получили открытку с поздравлениями от губернатора Виктора Томенко.

Данил и Полина вместе уже два года, а о необычной регистрации узнали от друзей.

"Очень красивое место, красивый зал в Барнауле. Захотели именно здесь", – рассказали молодожены. Напомним, что с этого года, Года семьи, ГМИЛИКА стал новой площадкой для торжественной официальной регистрации брака. Подробную информацию о реализации такой возможности можно получить как в музее, так и в органах ЗАГС Барнаула.