В России захотели ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска за отказ от курения

Антон Орлов утверждает, что курение среди работников вредит им самим и отечественным компаниям

19 марта 2025, 13:40, ИА Амител

Отпуск на море / Фото: Ezequiel Garrido / unsplash.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил министру труда РФ ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска для отказавшихся от курения работников, сообщает RT.

В письме аналитик сослался на главу Минздрава Михаила Мурашко, указав, что курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 млрд рублей.

Всему виной – частые перекуры и снижение производительности труда. А хронические болезни, в том числе связанные с регулярным потреблением табака и ранней смертностью, снижают показатели ВВП на 4%.

Орлов считает, что курение среди миллионов работников наносит им и национальной экономике ощутимый вред, а также создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

В марте зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил давать скидки для покупки абонемента в спортзал людям с ожирением.