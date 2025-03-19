В России захотели ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска за отказ от курения
Антон Орлов утверждает, что курение среди работников вредит им самим и отечественным компаниям
19 марта 2025, 13:40, ИА Амител
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил министру труда РФ ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска для отказавшихся от курения работников, сообщает RT.
В письме аналитик сослался на главу Минздрава Михаила Мурашко, указав, что курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 млрд рублей.
Всему виной – частые перекуры и снижение производительности труда. А хронические болезни, в том числе связанные с регулярным потреблением табака и ранней смертностью, снижают показатели ВВП на 4%.
Орлов считает, что курение среди миллионов работников наносит им и национальной экономике ощутимый вред, а также создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.
В марте зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил давать скидки для покупки абонемента в спортзал людям с ожирением.
13:47:50 19-03-2025
кто не пьет еще + неделя, кто на ПП еще... кто спортом занимается... ну т.д.
14:13:16 19-03-2025
Гость (13:47:50 19-03-2025) кто не пьет еще + неделя, кто на ПП еще... кто спортом заним... Отлезьте от людей, живущих так, как им нравится. Не ваше и не икспертовское дело.
14:44:43 19-03-2025
Гость (14:13:16 19-03-2025) Отлезьте от людей, живущих так, как им нравится. Не ваше и н... Я к ним лезу?? а нервным вообще отпуска сократить!
15:34:00 19-03-2025
Гость (14:44:43 19-03-2025) Я к ним лезу?? а нервным вообще отпуска сократить!... Опять школота за всех думает. Диванные иксперды с детства.
15:35:05 19-03-2025
Гость (14:44:43 19-03-2025) Я к ним лезу?? а нервным вообще отпуска сократить!... Лезешь, милок. На пару с икспердом. Отвлекаясь от работы. Умничать же всяко приятнее.
14:12:01 19-03-2025
А если не курил ранее, нужно закурить и потом бросать. чтобы доп. отпуск получить?
15:05:29 19-03-2025
Гость (14:12:01 19-03-2025) А если не курил ранее, нужно закурить и потом бросать. чтобы... у меня несколько другая ситуация, но вопрос тот же: курила, но бросила несколько лет назад.
08:41:23 20-03-2025
Элен без ребят (15:05:29 19-03-2025) у меня несколько другая ситуация, но вопрос тот же: курила, ... Это ты мать, поторопилась! =)
09:57:43 20-03-2025
Гость (14:12:01 19-03-2025) А если не курил ранее, нужно закурить и потом бросать. чтобы... И так каждый год! А доп. отпуск 1 раз дадут или пожизненно?
14:12:22 19-03-2025
Че? А хотелка от лишнего отпуска не заблестит? Мож, две недели еще, али три? Скромняшки.
14:32:12 19-03-2025
Фигушки вам а не допотпуск
14:38:28 19-03-2025
"...Всему виной – частые перекуры и снижение производительности труда..."
Ах, вотоночё...
🤣
15:03:58 19-03-2025
Здравая идея. Так то курильщики реально меньше работают. У нас в офисе народ регулярно ходит дымить, в сумме за день наверное примерно 1 час у них у каждого уходит на курение, у кого то и больше. А потом начинают орать что не успевают и требовать оплаты за переработку. А те кто не курит в основном все четко и вовремя делают. И это факт.
16:42:38 19-03-2025
Гость (15:03:58 19-03-2025) Здравая идея. Так то курильщики реально меньше работают. У ... Тяжёлая у вас работа, нужная, сложная и ответственная
17:20:57 19-03-2025
Гость (15:03:58 19-03-2025) Здравая идея. Так то курильщики реально меньше работают. У ...
да у вас в офисе вообще только имитация работы. работнички, блин.
15:15:54 19-03-2025
У нас по закону каждый час 10 минут перерыв - кто хочет курит кто чаи гоняет.
15:16:26 19-03-2025
Тут в обычный, по закону положенный отпуск не сходишь. А уж в дополнительный тем более
15:26:51 19-03-2025
Гость (15:16:26 19-03-2025) Тут в обычный, по закону положенный отпуск не сходишь. А уж ... Либо терпилы либо трусы не могут сходить в ЗАКОННЫЙ отпуск.
15:16:52 19-03-2025
Санитарные правила предусматривают, что общее время отдыха от компьютера должно составлять 50-140 минут в день (приложение 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). То есть если работники сидят за монитором по 7 часов в день, паузы должны составлять по 10—15 минут каждый час.
15:19:14 19-03-2025
"Ну, ребята, вы дом построили? Перекуриваете? Ну, пока перекуриваете, погреб выкопайте..."
15:58:40 19-03-2025
А может доп.налог, а не отпуск?
16:02:57 19-03-2025
dok_CФ (15:58:40 19-03-2025) А может доп.налог, а не отпуск?... Акциз курильщики с каждой пачки оплачивают. А ты готов эти суммы компенсировать?
20:33:12 19-03-2025
А за чей счёт банкет? Тоже и со скидками в спортзал. Дума придумала, а платить кто будет? Худые за жирных, некурящие за курящих? Ну здо́рово. Потом подерутся. Хороший план.