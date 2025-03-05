Депутат предложил давать людям с ожирением скидки в спортзал
По задумке Амира Хамитова, для получения дисконта необходимо будет получить справку в медучреждении
05 марта 2025, 13:44, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил давать скидки для покупки абонемента в спортзал людям с ожирением. Слова депутата приводит РИА Новости.
По его мнению, физическая активность – один из лучших способов бороться с лишним весом, но высокие цены на абонементы часто становятся препятствием для желающих похудеть. Скидка будет зависеть от степени ожирения и устанавливаться самой организацией. Для получения дисконта необходимо будет получить справку в медицинском учреждении.
"Я уверен, что такая мера многих подвигнет внимательнее отнестись к собственному здоровью и начать вести более активный образ жизни", – заключил парламентарий.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что четверть населения России страдает от ожирения: 20,6% мужчин и 27,4% женщин.
13:33:38 05-03-2025
пошёл, пожру!
может на скидку нарвусь...!
14:05:03 05-03-2025
Ну да они же именно из-за отсутствия скидок на абонемент имеют лишний вес
14:32:36 05-03-2025
а может сбросить лишний вес на ударных стройках?
и им польза, и стране выгода. чего без выработки велортеник напрягать?
14:43:01 05-03-2025
Musik (14:32:36 05-03-2025) а может сбросить лишний вес на ударных стройках?и им пол... Они скорее тебя загонят на стройки и будут наблюдать, как ударный труд помогает поумнеть))) Или не помогает?
14:52:03 05-03-2025
снег надо после снегопадов выходить и лопатой откидывать. И дворникам облегчение и здоровье набирается
15:05:44 05-03-2025
нормативы пересмотрите и процент"ожиревших" сократится, а тут некоторые с весом 100 и ростом 184 под вторую категорию попадают)
15:21:36 05-03-2025
Фотка зачетная) посмотришь - и есть полдня не хочется😏
15:27:58 05-03-2025
Странное предложение, это же мотивация толстеть, может как в Японии налогом обложить, это будет лучшая мотивация не толстеть.
15:44:38 05-03-2025
а мне вот например не нравятся протеиновые бройлеры со стрижками как у морпехов из цельнометаллической оболочки.
а еще мне не нравятся сушеные воблы.
вот с этим что делать будем?
может оставить все на уровне кому как нравится тот так и выглядит.
17:15:36 05-03-2025
Гость (15:44:38 05-03-2025) а мне вот например не нравятся протеиновые бройлеры со стриж... Ну причем здесь нравятся или нет? У вас же после полтинника (а то и раньше) кости отказываются носить такую тушу! Начинаете дышать, как паровоз, врачей доставать своим нытьем! Неужели и это вам тоже нравится?.. А всего то и надо по молодости меньше жрать и больше двигаться!
17:20:55 05-03-2025
Гость (17:15:36 05-03-2025) Ну причем здесь нравятся или нет? У вас же после полтинника ... Врачей достают нытьём! В точку! Врачам хватает забот с глистоинвазными и ВИЧ-стройняшками, да ещё толстяки тут ноют...
18:44:35 05-03-2025
Гость (17:15:36 05-03-2025) Ну причем здесь нравятся или нет? У вас же после полтинника ... дело не в количестве съеденной еды.
явные проблемы с весом - это проблемы со здоровьем.
спортзал это 3 кг воды, которые быстро сходят и приходят.
а на регулярную физическую активность нужны время, силы и минимальные деньги. не к сезону позаниматься, а регулярно.
для этой активности нужны минимум два, по хорошему три еженедельных похода в спортзал.
далеко не у всех на это есть время и силы.
21:17:19 05-03-2025
Гость (17:15:36 05-03-2025) Ну причем здесь нравятся или нет? У вас же после полтинника ... Ты лучше скинь свою свежую фотку чудо заценим какое ты стройное.
Лишний вес не от того что много кушают уж поверь, есть болезнь ожирение и хоть годами из спортзала не вылезай, все равно вес не сбросишь а здоровье посадишь.
Все вы вкачанные перекачанные и стройные гоните на жирных, а как у самих лишний вес появляется так сразу в зал бежите.
Толстенькие в отличие от тебя худишки могут кушать все что захотят а ты считаешь каллории глядя на кусочек обычного торта боясь потолстеть.
И после трапезы делаешь упражнения чтобы на улице не увидели лишний грам жирка на пузе.
А какого стареньким тем кому 60 и выше вот они тоже хотят быть красивыми и стройными вкусно пахнуть, только не каждый дедушка в 60 будет как Том Круз.
А уж про запах я умолчу, тебя тоже это ждет, старость\вес\запах\боль и слёзы.
Я бы посмотрел на тебя как ты в свои 60\90 лет побежишь в зал веса тягать.
А уж про секас можешь забыть.
Пока ты молодое свежее мясо до 20 или выше 20, то естественно ты будешь постить такой высер про пухлых людей, а как станешь сам толстым так заскулишь.
16:02:26 05-03-2025
С таким животом едва ли будет полезной нагрузка в спортзале. Питание первично вообще-то.
13:14:38 06-03-2025
А вот где он в спортзалах видел тех кто за среднюю зарплату работает? Тех кто в пробках по 2 часа на автобусе № 10 добирается? Или может быть те кто за МРОТ в бюджете работает и едят всякую дрянь - под маркой каждый день, 365. или плати меньше сдохнешь быстрее.
13:53:25 06-03-2025
и скидку на Тирзетту и прочий семаглутид!!