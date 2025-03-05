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Депутат предложил давать людям с ожирением скидки в спортзал

По задумке Амира Хамитова, для получения дисконта необходимо будет получить справку в медучреждении

05 марта 2025, 13:44, ИА Амител

Фото: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com
Фото: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил давать скидки для покупки абонемента в спортзал людям с ожирением. Слова депутата приводит РИА Новости.

По его мнению, физическая активность – один из лучших способов бороться с лишним весом, но высокие цены на абонементы часто становятся препятствием для желающих похудеть. Скидка будет зависеть от степени ожирения и устанавливаться самой организацией. Для получения дисконта необходимо будет получить справку в медицинском учреждении.

"Я уверен, что такая мера многих подвигнет внимательнее отнестись к собственному здоровью и начать вести более активный образ жизни", – заключил парламентарий.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что четверть населения России страдает от ожирения: 20,6% мужчин и 27,4% женщин.

Здоровье инициативы

Комментарии 16

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Гость

13:33:38 05-03-2025

пошёл, пожру!
может на скидку нарвусь...!

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Гость

14:05:03 05-03-2025

Ну да они же именно из-за отсутствия скидок на абонемент имеют лишний вес

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Musik

14:32:36 05-03-2025

а может сбросить лишний вес на ударных стройках?
и им польза, и стране выгода. чего без выработки велортеник напрягать?

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Гость

14:43:01 05-03-2025

Musik (14:32:36 05-03-2025) а может сбросить лишний вес на ударных стройках?и им пол... Они скорее тебя загонят на стройки и будут наблюдать, как ударный труд помогает поумнеть))) Или не помогает?

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Гость

14:52:03 05-03-2025

снег надо после снегопадов выходить и лопатой откидывать. И дворникам облегчение и здоровье набирается

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Гость

15:05:44 05-03-2025

нормативы пересмотрите и процент"ожиревших" сократится, а тут некоторые с весом 100 и ростом 184 под вторую категорию попадают)

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Гость

15:21:36 05-03-2025

Фотка зачетная) посмотришь - и есть полдня не хочется😏

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Гость

15:27:58 05-03-2025

Странное предложение, это же мотивация толстеть, может как в Японии налогом обложить, это будет лучшая мотивация не толстеть.

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Гость

15:44:38 05-03-2025

а мне вот например не нравятся протеиновые бройлеры со стрижками как у морпехов из цельнометаллической оболочки.
а еще мне не нравятся сушеные воблы.
вот с этим что делать будем?
может оставить все на уровне кому как нравится тот так и выглядит.

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Гость

17:15:36 05-03-2025

Гость (15:44:38 05-03-2025) а мне вот например не нравятся протеиновые бройлеры со стриж... Ну причем здесь нравятся или нет? У вас же после полтинника (а то и раньше) кости отказываются носить такую тушу! Начинаете дышать, как паровоз, врачей доставать своим нытьем! Неужели и это вам тоже нравится?.. А всего то и надо по молодости меньше жрать и больше двигаться!

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Гость

17:20:55 05-03-2025

Гость (17:15:36 05-03-2025) Ну причем здесь нравятся или нет? У вас же после полтинника ... Врачей достают нытьём! В точку! Врачам хватает забот с глистоинвазными и ВИЧ-стройняшками, да ещё толстяки тут ноют...

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Гость

18:44:35 05-03-2025

Гость (17:15:36 05-03-2025) Ну причем здесь нравятся или нет? У вас же после полтинника ... дело не в количестве съеденной еды.
явные проблемы с весом - это проблемы со здоровьем.
спортзал это 3 кг воды, которые быстро сходят и приходят.
а на регулярную физическую активность нужны время, силы и минимальные деньги. не к сезону позаниматься, а регулярно.
для этой активности нужны минимум два, по хорошему три еженедельных похода в спортзал.
далеко не у всех на это есть время и силы.

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Олег

21:17:19 05-03-2025

Гость (17:15:36 05-03-2025) Ну причем здесь нравятся или нет? У вас же после полтинника ... Ты лучше скинь свою свежую фотку чудо заценим какое ты стройное.
Лишний вес не от того что много кушают уж поверь, есть болезнь ожирение и хоть годами из спортзала не вылезай, все равно вес не сбросишь а здоровье посадишь.

Все вы вкачанные перекачанные и стройные гоните на жирных, а как у самих лишний вес появляется так сразу в зал бежите.

Толстенькие в отличие от тебя худишки могут кушать все что захотят а ты считаешь каллории глядя на кусочек обычного торта боясь потолстеть.

И после трапезы делаешь упражнения чтобы на улице не увидели лишний грам жирка на пузе.
А какого стареньким тем кому 60 и выше вот они тоже хотят быть красивыми и стройными вкусно пахнуть, только не каждый дедушка в 60 будет как Том Круз.

А уж про запах я умолчу, тебя тоже это ждет, старость\вес\запах\боль и слёзы.
Я бы посмотрел на тебя как ты в свои 60\90 лет побежишь в зал веса тягать.
А уж про секас можешь забыть.

Пока ты молодое свежее мясо до 20 или выше 20, то естественно ты будешь постить такой высер про пухлых людей, а как станешь сам толстым так заскулишь.

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гость

16:02:26 05-03-2025

С таким животом едва ли будет полезной нагрузка в спортзале. Питание первично вообще-то.

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Гость

13:14:38 06-03-2025

А вот где он в спортзалах видел тех кто за среднюю зарплату работает? Тех кто в пробках по 2 часа на автобусе № 10 добирается? Или может быть те кто за МРОТ в бюджете работает и едят всякую дрянь - под маркой каждый день, 365. или плати меньше сдохнешь быстрее.

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Гость

13:53:25 06-03-2025

и скидку на Тирзетту и прочий семаглутид!!

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