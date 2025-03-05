Депутат предложил давать людям с ожирением скидки в спортзал

По задумке Амира Хамитова, для получения дисконта необходимо будет получить справку в медучреждении

05 марта 2025, 13:44, ИА Амител

Фото: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил давать скидки для покупки абонемента в спортзал людям с ожирением. Слова депутата приводит РИА Новости.

По его мнению, физическая активность – один из лучших способов бороться с лишним весом, но высокие цены на абонементы часто становятся препятствием для желающих похудеть. Скидка будет зависеть от степени ожирения и устанавливаться самой организацией. Для получения дисконта необходимо будет получить справку в медицинском учреждении.

"Я уверен, что такая мера многих подвигнет внимательнее отнестись к собственному здоровью и начать вести более активный образ жизни", – заключил парламентарий.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что четверть населения России страдает от ожирения: 20,6% мужчин и 27,4% женщин.