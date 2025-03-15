В России захотели ввести штрафы за склонение к абортам

Суммы наказаний составляют от 3 до 50 тысяч рублей

15 марта 2025, 21:30, ИА Амител

Беременность / Фото: unsplash.com / freestocks

Депутаты в Санкт-Петербурге предложили штрафовать врачей за склонение к абортам, сообщает местное издание "Фонтанка".

Авторы законопроекта Константин Чебыкин, Антон Соловьев и Всеволод Беликов считают, что документ позволит укрепить институт семьи и материнства, повысить рождаемость, снизить количество абортов, обеспечить беременных соцзащитой, а также поспособствует возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций.

Согласно проекту, суммы штрафов предлагаются следующие:

для физлиц – от 3 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей;

для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

При этом склонением к аборту будут считаться уговоры, предложения, подкуп и обман, но не медицинские показания.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае снизилось число абортов. Женщины стали прерывать беременность в 3,5 раза реже, чем в 2007 году.