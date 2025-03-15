В России захотели ввести штрафы за склонение к абортам
Суммы наказаний составляют от 3 до 50 тысяч рублей
15 марта 2025, 21:30, ИА Амител
Депутаты в Санкт-Петербурге предложили штрафовать врачей за склонение к абортам, сообщает местное издание "Фонтанка".
Авторы законопроекта Константин Чебыкин, Антон Соловьев и Всеволод Беликов считают, что документ позволит укрепить институт семьи и материнства, повысить рождаемость, снизить количество абортов, обеспечить беременных соцзащитой, а также поспособствует возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций.
Согласно проекту, суммы штрафов предлагаются следующие:
- для физлиц – от 3 до 5 тысяч рублей;
- для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей;
- для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
При этом склонением к аборту будут считаться уговоры, предложения, подкуп и обман, но не медицинские показания.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае снизилось число абортов. Женщины стали прерывать беременность в 3,5 раза реже, чем в 2007 году.
08:03:44 16-03-2025
Три сами знаете кто - это сила!
08:34:36 16-03-2025
С таким усердием и статью за изнасилование отменят.
"Комсомолка не должна отказывать комсомольцу !"
09:36:16 16-03-2025
Вазэктомия - и количество абортов сократиться до 0,00000001% по всему миру. Никакой ответственности, алиментов и судов. Это единственное верное решение, в чем проблема то? Чик и все, гуляй Вася и живи как тебе хочется 👌🏻
11:42:15 16-03-2025
Гость (09:36:16 16-03-2025) Вазэктомия - и количество абортов сократиться до 0,00000001%... проблема в том, что гос-во хочет новых налогоплательщиков, но не тратиться на это
09:47:51 16-03-2025
Хотите рождаемости - покажите нормальное отношение к уже рожденным. Пока отношение как к расходнику, который псам бездомым не жалко отдать, нечего и обуждать.
13:24:58 16-03-2025
Барский подход к смердам - вас продам других куплю.
А кто рожать не хочет, ту отвозить в местные органы власти и оплодотворять!
19:36:53 16-03-2025
тогда свекровок штрафуйте. скольких знаю, которые навязали аборты женам своих сыночек - "и так вас троих кормим, куда еще рожать собралась?" Или "зачем третьего, ты с ума сошла??! а кто будет ростить!!" и прочее. Такие есть экземпляры-садистки сверовки, что хоть хоррор снимай. завистливые, капризные, эгоистичные
08:47:16 17-03-2025
Гость (19:36:53 16-03-2025) тогда свекровок штрафуйте. скольких знаю, которые навязали а... ой, ну вы давайте тут уже все свои личные проблемы не выкатывайте, не о вас речь. А если вы размазня и не можете отстоять право своего ребенка на жизнь, тем более элементарно прокормить, то тут свекровь скорее всего правильно все делает, что не дает безмозглым инфантилам размножаться. Я бы вот у вас не хотел родиться