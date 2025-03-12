НОВОСТИОбщество

В России захотели запретить фаллоимитаторы

И ввести уголовную ответственность за продажу секс-игрушек несовершеннолетним

12 марта 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: Mike Dorner / unsplash.com
Фото: Mike Dorner / unsplash.com

В России захотели запретить продажу фаллоимитаторов и других аксессуаров для взрослых на маркетплейсах. С таким предложением выступил директор правозащитного центра "Сорок сороков" Георгий Солдатов.

По его мнению, доступность секс-игрушек развращает женщин и мешает построению семей, так как вместо брака они выбирают фаллоимитаторы.

Более того, именно из-за развращенности молодых супругов более 70% браков заканчиваются разводами, из-за чего Россия "фактически вымирает".

"Я считаю, что нужно не просто ограничить продажу таких аксессуаров, но полностью ее ликвидировать, а за продажу их несовершеннолетним ввести уголовную ответственность", – заявил Солдатов "Абзацу".

В феврале член-корреспондент РАН Игорь Коган заявил, что первый секс у россиянок "в идеале" должен завершаться беременностью

инициативы Демография

Комментарии 30

Avatar Picture
Musik

10:16:46 12-03-2025

Бананы тоже запретить?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:50 12-03-2025

И огурцы

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:53 12-03-2025

Как быть с огурцами? Баклажанами? Кабачками? :)))

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:12 12-03-2025

Гость (10:19:53 12-03-2025) Как быть с огурцами? Баклажанами? Кабачками? :)))... Кабачки - это вообще садо-мазо, за их продажу пожизненное!)))

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:13 12-03-2025

Ну и бананы с огурцами только климаксовым, по паспорту продавайте.
А если продавец без паспорта продаст, то штраф, такой же как за малолетку с пойлом или курятиной.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:53 12-03-2025

У кого то болит ....

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:34 12-03-2025

Нет веры в будущее. Живём одним днём.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

10:22:11 12-03-2025

опять всё руками что ли делать ?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:45:44 12-03-2025

Шинник (10:22:11 12-03-2025) опять всё руками что ли делать ?... ой, я даже стесняюсь подумать о том, что вы вытворяли с сабжем

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:51 12-03-2025

Элен без ребят (10:45:44 12-03-2025) ой, я даже стесняюсь подумать о том, что вы вытворяли с сабж... С кем вытворяли?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:22 12-03-2025

Вместо брака они выбирают фаллоимитаторы. Люди как правило выбирают то, что лучше для них)

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:16 12-03-2025

Гость (10:27:22 12-03-2025) Вместо брака они выбирают фаллоимитаторы. Люди как правило в... а некоторые и в браке их используют

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:07:48 12-03-2025

Гость (10:40:16 12-03-2025) а некоторые и в браке их используют... А кстати - нужен, нужен в нашем городке большой хороший светлый ТЦ на тему сабжа!
А вот некоторые до сих пор ножиками из валежника выстугивают.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:34 12-03-2025

Кому это не интересно, там хоть что продавай. Кому интересно - он найдёт альтернативу.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:47 12-03-2025

И руки, руки по локоть отрубить)

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:51 12-03-2025

Погуглил фото этого Жорика . Он под носом у себя такую лоханку развёл. У бабушки Лукерьи в месте, для фалоимитаторов поопрятнее.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:09 12-03-2025

"вместо брака они выбирают фаллоимитаторы" - то есть этот человек считает, что либо фаллоимитатор, либо брак? Так тогда надо еще и за отношения вне брака на кол сажать, да и то вряд ли что-то получится.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:17 12-03-2025

В СССР секса НЕТ!!!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:17 12-03-2025

А кто эти умнейшие люди, я чето ни одного не знаю, они там не вместе с Наполеоном в одной палате сидят?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:04 12-03-2025

Гость (10:39:17 12-03-2025) А кто эти умнейшие люди, я чето ни одного не знаю, они там н... Они сбежали от докторов

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:25 12-03-2025

Гость (11:02:04 12-03-2025) Они сбежали от докторов... Кто первый белый халат надел, тот и доктор...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:01 12-03-2025

А Баба Яга против!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:04 12-03-2025

Весна...обострения

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:33 12-03-2025

Гость (10:59:04 12-03-2025) Весна...обострения... У этих оно круглогодичное. Обстановка опять же способствует.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:56 12-03-2025

Причина данной ненависти к латексным писюнам объясняется очень просто. Все женщины когда либо "общавшиеся" с сорокетом Солдатовым, очень быстро начинали предпочитать фаллоимитаторы его обществу.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:06 12-03-2025

Гость (11:11:56 12-03-2025) Причина данной ненависти к латексным писюнам объясняется оче... Пожалуй, да!
Реально больные люди.
Т.е. проблем в нереально дорогом жилье и низких зарплатах это, извините, существо, не видит. Проблем в забравшихся "слугах народа" тоже нет. А все беды от искусственных членов? Кто его выпустил из дураки?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:54 12-03-2025

А почему на фото банан? Кто-то до сих пор не знал, что его едят?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:51 12-03-2025

У людей психоз, постоянно думают о резиновых писюнах. Что этот, что Милонов.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

13:53:07 12-03-2025

А что этот правозащитный центр господина Г. Солдатова играет какую то важную роль в жизни нашего государства?По моему ,есть много других проблем ,более важных ,чем продажа секс игрушек.Например,можно заняться вопросом низких пенсий и пособий.Или социальной защитой граждан предпенсионного возраста ,которые поставлены на грань выживания.Или помощью больным детям,которым собирают средства всем миром на лечение.Работы по защите наших прав, пруд пруди.Или он ,просто, высказал своё частное личное мнение?Так оно мало кому интересно.Или надо создать очередную погремушку,чтобы отвлечь нас от настоящих проблем?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

16:28:14 12-03-2025

Не думал, что такого уровня недалёкие , мягко говоря, ещё есть в современном мире. Это женщинам выбирать, но никак не солдатовым.Женщины - не солдаты.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров