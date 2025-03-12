В России захотели запретить фаллоимитаторы
И ввести уголовную ответственность за продажу секс-игрушек несовершеннолетним
12 марта 2025, 10:15, ИА Амител
В России захотели запретить продажу фаллоимитаторов и других аксессуаров для взрослых на маркетплейсах. С таким предложением выступил директор правозащитного центра "Сорок сороков" Георгий Солдатов.
По его мнению, доступность секс-игрушек развращает женщин и мешает построению семей, так как вместо брака они выбирают фаллоимитаторы.
Более того, именно из-за развращенности молодых супругов более 70% браков заканчиваются разводами, из-за чего Россия "фактически вымирает".
"Я считаю, что нужно не просто ограничить продажу таких аксессуаров, но полностью ее ликвидировать, а за продажу их несовершеннолетним ввести уголовную ответственность", – заявил Солдатов "Абзацу".
В феврале член-корреспондент РАН Игорь Коган заявил, что первый секс у россиянок "в идеале" должен завершаться беременностью.
10:16:46 12-03-2025
Бананы тоже запретить?
10:18:50 12-03-2025
И огурцы
10:19:53 12-03-2025
Как быть с огурцами? Баклажанами? Кабачками? :)))
10:34:12 12-03-2025
Гость (10:19:53 12-03-2025) Как быть с огурцами? Баклажанами? Кабачками? :)))... Кабачки - это вообще садо-мазо, за их продажу пожизненное!)))
10:20:13 12-03-2025
Ну и бананы с огурцами только климаксовым, по паспорту продавайте.
А если продавец без паспорта продаст, то штраф, такой же как за малолетку с пойлом или курятиной.
10:20:53 12-03-2025
У кого то болит ....
10:21:34 12-03-2025
Нет веры в будущее. Живём одним днём.
10:22:11 12-03-2025
опять всё руками что ли делать ?
10:45:44 12-03-2025
Шинник (10:22:11 12-03-2025) опять всё руками что ли делать ?... ой, я даже стесняюсь подумать о том, что вы вытворяли с сабжем
11:07:51 12-03-2025
Элен без ребят (10:45:44 12-03-2025) ой, я даже стесняюсь подумать о том, что вы вытворяли с сабж... С кем вытворяли?
10:27:22 12-03-2025
Вместо брака они выбирают фаллоимитаторы. Люди как правило выбирают то, что лучше для них)
10:40:16 12-03-2025
Гость (10:27:22 12-03-2025) Вместо брака они выбирают фаллоимитаторы. Люди как правило в... а некоторые и в браке их используют
11:07:48 12-03-2025
Гость (10:40:16 12-03-2025) а некоторые и в браке их используют... А кстати - нужен, нужен в нашем городке большой хороший светлый ТЦ на тему сабжа!
А вот некоторые до сих пор ножиками из валежника выстугивают.
10:27:34 12-03-2025
Кому это не интересно, там хоть что продавай. Кому интересно - он найдёт альтернативу.
10:30:47 12-03-2025
И руки, руки по локоть отрубить)
10:34:51 12-03-2025
Погуглил фото этого Жорика . Он под носом у себя такую лоханку развёл. У бабушки Лукерьи в месте, для фалоимитаторов поопрятнее.
10:35:09 12-03-2025
"вместо брака они выбирают фаллоимитаторы" - то есть этот человек считает, что либо фаллоимитатор, либо брак? Так тогда надо еще и за отношения вне брака на кол сажать, да и то вряд ли что-то получится.
10:35:17 12-03-2025
В СССР секса НЕТ!!!
10:39:17 12-03-2025
А кто эти умнейшие люди, я чето ни одного не знаю, они там не вместе с Наполеоном в одной палате сидят?
11:02:04 12-03-2025
Гость (10:39:17 12-03-2025) А кто эти умнейшие люди, я чето ни одного не знаю, они там н... Они сбежали от докторов
15:27:25 12-03-2025
Гость (11:02:04 12-03-2025) Они сбежали от докторов... Кто первый белый халат надел, тот и доктор...
10:49:01 12-03-2025
А Баба Яга против!
10:59:04 12-03-2025
Весна...обострения
11:01:33 12-03-2025
Гость (10:59:04 12-03-2025) Весна...обострения... У этих оно круглогодичное. Обстановка опять же способствует.
11:11:56 12-03-2025
Причина данной ненависти к латексным писюнам объясняется очень просто. Все женщины когда либо "общавшиеся" с сорокетом Солдатовым, очень быстро начинали предпочитать фаллоимитаторы его обществу.
11:37:06 12-03-2025
Гость (11:11:56 12-03-2025) Причина данной ненависти к латексным писюнам объясняется оче... Пожалуй, да!
Реально больные люди.
Т.е. проблем в нереально дорогом жилье и низких зарплатах это, извините, существо, не видит. Проблем в забравшихся "слугах народа" тоже нет. А все беды от искусственных членов? Кто его выпустил из дураки?
12:58:54 12-03-2025
А почему на фото банан? Кто-то до сих пор не знал, что его едят?
13:06:51 12-03-2025
У людей психоз, постоянно думают о резиновых писюнах. Что этот, что Милонов.
13:53:07 12-03-2025
А что этот правозащитный центр господина Г. Солдатова играет какую то важную роль в жизни нашего государства?По моему ,есть много других проблем ,более важных ,чем продажа секс игрушек.Например,можно заняться вопросом низких пенсий и пособий.Или социальной защитой граждан предпенсионного возраста ,которые поставлены на грань выживания.Или помощью больным детям,которым собирают средства всем миром на лечение.Работы по защите наших прав, пруд пруди.Или он ,просто, высказал своё частное личное мнение?Так оно мало кому интересно.Или надо создать очередную погремушку,чтобы отвлечь нас от настоящих проблем?
16:28:14 12-03-2025
Не думал, что такого уровня недалёкие , мягко говоря, ещё есть в современном мире. Это женщинам выбирать, но никак не солдатовым.Женщины - не солдаты.