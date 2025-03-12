В России захотели запретить фаллоимитаторы

И ввести уголовную ответственность за продажу секс-игрушек несовершеннолетним

12 марта 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: Mike Dorner / unsplash.com

В России захотели запретить продажу фаллоимитаторов и других аксессуаров для взрослых на маркетплейсах. С таким предложением выступил директор правозащитного центра "Сорок сороков" Георгий Солдатов.

По его мнению, доступность секс-игрушек развращает женщин и мешает построению семей, так как вместо брака они выбирают фаллоимитаторы.

Более того, именно из-за развращенности молодых супругов более 70% браков заканчиваются разводами, из-за чего Россия "фактически вымирает".

"Я считаю, что нужно не просто ограничить продажу таких аксессуаров, но полностью ее ликвидировать, а за продажу их несовершеннолетним ввести уголовную ответственность", – заявил Солдатов "Абзацу".

В феврале член-корреспондент РАН Игорь Коган заявил, что первый секс у россиянок "в идеале" должен завершаться беременностью.