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Шаурму в России будут делать по ГОСТу

Сейчас блюдо относят к категории повышенного риска

28 июня 2024, 17:18, ИА Амител

Шаурма / Фото: pxhere.com/ru/photo/1631234
Шаурма / Фото: pxhere.com/ru/photo/1631234

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров разрабатывает новый национальный стандарт для шаурмы.

В Российской системе качества подчеркивают, что в РФ не было четких технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессу изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы.

Риски отравлений потребителей требуют нового стандарта для шаурмы, который бы обеспечил не только вкусность, но и безопасность блюда. Арабское блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска: патогенные микроорганизмы в нем развиваются быстро.

Новый стандарт установит требования к шаурме с момента ее изготовления до момента продажи. При его разработке будут учитывать нормы действующих технических регламентов, СанПиНов, а также практические наработки, пишут "Известия".

Продукты законы

Комментарии 12

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Гость

17:21:55 28-06-2024

Уже и до шоурмы добрались...

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Гость

17:35:57 28-06-2024

Ещё надо на том ям и суши-роллы ГОСТ придумать.

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гость

20:03:25 28-06-2024

Гость (17:35:57 28-06-2024) Ещё надо на том ям и суши-роллы ГОСТ придумать.... с их фантазией они много что могут придумать,вопрос в другом-будут ли это все соблюдаться и как они смогут этот процесс ГОСТа контролировать?

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Гость

17:51:29 28-06-2024

Правильно

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Гость

18:00:31 28-06-2024

Может должны будут делать??? От куда уверенность?

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Наверное

18:22:30 28-06-2024

Лучше отказаться во всё продукты толкать пальмовое масло.

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Гость

20:14:48 28-06-2024

А пирожки с котятами?

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Гость из будущего

23:14:27 28-06-2024

Гость (20:14:48 28-06-2024) А пирожки с котятами?...
Содержание котят в пирожках не должно превышать 80% по новому госту

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гость

21:20:48 28-06-2024

А пирожки с котятами?
Если породистые,то нормально.. Почти по ГОСТУ- паспорт есть ветеринарный.

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Андрей

21:43:36 28-06-2024

А те кто готовит об этом госте слышали? Сказки и Сказочники.

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Гость

23:33:07 28-06-2024

Новый стандарт....это не ГОСТ, это ТУ... ни че нового --болтовня

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Гость

15:51:11 30-06-2024

Гость (23:33:07 28-06-2024) Новый стандарт....это не ГОСТ, это ТУ... ни че нового --бол... ГОСТ это государственный стандарт, а теперь будет национальный...НОСТ

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