Шаурму в России будут делать по ГОСТу
Сейчас блюдо относят к категории повышенного риска
28 июня 2024, 17:18, ИА Амител
Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров разрабатывает новый национальный стандарт для шаурмы.
В Российской системе качества подчеркивают, что в РФ не было четких технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессу изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы.
Риски отравлений потребителей требуют нового стандарта для шаурмы, который бы обеспечил не только вкусность, но и безопасность блюда. Арабское блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска: патогенные микроорганизмы в нем развиваются быстро.
Новый стандарт установит требования к шаурме с момента ее изготовления до момента продажи. При его разработке будут учитывать нормы действующих технических регламентов, СанПиНов, а также практические наработки, пишут "Известия".
17:21:55 28-06-2024
Уже и до шоурмы добрались...
17:35:57 28-06-2024
Ещё надо на том ям и суши-роллы ГОСТ придумать.
20:03:25 28-06-2024
Гость (17:35:57 28-06-2024) Ещё надо на том ям и суши-роллы ГОСТ придумать.... с их фантазией они много что могут придумать,вопрос в другом-будут ли это все соблюдаться и как они смогут этот процесс ГОСТа контролировать?
17:51:29 28-06-2024
Правильно
18:00:31 28-06-2024
Может должны будут делать??? От куда уверенность?
18:22:30 28-06-2024
Лучше отказаться во всё продукты толкать пальмовое масло.
20:14:48 28-06-2024
А пирожки с котятами?
23:14:27 28-06-2024
Гость (20:14:48 28-06-2024) А пирожки с котятами?...
Содержание котят в пирожках не должно превышать 80% по новому госту
21:20:48 28-06-2024
А пирожки с котятами?
Если породистые,то нормально.. Почти по ГОСТУ- паспорт есть ветеринарный.
21:43:36 28-06-2024
А те кто готовит об этом госте слышали? Сказки и Сказочники.
23:33:07 28-06-2024
Новый стандарт....это не ГОСТ, это ТУ... ни че нового --болтовня
15:51:11 30-06-2024
Гость (23:33:07 28-06-2024) Новый стандарт....это не ГОСТ, это ТУ... ни че нового --бол... ГОСТ это государственный стандарт, а теперь будет национальный...НОСТ