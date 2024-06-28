Шаурму в России будут делать по ГОСТу

Сейчас блюдо относят к категории повышенного риска

28 июня 2024, 17:18, ИА Амител

Шаурма / Фото: pxhere.com/ru/photo/1631234

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров разрабатывает новый национальный стандарт для шаурмы.

В Российской системе качества подчеркивают, что в РФ не было четких технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессу изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы.

Риски отравлений потребителей требуют нового стандарта для шаурмы, который бы обеспечил не только вкусность, но и безопасность блюда. Арабское блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска: патогенные микроорганизмы в нем развиваются быстро.

Новый стандарт установит требования к шаурме с момента ее изготовления до момента продажи. При его разработке будут учитывать нормы действующих технических регламентов, СанПиНов, а также практические наработки, пишут "Известия".