Лотерею для новорожденных захотели запустить в России
Такая мера может повысить рождаемость, считают в Госдуме
03 ноября 2024, 08:33, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести всероссийскую лотерею для новорожденных, пишет РИА Новости.
По его словам, среди детей можно было бы ежемесячно разыгрывать 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники. При этом участие может быть автоматическим по спискам ЗАГСа.
Парламентарий утверждает, что такая мера поможет стимулировать рождаемость, ведь "в любом человеке есть азарт".
"В любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране", – отметил он.
Ранее члены движения "Ветераны России" предложили отправлять россиянок на удаленку, чтобы повышать рождаемость.
08:41:11 03-11-2024
Ну и начнут плодиться все желающие, а выиграют лишь некоторые, а проигравшие будут еще возмущаться и обвинять таких организаторов.
Ерундой не страдайте, никакими ништяками не заставите народ размножаться, а подобная лотерея разозлит многих.
Мало того что ждать 9 месяцев, так еще велик шанс нишиша не выиграть, а потом опять скажут вас не просили рожать, ваши проблемы и прочее.
11:14:48 03-11-2024
Оттис (08:41:11 03-11-2024) Ну и начнут плодиться все желающие, а выиграют лишь некоторы...
Чистая правда. Сегодняшний чиновник всякими пустыми обещаниями и ништяками пытается стимулировать плодиться народонаселение. И совсем упускается вопрос о том, что дети должны быть желанными для родителей. "Плождение" же не желанных детей, ради лотереи и пр. ништяков, создаст, как в краткосрочной так и в долгосрочной перспективе, проблемы обществу, родителям и детям.
08:42:22 03-11-2024
Будет уверенность в дальнейшей жизни-будут рожать.... Зарплаты должно хватать на содержание дома если он есть на автомобиль жкх одежду еду.... А ежели долги кредиты ипотека-че та рожать не хочется...
08:59:35 03-11-2024
Цыгане с таджиками вытащат счастливый билетик
16:56:25 03-11-2024
Гость (08:59:35 03-11-2024) Цыгане с таджиками вытащат счастливый билетик ... без гражданства фигу они вытащат
09:49:04 03-11-2024
Лотерею!?
А чем вам капитализм не лотерея?!
Повезло - выжил и живёшь
Не повезло - ну что поделаешь, не повезло!... Как говорил Чубайс - не вписались в рынок... ©
17:06:22 03-11-2024
Позорники, ерундой не страдайте! Дети должны рождаться не по лотерее, а от любви и уверенности в завтрашнем дне. Если условия нормальные создать не можете, вообще не лезьте в эту тему.
18:14:14 03-11-2024
Гость (17:06:22 03-11-2024) Позорники, ерундой не страдайте! Дети должны рождаться не по... Уже не знают как народ раздраконить, один вон хотел налог на бездетность..
17:31:03 03-11-2024
Лучше КАЖДОМУ новорожденному жирный такой пакет из пеленок, памперсов, детской одежды, кремов/присыпок и подобного, что требуется каждому. Не деньгами, а именно товарами, чтобы даже нерадивые мамашки хотя бы частично обеспечивали комфорт и здоровые условия младенцам.
А хорошим мамашкам было бы тоже хорошее подспорье, экономия времени, которого катастрофически не хватает, и денег.