Лотерею для новорожденных захотели запустить в России

Такая мера может повысить рождаемость, считают в Госдуме

03 ноября 2024, 08:33, ИА Амител

Младенец / Фото: Omar Lopez / unsplash.com

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести всероссийскую лотерею для новорожденных, пишет РИА Новости.

По его словам, среди детей можно было бы ежемесячно разыгрывать 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники. При этом участие может быть автоматическим по спискам ЗАГСа.

Парламентарий утверждает, что такая мера поможет стимулировать рождаемость, ведь "в любом человеке есть азарт".

"В любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране", – отметил он.

Ранее члены движения "Ветераны России" предложили отправлять россиянок на удаленку, чтобы повышать рождаемость.