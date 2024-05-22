В России запретили экспертам делать прогнозы о подорожании товаров

В ФАС сочли, что такие заявления могут спровоцировать рост цен и ажиотажный спрос

22 мая 2024, 08:45, ИА Амител

Тележки для покупок / Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба запретила экспертам высказываться о возможном повышении цен в России, сообщает Baza.

Недавно на одном из порталов вышла публикация, где аналитик предупредил о предстоящем подорожании "самых ходовых и дешевых продуктов" на 10-30%.

В ФАС направили эксперту предостережение о недопустимости таких прогнозов со ссылкой на закон о защите конкуренции. Антимонопольщики сочли, что это может побудить других участников рынка тоже поднять цены и создать ажиотажный спрос со стороны потребителей.

Ранее ФАС рекомендовала производителям не повышать цену стройматериалов без оснований из-за паводка в Алтайском крае и других регионах.