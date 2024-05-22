В России запретили экспертам делать прогнозы о подорожании товаров
В ФАС сочли, что такие заявления могут спровоцировать рост цен и ажиотажный спрос
22 мая 2024, 08:45, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба запретила экспертам высказываться о возможном повышении цен в России, сообщает Baza.
Недавно на одном из порталов вышла публикация, где аналитик предупредил о предстоящем подорожании "самых ходовых и дешевых продуктов" на 10-30%.
В ФАС направили эксперту предостережение о недопустимости таких прогнозов со ссылкой на закон о защите конкуренции. Антимонопольщики сочли, что это может побудить других участников рынка тоже поднять цены и создать ажиотажный спрос со стороны потребителей.
Ранее ФАС рекомендовала производителям не повышать цену стройматериалов без оснований из-за паводка в Алтайском крае и других регионах.
08:52:22 22-05-2024
Всё производители подняли цены на сахар и устроили дефицит. ФАС несколько месяцев не видит проблемы. Яйца подорожали и пропали. А ФАС вообще ни при чём. АвтоВАЗ завышает цены необоснованно из-за заградительных пошлин. ФАС вообще не в курсе. И т.д и т.п.
А тут лодку люди раскачивают, сразу признавать иноагентами и высылать из страны всех кто не верит в 4% инфляция
10:19:33 22-05-2024
Гость (08:52:22 22-05-2024) Всё производители подняли цены на сахар и устроили дефицит. ... Яйца сейчас в достатке и ценник на них нормальный. Что вы опять по яйцам стонете? А насчет заградительных пошлин в угоду АвтоВАЗу я скажу лишь одно: посмотрите что мы получили, когда ввозили всё что угодно - нужны самолёты - тащим Боинги и Эрбасы, а своё производство не может с ними впрямую конкурировать, в итоге загнулось отечественное самолетостроение; нужны трактора - вот вам Джон Диры и Клаасы, а свое тракторостроение в заднице. То же самое с автомобилями, китайцы сейчас спокойно давят конкурентов из Европы, что уж говорить про АвтоВАЗ. Не будет этих пошлин, не будет никакого автопроизводства здесь.
10:49:53 22-05-2024
Гость (10:19:33 22-05-2024) Яйца сейчас в достатке и ценник на них нормальный. Что вы оп... Какой глубоко-патриотичный комментарий. Позвольте поинтересоваться, на каком авто вы передвигаетесь? Только не пишите про ВАЗ, не поверю.
11:31:06 22-05-2024
Гость (10:49:53 22-05-2024) Какой глубоко-патриотичный комментарий. Позвольте поинтересо... Здесь дело даже не в патриотизме, а в вынужденной целесообразности. Из-за поведения западных компаний повседневная жизнь здесь осложнилась. Я не могу теперь рассчитаться телефоном - вынужден клеить платежный стикер, часть функционала автомобильного компьютера исчезла безвозвратно, в случае утери ключа необходимо не просто заказать новый у местного дилера, а придётся потратить около 300 тысяч и пару месяцев времени потратить. Те-же самолеты - нам нельзя купить новые Боинги или Эрбасы, нельзя купить запчасти, нельзя обновить ПО, нельзя провести качественный сервис. Какой выход? Не летать? Не вариант. Значит нужны собственные самолёты. И так во всём. Если вы этого не понимаете, то мне вас жаль. А какая марка моего автомобиля - не важно, я его покупал ещё до СВО, и таких проблем тогда не было.
14:29:41 22-05-2024
Гость (11:31:06 22-05-2024) Здесь дело даже не в патриотизме, а в вынужденной целесообра...
Окей, а квартиры в городе в два подорожили из-за того, что мы раньше квадратные метры из Америки импортировали?
ФАС здесь тоже не при делах?
10:55:47 22-05-2024
Гость (10:19:33 22-05-2024) Не будет этих пошлин, не будет никакого автопроизводства здесь.... В том виде, в котором оно сейчас, оно и не надо! В России уже 25 лет нет своих инженерной школы и догонят тот же Китай уже бессмысленно все равно не догоним. А вот воровством технологий (как в сове время поступил Китай) вполне! Но Автовазу этого и не надо, Соколов решил выезжать только на заградительных пошлинах а не конкурентоспособностью!
14:20:20 22-05-2024
Гость (10:19:33 22-05-2024) Яйца сейчас в достатке и ценник на них нормальный. Что вы оп... СССР строил 25% самолетов в мире, причем всю линейку от маленьких до гигантов! Советский "Аэрофлот" был самой крупным авиаперевозчиком в мире. Отечественное самолетостроение загнулось ровно по той же причине, что и вся промышленность СССР. Наша верхушка с рыжим Чубайсом гробили советскую промышленность в угоду Западу, освобождая для них наш внутренний рынок, и сами об этом говорили, все с коммунизмом боролись. По этой же причине и начали закупать импортные самолеты и не покупать наши, хотя наши по надежности были лучше, тем самым убивая наше самолетостроение, да и не только его. Результат мы сейчас наблюдаем.
22:05:17 22-05-2024
Гость (14:20:20 22-05-2024) СССР строил 25% самолетов в мире, причем всю линейку от мале... От отечественных самолётов отказались сами авиакомпании по той причине, что европейские и американские оказались на 30% экономичнее. То есть советские попросту устарели, как и "Жигули".
09:12:41 22-05-2024
Правильнее запретить "экспертов"
09:14:55 22-05-2024
ФАС предназначено действовать по команде "фас" и указанием что надо "увидеть"))
09:23:23 22-05-2024
Так и есть, очень часто эти эксперты выполняют заказ торговых сетей, чтобы простимулировать продажи.
09:28:53 22-05-2024
Да, надо запретить тв, интернет и другие способы передачи информации, ажиотаж блин ..
09:38:06 22-05-2024
Эх заживем теперь без новостей подорожания недвиги, продуктов, курсов валют! Только проржался и снова прекрасная новость.
10:27:17 22-05-2024
У нас же рынка свободной конкуренции.
Ну знаете, когда все друг друга любят, садятся вместе и начинают между собой конкурировать, делая все лучше и лучше, и снижая цены. )) Почему то все забывают, что живут при капитализме. Эх, современное образование не даёт такой широты знаний.
10:33:54 22-05-2024
возможно начнут говорить про отрицательное удешевление
10:53:56 22-05-2024
А если я не эксперт, но я точно знаю что скоро всё подорожает, как минимум из-за внедрения кодов на все товары...! мне кто запретит!?
11:03:59 22-05-2024
Гость (10:53:56 22-05-2024) А если я не эксперт, но я точно знаю что скоро всё подорожае... Тю, бином Ньютона) Примут очередной закон, по которому запрещено публично высказывать предположения о подорожании, а за нарушение будут признавать иноагентами. Например. И все. Первый раз, что ли.
12:02:09 22-05-2024
А что, круто. Каждый день будет начинаться с приятных неожиданностей.
13:08:24 22-05-2024
В романе 1984, министерство правды еще и прогнозы в старых газетах переделывала. Так что по факту норма потребления падала, а по газетам был исключительный рост. Почему то капиталистический менеджмент всегда к этому скатывается.
19:10:37 22-05-2024
Почему-то...?
Потому что любой капитализм приводит к фашизму, а затем к войне!...
09:58:37 23-05-2024
Прогнозы низя, правду, что делается в стране-низя, критика-тоже низя, так много стало низя, что проще написать в двух строках, что можно.