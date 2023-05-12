"Это много". Министр рассказал, сколько людей погибло на дорогах Алтая в 2023 году

Антон Воронов считает, что это не самые лучшие показатели

12 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

49 человек погибло в ДТП в Алтайском крае за первые четыре месяца 2023 года, сообщил министр транспорта региона Антон Воронов. По его мнению, это не самая лучшая статистика.

"Это очень много. Как ни странно, эта зима была сложнее, чем прошлые. Однако водители всё равно превышали скорость на дорогах, что привело к большому количеству аварий. Впереди у нас самый сложный летний сезон. Призываю водителей соблюдать скоростной режим и не экономить время, которое может стоить жизни", – заявил министр.

Отметим, всего на дорогах Алтая в 2022 году погибло 260 человек – это рекордный показатель за современную историю края. При этом по указаниям президента России Владимира Путина предельный показатель должен быть не больше 70-80 случаев. Прежде всего, в регионе увеличилось количество лобовых столкновений на федеральных трассах.

По данным ГИБДД, основная причина жёстких аварий – превышение скоростного режима, а также плохое состояние дорожной инфраструктуры. Так, например, в Барнауле резко выросло количество наездов на пешеходов из-за отсутствия уличного освещения и дорожной разметки.