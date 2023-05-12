"Это много". Министр рассказал, сколько людей погибло на дорогах Алтая в 2023 году
Антон Воронов считает, что это не самые лучшие показатели
12 мая 2023, 06:15, ИА Амител
49 человек погибло в ДТП в Алтайском крае за первые четыре месяца 2023 года, сообщил министр транспорта региона Антон Воронов. По его мнению, это не самая лучшая статистика.
"Это очень много. Как ни странно, эта зима была сложнее, чем прошлые. Однако водители всё равно превышали скорость на дорогах, что привело к большому количеству аварий. Впереди у нас самый сложный летний сезон. Призываю водителей соблюдать скоростной режим и не экономить время, которое может стоить жизни", – заявил министр.
Отметим, всего на дорогах Алтая в 2022 году погибло 260 человек – это рекордный показатель за современную историю края. При этом по указаниям президента России Владимира Путина предельный показатель должен быть не больше 70-80 случаев. Прежде всего, в регионе увеличилось количество лобовых столкновений на федеральных трассах.
По данным ГИБДД, основная причина жёстких аварий – превышение скоростного режима, а также плохое состояние дорожной инфраструктуры. Так, например, в Барнауле резко выросло количество наездов на пешеходов из-за отсутствия уличного освещения и дорожной разметки.
07:44:05 12-05-2023
Да, людей сейчас гибнет много
08:35:52 12-05-2023
Это последствия, но принципиально ничего не меняется. При ремонте по БКД по прежнему кроме замены покрытия проезжей части ничего не меняется (где заездные карманы, тротуары, пешеходные ограждения, освещение). ГИБДД сократили втрое (по сравнению с 2006 ...годами), запретили работать скоростемерами. Весь город утопает в придорожной рекламе (зачастую экран светит ярче, чем уличное освещение). Ну это только так на вскидку.
09:35:36 12-05-2023
дорога в горный - больше всего там
09:44:23 12-05-2023
на это никто не обращает внимание, зато к собакам цепляются, типа страшно их видеть. А дорогу переходить не страшно, когда водитель в телефон смотрит.
12:20:48 12-05-2023
Опять водители виноваты, а они между прочим транспортный и прочие налоги платят, бензин покупают по европейским ценам, с их нищенскими зарплатами, что бы вас распильщиков и освоителей бюджета содержать. Не пробовали вкладываться в инфраструктуру, строить надземные и подземные переходы ( которых целых ДВА в Краевом центре), строить дороги исключающие выезд на полосу встречного движения и тд, что бы уменьшить смертность на дорогах???
12:28:09 12-05-2023
Гость (12:20:48 12-05-2023) и подземные переходы ( которых целых ДВА в Краевом центре) да вы батенька не местный.
12:32:57 12-05-2023
Три?