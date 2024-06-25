В российских школах могут вернуть оценки за поведение
В Минпросвещения заявили, что не против такого нововведения
25 июня 2024, 08:30, ИА Амител
Школьный класс / Фото: unsplash.com
В российские школы могут вернуть оценки за поведение. С таким предложением выступил глава СПЧ Валерий Фадеев, пишет РИА Новости.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не против такого нововведения, но нужно определить критерии выставления оценок.
"Кто будет выставлять – учитель, педагогический состав, какие последствия от этой оценки – мы должны понимать", – сказал он на заседании рабочей группы по образованию СПЧ.
Ранее депутаты предложили отказаться от ЕГЭ в пользу традиционного экзамена.
08:52:28 25-06-2024
Давно пора, а то молодежь охамевает на уроках, не слушаются, никакой дисциплины!
09:10:23 25-06-2024
Гость (08:52:28 25-06-2024) Давно пора, а то молодежь охамевает на уроках, не слушаются,... а двойка по поведению что- то изменит?
09:28:05 25-06-2024
Гость (09:10:23 25-06-2024) а двойка по поведению что- то изменит?... ввести систему штрафных баллов и телесных наказаний. и образовательный процесс наладится.
как говорил основоположник - битиё определяет сознание.
15:21:27 25-06-2024
Мусик (09:28:05 25-06-2024) ввести систему штрафных баллов и телесных наказаний. и образ... Желательно везде. Опоздал на работу - начальник тебя прилюдно оголяет и розгами, розгами. Не так что-то сделал - получил кулаком в табло. Увидели тебя пьяным - получи батоги на площади. Отличный подход, я считаю. Раз тебя не воспитали в детстве, значит, надо довоспитывать сейчас.
18:57:20 25-06-2024
Гость (15:21:27 25-06-2024) Желательно везде. Опоздал на работу - начальник тебя прилюдн... Согл.
13:34:15 25-06-2024
Гость (08:52:28 25-06-2024) Давно пора, а то молодежь охамевает на уроках, не слушаются,... а что даст ученику оценка за поведение? Может, ещё характеристики выпускникам вернуть, как было в советское время? Отвратительная сторона советского образования, когда учителя вымещали негатив на выпускника за все годы непослушания. Тогда характеристики влияли на поступление в ВУЗ.
15:56:07 25-06-2024
гость (13:34:15 25-06-2024) а что даст ученику оценка за поведение? Может, ещё характери... Вообще-то сейчас выпускники школы в 9 классе тоже каждый получают характеристику для поступления.
Что Вы имеете против советского образования? Троечник в советское время обладал бОльшими знаниями, чем некоторые современные отличники и хорошисты. Это должно говорить о качестве образования, не правда ли?
02:02:39 26-06-2024
гость (13:34:15 25-06-2024) а что даст ученику оценка за поведение? Может, ещё характери... лучшее образрвание, взятое на эталон в Норвегии, Дании, финландии, и пр. и в РФ по-прежнему самый большой В МИРЕ охват населения "образовательными услугами"
09:33:14 25-06-2024
Наказание розгами нужно ввести... Действенный эффективный метод... Аркадий Райкин - Сидоров старший порол Сидорова младшего как сидорову козу...
09:35:28 25-06-2024
Мамаша, успокойтесь, он не хулиган,
Он не пристанет к вам на полустанке,
В войну Малахов помните курган?
С гранатами такие шли под танки.
Такие строили дороги и мосты,
Каналы рыли, шахты и траншеи.
Всегда в грязи, но души их чисты,
Навеки жилы напряглись на шее.
Что за манера — сразу за наган,
Что за привычка — сразу на колени.
Ушел из жизни Маяковский-хулиган,
Ушел из жизни хулиган Есенин.
Чтоб мы не унижались за гроши,
Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски,
Ушел из жизни хулиган Шукшин,
Ушел из жизни хулиган Высоцкий.
Мы живы, а они ушли туда,
Взяв на себя все боли наши, раны
Горит на небе новая Звезда,
Ее зажгли, конечно, хулиганы.
— Валентин Гафт
10:28:35 25-06-2024
Гость (09:35:28 25-06-2024) Мамаша, успокойтесь, он не хулиган,Он не пристанет к вам... это про разных хулиганов.
11:14:36 25-06-2024
Элен без ребят (10:28:35 25-06-2024) это про разных хулиганов. ... Щас в окопах другие хулиганы ?
09:42:59 25-06-2024
Двойка по поведению - вместо института идёшь на СВО!
09:53:43 25-06-2024
Гость (09:42:59 25-06-2024) Двойка по поведению - вместо института идёшь на СВО!... То есть вы полагаете, что СВО у нас будет вечной?..
10:14:28 25-06-2024
Гость (09:53:43 25-06-2024) То есть вы полагаете, что СВО у нас будет вечной?.. ... это как получится.
Родина прикажет - и пойдем.
10:40:04 25-06-2024
Мусик (10:14:28 25-06-2024) это как получится.Родина прикажет - и пойдем.... Так уже. Вон, баннеры про своих на каждом углу висят. И почему ж вы еще не там?
11:44:21 25-06-2024
Мусик (10:14:28 25-06-2024) это как получится.Родина прикажет - и пойдем.... пора своей головой научиться думать, свои интересы учитывать, а не приказа ждать.
13:00:10 25-06-2024
Гость (11:44:21 25-06-2024) пора своей головой научиться думать, свои интересы учитывать... человек отличается от жывотного еще и тем, что кроме требухи у него еще что-то есть.
10:45:14 25-06-2024
Да верните уже целиком систему образования что была при СССР, хватит экспериментировать, поломали ее, а теперь "локотки кусаете" и по капли возращаете, то что было.
11:16:54 25-06-2024
Гость (10:45:14 25-06-2024) Да верните уже целиком систему образования что была при СССР... У нас вся политическая и управленческая деятельность на этом живёт: создай проблему, реши проблему - Профит и политические баллы себе! Вы присмотритесь, в каждом такое присутствует, очень мало созидателей, больше решалы!
11:53:19 25-06-2024
Гость (10:45:14 25-06-2024) Да верните уже целиком систему образования что была при СССР... Советская система образования это только часть экономической системы СССР. Восстанавливать один элемент в новых реалиях, как попытка приладить колесо от Мерседеса к Запорожцу. Тем более, что текущей элите этот запорожец очень удобен - такой выгоды и безответственности она не получит ни при социализме, ни при капитализме западного образца.
12:04:31 25-06-2024
Гость (11:53:19 25-06-2024) Советская система образования это только часть экономической... С чего то же надо начинать, а система образования/воспитания подрастающего поколения один из фундаментных камней будущего нашей страны.
12:09:21 25-06-2024
Гость (10:45:14 25-06-2024) Да верните уже целиком систему образования что была при СССР... Вот мне интересно - если вы застали советскую прекрасную систему образования, но при этом банально пишете с ошибками - так ли хороша была та система?) А ежели не застали, то о чем вообще вы рассуждаете?
14:14:24 25-06-2024
Гость (12:09:21 25-06-2024) Вот мне интересно - если вы застали советскую прекрасную сис... А вы не знаете правило, как слышится, так и пишется ))))))))) Вот ему и следую ))) Грамотный вы наш )))
14:37:36 25-06-2024
Гость (14:14:24 25-06-2024) А вы не знаете правило, как слышится, так и пишется ))))))))... В худой котомк поклав ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон,
Я вижу над собою синий небо,
Косматый облак и высокий крон.
Я дома здесь. Я здесь пришел не в гости.
Снимаю кепк, одетый набекрень.
Веселый птичк, помахивая хвостик,
Высвистывает мой стихотворень.
Зеленый травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука,
И я шепчу дрожащие губами:
"Велик могучим русский языка!"
Иванов
14:45:45 25-06-2024
Гость (14:14:24 25-06-2024) А вы не знаете правило, как слышится, так и пишется ))))))))... Запятые рандомно тоже согласно этому правилу расставляете? Или кости бросаете, куда их воткнуть? Прямо правило - как только патриот и адепт всего хорошего супротив всего плохого, так русский язык выучить не удосужился. Хотя казалось бы.
15:26:06 25-06-2024
Гость (14:45:45 25-06-2024) Запятые рандомно тоже согласно этому правилу расставляете? И... Казнить нельзя помиловать. ))))) А рандомно это по русски как ?
15:53:28 25-06-2024
Гость (15:26:06 25-06-2024) Казнить нельзя помиловать. ))))) А рандомно это по русски ... По-русски. И если скобочки ставите, то не лепите перед ними точку. Пробел перед вопросительным знаком не нужен. И да, вас в гугле забанили?
16:04:22 25-06-2024
Гость (15:53:28 25-06-2024) По-русски. И если скобочки ставите, то не лепите перед ними ... Забанили )))) Вы же грамотный, растолкуйте тупому ))
17:23:51 25-06-2024
Гость (16:04:22 25-06-2024) Забанили )))) Вы же грамотный, растолкуйте тупому ))... а, то есть слово "бан" вас все же не смутило) Вы это, либо крестик снимите, либо...
14:42:00 25-06-2024
Гость (12:09:21 25-06-2024) Вот мне интересно - если вы застали советскую прекрасную сис... Типичная подмена смыслов. Образование - штука многогранная, это не про грамматику (хотя и она имеет значение, но писать ахинею можно и безупречно грамотно тоже), это про мышление и целеполагание. И в этом смысле советская система пыталась (в идеале) вырастить творческого коллективиста-созидателя, а нынешняя штампует квалифицированных (тоже в идеале) эгоистов-потребителей. Достаточно посмотреть чего достигли поколения СССР и чего нынешние чтобы почувствовать разницу. И да, когда человек искренне сводит образование к грамматике то это тоже показатель его образования.
15:18:15 25-06-2024
Гость (14:42:00 25-06-2024) Типичная подмена смыслов. Образование - штука многогранная, ... Надо же, какую базу вы подвели под то, что якобы можно быть образованным и безграмотным. Вам осталось сделать один шаг - сейчас модно кичиться своим невежеством и безграмотностью и считать, что это хорошо. Кстати, предыдущий комментатор, пишущий с ошибками, как раз по этому пути и пошел. А насчет того, кого там пыталась вырастить советская система могу вам напомнить - воду перед телевизорами заряжали как раз люди, получившие то самое лучшее в мире образование. Те, которым в школе не нужны были математика, физика, химия и биология. Ну и русский язык до кучи - все равно он не про образование. Нет, я понимаю, что вы хотели сказать. Но у всего есть границы. И если человек (утрирую) пишет так, как слышит - либо у него дисграфия, либо он таки нормального образования не получил. Да элементарно - если книги читать, и то ошибок делать почти не будешь.
20:35:16 25-06-2024
Гость (15:18:15 25-06-2024) Надо же, какую базу вы подвели под то, что якобы можно быть ... золотой комментарий
12:10:06 25-06-2024
И общественно домашний труд оценивают родители!... Тоже верните!
21:19:43 25-06-2024
Да отстаньте уже от программы, что не год то новый предмет. Дети уже из школы в три часа выходят! Где нормы САНПин! В институте люди до двух учатся с часовым перерывом, а тут еще уроки делать минимум 2-3часа,когда детям жить. Куда впихнуть эти нововедения, то разговоры о важном, то мои горизонты, теперь семейноведенье. До этого второй язык усиленно учили, потом передумали учить... На технологии сначала учили пилить, потом решили, а нахрена, ввели социальную технологию... Дайте доучится по одним правилам
22:53:40 25-06-2024
Гость (21:19:43 25-06-2024) Да отстаньте уже от программы, что не год то новый предмет. ... Вы уже научитесь ь ставить правильно, а?
12:43:12 26-06-2024
Ять и ижица - дело к розгам движется