В российских школах могут вернуть оценки за поведение

В Минпросвещения заявили, что не против такого нововведения

25 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplash.com

В российские школы могут вернуть оценки за поведение. С таким предложением выступил глава СПЧ Валерий Фадеев, пишет РИА Новости.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не против такого нововведения, но нужно определить критерии выставления оценок.

"Кто будет выставлять – учитель, педагогический состав, какие последствия от этой оценки – мы должны понимать", – сказал он на заседании рабочей группы по образованию СПЧ.

Ранее депутаты предложили отказаться от ЕГЭ в пользу традиционного экзамена.