В российских школах с 1 сентября введут единое расписание уроков
Это позволит четко понимать, какая у учителя нагрузка, заявил министр Сергей Кравцов
19 апреля 2025, 17:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com / Unseen Studio
С 1 сентября в школах введут единое расписание уроков, работа над этим уже завершается, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По его словам, штатные расписания позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, а также сколько занятий и для какого числа школьников он провел.
Кроме того, с нового учебного года установят нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские – не более 10% от общего числа уроков по программе, добавил министр.
Ранее сообщили, что барнаульских школьников начнут зачислять в десятые классы по новым правилам.
18:09:29 19-04-2025
А где столько учителей по профилю возьмут? Кравцов не думал. Физику и физкультуру один учитель будет вести?
18:11:11 19-04-2025
Будет так же как с расписанием для роспортебнадзора, одно для чиновников, а по факту.... Ни кто не видит, да и при таком количестве учителей это вряд-ли
20:39:14 19-04-2025
хорошо, может, так приостановится беспредел с расписанием в школах.
09:23:26 20-04-2025
учитель (20:39:14 19-04-2025) хорошо, может, так приостановится беспредел с расписанием в ...
Уйди из школы. Ну не нужны так такие недалёкие.
16:05:36 20-04-2025
Гость (09:23:26 20-04-2025) Уйди из школы. Ну не нужны так такие недалёкие. ...
Да там все такие. Нормальные предпочли другую деятельность.
21:06:44 19-04-2025
Вы вообще представляете, что значит составить расписание уроков? Бред пишут, а вы верите.
10:07:03 21-04-2025
ничего не понятно