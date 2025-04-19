В российских школах с 1 сентября введут единое расписание уроков

Это позволит четко понимать, какая у учителя нагрузка, заявил министр Сергей Кравцов

19 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Unseen Studio

С 1 сентября в школах введут единое расписание уроков, работа над этим уже завершается, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, штатные расписания позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, а также сколько занятий и для какого числа школьников он провел.

Кроме того, с нового учебного года установят нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские – не более 10% от общего числа уроков по программе, добавил министр.

Ранее сообщили, что барнаульских школьников начнут зачислять в десятые классы по новым правилам.