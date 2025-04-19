НОВОСТИНаука и образование

В российских школах с 1 сентября введут единое расписание уроков

Это позволит четко понимать, какая у учителя нагрузка, заявил министр Сергей Кравцов

19 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Unseen Studio
Фото: unsplash.com / Unseen Studio

С 1 сентября в школах введут единое расписание уроков, работа над этим уже завершается, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, штатные расписания позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, а также сколько занятий и для какого числа школьников он провел.

Кроме того, с нового учебного года установят нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские – не более 10% от общего числа уроков по программе, добавил министр.

Ранее сообщили, что барнаульских школьников начнут зачислять в десятые классы по новым правилам.

школы

Комментарии 7

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Гость

18:09:29 19-04-2025

А где столько учителей по профилю возьмут? Кравцов не думал. Физику и физкультуру один учитель будет вести?

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Гость

18:11:11 19-04-2025

Будет так же как с расписанием для роспортебнадзора, одно для чиновников, а по факту.... Ни кто не видит, да и при таком количестве учителей это вряд-ли

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учитель

20:39:14 19-04-2025

хорошо, может, так приостановится беспредел с расписанием в школах.

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Гость

09:23:26 20-04-2025

учитель (20:39:14 19-04-2025) хорошо, может, так приостановится беспредел с расписанием в ...
Уйди из школы. Ну не нужны так такие недалёкие.

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Гость

16:05:36 20-04-2025

Гость (09:23:26 20-04-2025) Уйди из школы. Ну не нужны так такие недалёкие. ...
Да там все такие. Нормальные предпочли другую деятельность.

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Инна

21:06:44 19-04-2025

Вы вообще представляете, что значит составить расписание уроков? Бред пишут, а вы верите.

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Гость

10:07:03 21-04-2025

ничего не понятно

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