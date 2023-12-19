В российском городе нашли яйца по 700 рублей

Местные жители шутят, что с такими ценами пора уже самим разводить кур

19 декабря 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: "Мой Салехард"

В столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде продают яйца по 700 рублей за 30 штук.

"Обычные ценники в салехардском "Магните". Может, это родственники яиц Фаберже?" – написали в сообществе "Мой Салехард".

В комментариях шутят, что с такими ценами скоро яйца будут дарить на праздники, а кто-то счел, что уже пора начать разводить кур.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев выразил надежду, что цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года.