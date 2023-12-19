В российском городе нашли яйца по 700 рублей
Местные жители шутят, что с такими ценами пора уже самим разводить кур
19 декабря 2023, 20:00, ИА Амител
Фото: "Мой Салехард"
В столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде продают яйца по 700 рублей за 30 штук.
"Обычные ценники в салехардском "Магните". Может, это родственники яиц Фаберже?" – написали в сообществе "Мой Салехард".
В комментариях шутят, что с такими ценами скоро яйца будут дарить на праздники, а кто-то счел, что уже пора начать разводить кур.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев выразил надежду, что цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года.
21:58:20 19-12-2023
Результат отсутствия плановой экономики..
10:32:10 20-12-2023
А никого не смутило, что на ценнике не видно, чот это цена на яйца. могли все что угодно поставить на то место. или ценник переставить. Сейчас таких правокаторов хоть отстреливай. Не верю в достоверность предоставленной СМИ информации.