В российском регионе хотят ограничить продажу детского шампанского
По мнению депутатов, такие напитки ведут к "нормализации алкоголя"
03 декабря 2024, 23:15, ИА Амител
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области обсуждают возможность введения ограничений на продажу детского шампанского. Об этом сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников в своем Telegram-канале.
"Продажа детского шампанского может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей, несмотря на его отсутствие в составе. Название и оформление продукта создают ассоциации с алкогольными напитками, что является проблемой", – заявил спикер.
Жестянников подчеркнул, что дети подвержены влиянию маркетинга и рекламы, и продвижение детского шампанского может создать у них ошибочное представление о том, что алкоголь – это безобидное развлечение.
В 2023 году с более радикальной инициативой подобного характера выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Он предложил "искоренить" детское шампанское и привлечь к ответственности производителей, которые "фактически обманывают потребителей".
04:28:05 04-12-2024
Зачем оно было нужно.
09:42:48 04-12-2024
Бедные детишки
10:24:24 04-12-2024
Эх, придется пить недетское)
19:54:37 04-12-2024
Детское шампанское и безалкогольное пиво себе покупаю вместо алкогольного. Хоть мне и за 30. Хочется атмосферу праздника, а по состоянию здоровья алкоголь уже не хочется. Так что данный запрет считаю вредным.