В российском регионе хотят ограничить продажу детского шампанского

По мнению депутатов, такие напитки ведут к "нормализации алкоголя"

03 декабря 2024, 23:15, ИА Амител

Шампанское в бокалах / Фото: unsplash.com

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области обсуждают возможность введения ограничений на продажу детского шампанского. Об этом сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников в своем Telegram-канале.

"Продажа детского шампанского может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей, несмотря на его отсутствие в составе. Название и оформление продукта создают ассоциации с алкогольными напитками, что является проблемой", – заявил спикер.

Жестянников подчеркнул, что дети подвержены влиянию маркетинга и рекламы, и продвижение детского шампанского может создать у них ошибочное представление о том, что алкоголь – это безобидное развлечение.

В 2023 году с более радикальной инициативой подобного характера выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он предложил "искоренить" детское шампанское и привлечь к ответственности производителей, которые "фактически обманывают потребителей".