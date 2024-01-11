Запретить продажу безалкогольного пива подросткам предложили в России
Так депутаты Госдумы хотят помешать развитию алкоголизма среди подростков
11 января 2024, 15:14, ИА Амител
Депутаты думского Комитета по охране здоровья предложили запретить продажу подросткам безалкогольного пива. Об этом пишут "Известия".
По данным издания, ужесточение коснется напитков на основе пива, крепость которых не превышает 0,5% градуса. Как считают авторы инициативы, в противном случае употребление безалкогольного пива может вызывать привыкание у подростков, что влечет риск развития алкогольной зависимости в будущем.
Законопроект уже направили на отзыв в правительство. Он может вступить в силу с 1 сентября.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что собирается запретить название "детское шампанское".
15:49:16 11-01-2024
Правильно, поскольку это трамплин к пристрастию к алкогольному пиву
15:53:45 11-01-2024
Гость (15:49:16 11-01-2024) Правильно, поскольку это трамплин к пристрастию к алкогольно... вообще то это трамплин к резиновым бабам. а президент ратует за повышение рождаемости!
16:27:39 11-01-2024
А что, безалкогольное подросток сейчас может купить? Странно
03:33:39 12-01-2024
Давайте квас запретим 1.2%