Запретить продажу безалкогольного пива подросткам предложили в России

Так депутаты Госдумы хотят помешать развитию алкоголизма среди подростков

11 января 2024, 15:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты думского Комитета по охране здоровья предложили запретить продажу подросткам безалкогольного пива. Об этом пишут "Известия".

По данным издания, ужесточение коснется напитков на основе пива, крепость которых не превышает 0,5% градуса. Как считают авторы инициативы, в противном случае употребление безалкогольного пива может вызывать привыкание у подростков, что влечет риск развития алкогольной зависимости в будущем.

Законопроект уже направили на отзыв в правительство. Он может вступить в силу с 1 сентября.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что собирается запретить название "детское шампанское".