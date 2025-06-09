В Россию в рамках обмена вернулась первая группа военных до 25 лет
Число участников ни одна из сторон не раскрыла
09 июня 2025, 19:33, ИА Амител
Первые российские военнопленные в возрасте до 25 лет вернулись с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны РФ.
"Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ", – говорится в сообщении.
При этом точное число вернувшихся военных в ведомстве не уточнили.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях МО РФ.
Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок обмен пленными и прием тел погибших. Политик призвал Киев соблюдать согласованный график и выполнить все стамбульские договоренности.
08:13:55 11-06-2025
вернулась первая группа военных до 25 лет. Число участников ни одна из сторон не раскрыла. Почему до 25 лет? Число участников- военная тайна? Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии.. Так проще выявить завербованных? Все покрыто мраком.