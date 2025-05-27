Минимум троих алтайских военнопленных освободили в рамках масштабного обмена с Украиной

В настоящее время они находятся на реабилитации в Подмосковье

27 мая 2025, 08:22, ИА Амител

Освобожденные российские военные / Фото: кадр из видео Минобороны РФ

В результате обмена пленными между Россией и Украиной по формуле "1000 на 1000", который состоялся с 23 по 25 мая, освобождены минимум трое военнослужащих из Алтайского края. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Антона Васильева.

Со слов алтайского омбудсмена, в РФ вернулись 880 военнослужащих, 20 жителей Курской области и 100 политических заключенных. В этих списках также оказались минимум трое алтайских бойцов. Антон Васильев уточнил, что в настоящее время они находятся на реабилитации в Подмосковье и уже вышли на связь со своими семьями.

Первый этап масштабного обмена состоялся 23 мая. Тогда в Россию вернули 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц в обмен на идентичное количество украинцев. На следующий день было освобождено еще по 307 российских и украинских военных. Последний этап обмена пленными состоялся 25 мая и прошел по формуле "303 на 303". Освобожденных бойцов направили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую помощь.