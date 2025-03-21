Взрыв и выброс горящей нефти произошел на кубанской нефтебазе

Пострадали два человека

21 марта 2025, 09:05, ИА Амител

Взрыв на нефтебазе в Краснодарском крае / Фото: Shot

На горящей в Кавказском районе Краснодарского края нефтебазе произошел мощный взрыв и выброс нефти. Известно, что площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что на НПЗ вспыхнул еще один резервуар. Также горят запорная арматура и нефтепродукты.

Выброс горящей нефти и взрыв произошел из-за разгерметизации полыхающего резервуара. В результате пострадали двое пожарных. Им оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет.

В тушении пожара участвуют 456 человек и 181 единица техники.

Напомним, пожар на краснодарской нефтебазе произошел в результате атаки БПЛА на регион. Изначально площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже увеличилась до 3,75 тысячи квадратных метров. Работу предприятия приостановили.